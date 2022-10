Psichiatrų verdiktas kaimynų siaubui buvo nepalankus

Teismo psichiatrų teigimu, psichikos sutrikimai ne visada tampa skydu išvengti baudžiamosios atsakomybės. To įrodymas – teismo nuosprendis kauniečiui, tapusiam kaimynų siaubu.

Vidurdienio akibrokštas

27-erių Eriko M. siautėjimą bent kol kas sustabdė tik vienas šalies bankų, iš kurio išperkamąja nuoma automobilį „Toyota C-HR“ įsigijo viena Birželio 23-iosios penkiaaukščio gyventoja. Būtent šiame name butą turi Eriko M. anyta. Bylon sugulusių įvykių metu pas ją ir buvo apsistojęs ir Erikas M.

Ne per seniausiai jis išgirdo Kauno apylinkės teismo nuosprendį dėl svetimo turto sugadinimo. Taip teisiškai įvertintas eilinis, anot buvusių kaimynų, jo išpuolis pernykštės gegužės 28-osios vidurdienį. Mėtydamas per anytos buto langus įvairius daiktus, vienu iš jų – pelenine arba stiklainiu – Erikas M. pataikė į penkiaaukščio papėdėje, automobilių stovėjimo aikštelėje, stovėjusios „Toyotos“ priekinį stiklą.

Laimė, kiti tądien jo pro langus išmesti daiktai, tarp kurių buvo stalviršis, stalo rėmas ir kilimas, nieko nesužalojo. Jie buvo išmesti pro buto trečiame aukšte langą, neišeinantį nei į laiptinių, nei į automobilių stovėjimo aikštelės pusę. Minėta peleninė švystelėta pro virtuvės langą, išeinantį į kitą penkiaaukščio pusę. Anot Eriko M., peleninę su nuorūkomis jis išmetė, nes ji labai smirdėjo. Tačiau kartu su ja tokiu pačiu būdu atsikratyta ir virtuvėje buvusiais stiklainiais.

Išvada: teismo psichiatrams konstatavus, kad nustatyti sutrikimai netrukdo Erikui M. stoti prieš teismą, už daiktų mėtymą pro langą jis nuteistas lygtine bausme. (Asociatyvi Elijaus Kniežausko nuotr.)

Šokiruojantis radinys

Stojęs prieš Kauno apylinkės teismą, Erikas M. savo kaltę pripažino visiškai – ir tai, kad girdėjo, jog vienas iš jo pro virtuvės langą išmestų daiktų į kažką atsitrenkė ir sudužo. Konkrečiau į ką – nesidomėjo. Ir netrukus išėjo pasivaikščioti po miestą. Grįždamas iš jo pamatė, kad prie namo stovi policija.

Ikiteisminis tyrimas jo atžvilgiu dėl svetimo turto sugadinimo buvo pradėtas tik po to, kai iš kelionės grįžo "Toyota“ besinaudojanti kaimynė. Tai buvo jau po dviejų dienų. Būtent tada išsirengusi kažkur važiuoti ir įsėdusi į automobilį, ji pamatė, kad trūkęs priekinis šio stiklas. Detaliau apžiūrėjus paaiškėjo, kad jis buvo vienoje vietoje įdaužtas. Netrukus prie priekinio automobilio stiklo buvo rasta ir stiklo duženų.

Dar daugiau įkalčių aptiko įvykio vietą apžiūrėję policijos pareigūnai. Ties galine „Toyotos“ dalimi jie rado ne tik taurelę, bet ir suglamžytą popieriaus lapą su rekomendacija dėl atitinkamos pagalbos poreikio Eriko M. gyvenimo draugei.

Tiesa, „Toyota“ besinaudojanti jų kaimynė jau buvo nurodžiusi pareigūnams šią porą arba buto, kuriame ji tuo metu glaudėsi, savininkę kaip galimus įtariamuosius.

Visi rodė į vieną

Erikas M. tapo pagrindiniu įtariamuoju, „Toyota“ besinaudojančiai nukentėjusiajai po šokiruojančio radinio apibėgus kaimynus.

Viena iš jų teigė, būdama balkone, mačiusi, kaip keistuolis Erikas vėl mėtė pro langą įvairius daiktus. Nepaisant to, kad dėl ankstesnių panašių išsišokimų jam jau buvo kviesta policija.

Kiti kaimynai taip pat įtarė Eriką M., nes prisiminė, kad jam ir vėl dėl keliamo triukšmo ne per seniausiai buvo kviesta policija.

Eriko M. anyta taip pat patvirtino, kad gegužės 28-ąją, jai grįžus iš darbo, žentas pasakojo, jog išmetė per langą stalą, striukę ir kitus nebereikalingus daiktus, už ką gavo nuo jos barti. Tačiau tada atsikirto, kad jam buvo sunku visa tai nunešti iki šiukšlių konteinerio – išmesti pro langą greičiau.

Eriko M. anyta policijai patvirtino ir tai, kad jos žentas mėto pro langus ir butelius nuo alaus ir sidro. Ypač mėgsta tai daryti, kai išgeria alkoholio.

Ko laukti šilainiškiams?

Valstybinės teismo psichiatrijos tarnybos Utenos ekspertinio skyriaus specialistai, atlikę Erikui M. skirtą ekspertizę, konstatavo, kad nusikaltimo metu jis nesirgo lėtiniu ar laikinu psichikos sutrikimu. Tačiau nustatyta psichikos ir elgesio sutrikimų vartojant alkoholį. Bet šie, anot specialistų, netrukdė jam suprasti savo veiksmų esmės ir šiuos valdyti. Todėl jis gali stoti prieš teismą. Ir taikyti jam priverčiamąsias medicininio pobūdžio priemones yra netikslinga.

Prieš teismą stojusiam Erikui M. buvo pareikšti ir du ieškiniai. Vieną jų pateikė draudimo bendrovė, padengusi didžiąją dalį automobilio „Toyota“ remonto sąmatos, kuri siekė daugiau kaip 1 588 eurus. Kitą – šiuo automobiliu besinaudojanti buvusi kaimynė, kuriai pačiai teko susimokėti likusius 100 eurų, kurių iš minėtos sąskaitos nepadengė draudimas.

Teisme Erikas M. ne tik patvirtino anytos žodžius, kad netrukus po šio įvykio išsikėlė su jos dukra iš šios mamos pastogės. Bet ir nurodė naują savo gyvenamąją vietą Šilainiuose.

Be to, pripažindamas savo kaltę, jis teigė, kad labai gailisi dėl savo poelgio. Ir tikino, kad, pradėjęs dirbti, atlygins padarytą žalą, su kuria taip pat visiškai sutinka.

Asociatyvi Elijaus Kniežausko nuotr.

Teisinės subtilybės

Bylą nagrinėjusi teisėja Vaida Baumilė savo nuosprendyje, paskelbtame Erikui M., konstatavo, kad baudžiamosios atsakomybės efektyvumas labiausiai priklauso ne nuo bausmės griežtumo, bet nuo jos neišvengiamumo. Vienas iš šio aspektų yra ir reali galimybė bausmę faktiškai įvykdyti, nes neįvykdoma bausmė negali pasiekti jos tikslų.

Po šio konstatavimo švelniausios bausmės, numatytos už svetimo turto sugadinimą ar sunaikinimą, – baudos Erikui M. nuspręsta neskirti, nes jis nėra susimokėjęs ankstesnių, skirtų už administracinius nusižengimus. O griežčiausia bausmė, numatyta Baudžiamajame kodekse už minėtą nusikaltimą – laisvės atėmimas iki dvejų metų, jam būtų per griežta, nes tai pirmoji Eriko M. akistata su Temide. Todėl, atsižvelgus į sutrumpintą įrodymų tyrimą, pritaikytą šiai bylai po teisiamojo prisipažinimo, nuspręsta jam skirti aštuonių mėnesių laisvės apribojimą be intensyvios priežiūros uždedant apykoję, vietoj šios įpareigojant nuo 23 iki 6 val. neišeiti iš namų ir per pirmus keturis mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo neatlygintinai išdirbti 20 valandų sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigose ar nevalstybinėse organizacijose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus asmenimis, neįgaliaisiais ar kitais pagalbos reikalingais žmonėmis.

Be to, Erikui M. visiškai priteisti ir jau minėti draudimo bendrovės ir nukentėjusiosios jam pareikšti ieškiniai.

Žinoma, šį nuosprendį nuteistasis dar gali apskųsti. Jeigu neapskųs ir jo nevykdys, jam skirtas laisvės apribojimas gali būti pakeistas į arešto bausmę.