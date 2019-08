Prieš teismą stojo išpuolį Kaune surengę „Ryto“ sirgaliai

Spalvinga puokštė

Visiems kaltinamiesiems viešosios tvarkos pažeidimu bei apiplėšimu, kurių amžius – nuo aštuoniolikos iki 33-ejų metų, tai – pirmoji akistata su Temide.

Beveik visi jie arba dirba: vadybininku, sandėlininku, sporto klubo treneriu, barmenu, suvirintoju, krovėju. Arba mokosi. Dažniausiai – Vilniaus kolegijoje.

Tačiau, jauniausieji, vienas kurių įvykio metu dar buvo nepilnametis, – gimnazijų moksleiviai. Viena iš jų laikoma prestižine.

Išpuolis, dėl kurio jie teisiami, įvyko pernai, spalio 7-ąją, – prieš pirmąsias Lietuvos krepšinio lygos rungtynes tarp „Ryto“ ir „Žalgirio“. Nors jos vyko Vilniuje, „Ryto“ sirgaliai užpuolė savo oponentus jų tvirtovėje – Kaune.

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, šiam išpuoliui buvo rengtasi. Socialinio tinklo „Facebook“ grupėje „LR palaikymas“, kuri vėliau buvo panaikinta, tarp „Ryto“ sirgalių, priklausančių skandalingajai „B“ tribūnos grupei, buvo pradėti platinti kvietimai vykti į Kauną – pakabinti plakato prie „Žalgirio“ arenos.

Norintieji važiuoti kviesti atvykti prie vienos Vilniaus Savanorių prospekte esančios degalinės. Visi perspėti apsirengti tamsiais drabužiais.

Iš minėtos degalinės į Kauną išvykta, pirminiais duomenimis, keturiais automobiliais.

Anot kai kurių kaltinamųjų, kokiu tikslu jie iš tikrųjų atvyko į Kauną, jie sužinojo tik prie parduotuvės „Rimi“, esančios Savanorių prospekte. Turėta žinių, kad būtent čia renkasi į Vilnių autobusu vyksiantys „Žalgirio“ fanai. Netrukus jie buvo iš pasalų užpulti.

Vidurdienio išpuolis

Anot tądien budėjusio „Rimi“ apsaugininko, tai įvyko per jo pietų pertrauką, po kurios prie jo, grįžtančio į darbo vietą, pribėgo vyr. kasininkė. Ji klausė, kas vyksta lauke, iš kur sklido didelis triukšmas.

Netrukus į parduotuvę atbėgo apie dešimt žmonių, kurie puolė slėptis tualete.

Apsaugininkui išbėgus laukan, grupelė kitų jaunuolių skubėjo palikti „Rimi“ automobilių stovėjimo aikštelę.

Tiesioginių įvykio liudytojų pasakojimai apie tai, kas vidury baltos dienos – apie 14.43 val. vyko minėtoje aikštelėje, skamba itin grėsmingai. Viena sūnų, ketinusį vykti į Vilnių minėtu „Žalgirio“ fanų autobusu, atvežusi liudytoja pasakojo nuo to, ką išvydo, net bijojusi išleisti savo keleivį iš automobilio.

Anot liudytojų, link „Rimi“ įėjimo traukė apie 20-ies juodai vilkinčių ir gobtuvais galvas dengiančių atletiško kūno sudėjimo asmenų gauja. Ji buvo ne tik labai organizuota, bet ir disciplinuota.

Dalis gaujos narių buvo su kaukėmis. Netrukus ji iš pasalų užpuolė prie „Rimi“ įėjimo stovėjusią perpus mažesnę jaunuolių grupę su „Žalgirio“ atributika.

Kai kurie liudytojai atkreipė dėmesį, kad dauguma šios agresyviai nusiteikusios gaujos narių buvo ir su pirštinėmis. Jiems paleidus į darbą kumščius, kilo nemaža sumaištis, kurios metu vienas iš užpultųjų griebėsi už krauju paplūdusios nosies. Kitas bandė gintis turėtu krepšiu. Tačiau, suduodant šiuo užpuolikui atgal, krepšys suplyšo ir ant žemės pasipylė pirkiniai.

Didžioji dauguma prisipažįsta

Nė vieno iš nukentėjusiųjų nustatyti nepavyko. Nors teisėsaugininkai ir kreipėsi į „Žalgirio“ sirgalius, kad tokie atsilieptų. Jokio atsakymo nesulaukta.

Užpuolikai nustatyti, remiantis „Rimi“ vaizdo kamerų įrašais. Nors jie ir buvo užsimaskavę bei dengė veidus kaukėmis, pavykus identifikuoti vieną kitą, netrukus išvyniotas ir visas siūlų kamuolys.

Be to, grįžtant į Vilnių ir deginant vienoje iš greitkelio aikštelių grobį – iš užpultųjų atimtus šalikus su „Žalgirio“ atributika, su kuriais prieš tai fotografuotasi, primynus juos koja, dauguma viešosios tvarkos pažeidėjų jau buvo be kaukių. Ir šie vaizdai taip pat buvo platinami socialiniame tinkle „Facebook“.

Iš šešiolikos teisiamųjų jiems pareikštus kaltinimus pripažįsta 95 proc. O jie kaltinami, būdami viešoje vietoje ir veikdami bendrai, be jokio pateisinamo motyvo ir priežasties įžūliu elgesiu aplinkinių atžvilgiu ir piktybiškai tyčiodamiesi iš visuotinai priimtų padoraus elgesio normų kitų asmenų akivaizdoje, kas pastariesiems sukėlė pasipiktinimą, sumušę nenustatytus asmenis ir pagrobę kai kuriuos jų daiktus. Tokiu būdu įžūliu elgesiu ir vandališkais veiksmais sutrikdę prekybos centro „Rimi“ normalią darbinę veiklą ir funkcionalumą, demonstravę nepagarbą aplinkiniams bei sutrikdę visuomenės rimtį ir tvarką.

Už viešosios tvarkos pažeidimą Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus arba baudą, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų. Už plėšimą, t. y. svetimo turto pagrobimą, panaudojant fizinį smurtą, – areštą arba laisvės atėmimą iki šešerių metų.

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad kaltinamieji – dar neteisti, jiems gali būti taikomas ir atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal laidavimą. Su užstatu arba be jo. Tačiau, viena iš būtinų sąlygų taikant atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės – visiškas kaltės pripažinimas ir gailėjimasis.