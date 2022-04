Prieš 20 metų iš teisėsaugininkų gniaužtų išsprūdęs K. Kanarskas klimpsta vis giliau

Sulaikytas pačiame Kauno centre

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jo automobilį BMW gausios pareigūnų pajėgos trečiadienio ryte, apie 9 val., apsupo pačiame Kauno centre – ties A.Mickevičiaus ir Miško gatvių sankirta. Po šio sulaikymo, kuriame neapsieita be Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės „Aras“ pareigūnų, teismas leido suimti K.Kanarską maksimaliam trijų mėnesių terminui.

Kaip jau pranešta, K.Kanarskas sulaikytas ne Lietuvos kriminalinės policijos biuro (LKPB) atliekamame ikiteisminiame tyrime dėl jau minėto aštuoniolikmetės kaunietės Vilmos Dadurkaitės išžaginimo ir nužudymo 2002-ųjų vasarį prie vieno V.Krėvės prospekto penkiaukščio – pakeliui iš darbo į netoliese esančius namus, o daugiau kaip metus trunkančiame Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (VPK) Organizuoto nusikalstamumo tyrimo skyriaus tyrime dėl neteisėto disponavimo labai dideliu kiekiu narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

Kartu su K.Kanarsku šiame ikiteisminiame tyrime yra dar apie dešimt įtariamųjų. Kai kurie iš jų bylon sugulusių įvykių metu buvo suimti arba atlikinėjo bausmes už kitus nusikaltimus ir įtariami padėję platinti minėtus kvaišalus už grotų. Teigiama, kad jie siejami su Kamuolinių gauja, kurios 60 narių netrukus turėtų stoti prieš Kauno apygardos teismą. Be to šiame teisme jau ne vienerius metus nagrinėjama septyniolikos šios gaujos narių, kuriems kaltinimai pareikšti ir minėtame ne per seniausiai baigtame naujame ikiteisminiame tyrime, byla.

Pasak Marijampolės apskrities VPK pareigūnų, jų atliekamame ikiteisminiame tyrime per tuos daugiau kaip vienerius metus buvo atlikta jau per dešimt sėkmingų operacijų, per kurias rasta ne tik narkotinių ar psichotropinių medžiagų, tokių, kaip amfetaminas, kokainas bei kanapės, bet ir šaunamųjų ginklų. Didžioji dauguma šių operacijų buvo įvykdyta Kaune, kur, kaip įtariama, ir vyko ši nusikalstama veikla. Tačiau kratų bei sulaikymų buvo ir Prienuose bei Marijampolėje.

Pirmoji kregždė

Apie vieną tokį neeilinį sulaikymą, beje, taip pat pačiame Kauno centre, portalas kauno.diena.lt jau rašė pernai gruodį.

Apie 10 val. ginkluoti „Aro“ pareigūnai iš „Mercedes-Benz“ ties sankryža, esančia prie „Akropolio“, ištraukė jo vairuotoją. Panašu, kad jį sekęs „Aro“ autobusiukas tik ir laukė, kol užsidegs raudona šviesoforo akis. Tą pačią akimirką iš šio autobusiuko be jokių skiriamųjų ženklų iššoko grupė ginkluotų pareigūnų. Ir netrukus mersedeso vairuotojas jau gulėjo ant grindinio veidu į žemę.

„Aro“ rinktinės vadas Viktoras Grabauskas šį šokiruojantį vaizdelį pačiame Kauno centre portalui portalui kauno.diena.lt tada komentavo taip: „Buvo įtarimas, kad su nusikalstamomis grupuotėmis siejamas asmuo, kurį reikėjo sulaikyti, gali būti ginkluotas, todėl ir buvo paprašyta mūsų pagalbos. O jis sulaikytas būtent ten, kur sulaikytas, sulaukus tam pirmo patogaus momento.“

Marijampolės apskrities policijos atstovė vėliau pridūrė, kad kolegos iš „Aro“ buvo pasikviesti į pagalbą ir todėl, kad šis asmuo jau yra baustas už pasipriešinimą pareigūnams.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, šios operacijos metu sulaikyta kriminalinė asmenybė, policijos operatyvininkų, kovojančių su organizuotu nusikalstamumu, duomenimis, taip pat palaiko ryšius su Kamuolinių gauja.

O kitą dieną po šio kauniečio sulaikymo buvo pranešta, kad atliktos ir didelio masto kratos Pravieniškių pataisos namuose. Ir jos siejamos su identifikuota tarp regioniniu mastu veikusios nusikalstamos grupės, kuri dideliais ir labai dideliais kiekiais Lietuvos miestuose platino narkotines bei psichotropines medžiagas, veikla. Ir dauguma asmenų, priklausę minėtai grupei, yra kriminalinės asmenybės – anksčiau teisti ir kalėję už tyčines sunkias ir labai sunkias nusikalstamas veikas.

Vieną rašom, du – minty

Šiame ikiteisminiame tyrime, padedant Kalėjimų departamento pareigūnams, jau atliktos kratos ne tik Pravieniškėse, bet ir Vilniaus pataisos namuose, į kuriuos, kaip įtariama, patekdavo su šiuo ikiteisminiu tyrimu siejamu įtariamųjų platinami narkotikai.

Tačiau daugiausiai, anot Marijampolės kriminalistų, bendrauta su LKPB pareigūnais. Tačiau tarp jų bylos dėl kvaišalų platinimo įtariamųjų kito įtariamojo V.Dadurkaitės išžaginimo ir nužudymo byloje – 2021-ųjų vasarą per bendrą LKPB ir Jungtinės Karalystės pareigūnų operaciją šioje šalyje po beveik 20-ies metų metų slapstymosi sulaikyto Jono Snieškos, kuris šiuo metu laukia ekstradicijos būti perduotas Lietuvai, nėra.

K.Kanarskas, pastaruoju metu, ką įrodo šis ikiteisminis tyrimas, sėkmingai veikęs pogrindyje, iki jau minėto susidorojimo su aštuoniolikmete buvo teistas dėl turto prievartavimo.

Buvo, kaip jau rašyta, jis sulaikytas ir po šios mikrorajono kaimynės nužudymo. Ir netgi stojo prieš Kauno apygardos teismą, bet buvo dėl šio nusikaltimo išteisintas, teismui pritrūkus įrodymų ir iki šio sprendimo neradus nuo teisėsaugos pasislėpusio galimo jo bendrininko – J.Snieškos.

Ar K.Kanarsko, kuris įtariamas vadovavęs minėtam narkotikų platinimui dideliu mastu, sulaikymas – jau šių operacijų pabaiga ar dar reikia laukti tęsinio, Marijampolės kriminalistai, kuriems vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai, nelinkę atskleisti dėl taktinių sumetimų siekiant šio tyrimo sėkmės.