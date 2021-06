Pravieniškių komendantas įtariamas fiktyviai įdarbindavęs kalinius ir gavęs penkiaženklį atlygį

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, jau kreiptasi į Kauno apylinkės teismą dėl šios įkalinimo įstaigos Turto valdymo skyriaus komendanto suėmimo. Jis įtariamas piktnaudžiavimu tarnyba siekiant turtinės naudos bei dokumentų klastojimu padarant didelę žalą.

Šiam valstybės tarnautojui pareikšti įtarimai organizavus ir vykdžius fiktyvų nuteistųjų įdarbinimą į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos 1-ojo sektoriaus ūkio dalį, reikalaujant ir gaunant už tai piniginį atlygį – ne mažiau kaip 1500 eurų per mėnesį. Maža to, jis įtariamas taip elgęsis beveik trejus metus – nuo 2018-ųjų birželio iki 2021-ųjų kovo, t. y. galėjo per tą laiką gauti iš nuteistųjų neteisėtą 49 500 eurų atlygį.

Be to, šiam Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos komendantui pareikštas įtarimas padarius didelę žalą valstybei klastojant dokumentus (nuteistųjų priėmimą ir atleidimą iš darbo, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir pan.) ir pateikiant juos tvirtinti vadovybei.

Už piktnaudžiavimą tarnybine padėtimi siekiant turtinės naudos gresia laisvės atėmimas iki septynerių metų. Už dokumentų klastojimą padarant didelę žalą valstybei – iki šešerių.

Kaip jau rašyta, šį ikiteisminį tyrimą atlieka Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdyba. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorė.