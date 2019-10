Policijos pareigūną ir jo šeimą terorizavęs akiplėša sulaukė teismo sprigto

Per plauką nuo tragedijos

Anot teisėjo, juk pareigūnas, į kurio butą prieš metus girtas įsiveržė jau ne kartą teistas K.Lapinskas, galėjo būti namuose. O Lietuvos įstatymai tokiu atveju leidžia buto šeimininkui padaryti įsibrovėliui žalą.

Kaip jau rašyta, K.Lapinskas kaltintas ne tik sistemingai grasinęs susidoroti su ne vieną protokolą už vykdomą nelegalią veiklą jam surašiusiu Kauno rajono policijos komisariato vyresniuoju tyrėju, bet ir su policijoje dirbančia šio sutuoktine bei ne kartą brovęsis į jų namus.

Į teisiamųjų suolą 47-erių K.Lapinską pasodino pernykščio rudens įvykiai. Jo terorizuotas pareigūnas tą rugsėjo šeštadienį su sutuoktine buvo išvykę į svečius. Ir po kurio laiko šiai paskambino verkianti kartu gyvenanti jos mama. Ši teigė, kad į jų butą įsiveržė įkaušęs nepažįstamasis. Apie tai, būdama virtuvėje, ji sužinojo iš durų trenksmo į sieną. Įsibrovėlis šaukė: „Duok man tą mentą!“

„Nežinau, ką jis būtų šiam padaręs, jeigu būtų jį radęs, bet aš nežinojau, ką reiškia „mentas“, – net ir po aštuonių mėnesių apie šį įvykį teisme su jauduliu pasakojo pareigūno uošvė. O įsibrovėliui galų gale pasišalinus ir jai nuskubėjus pas ūkiniame pastate dirbusį vyrą, šis, išgąsdintas jos išvaizdos, liepė skubiai išgerti vaistų. Tačiau, žmonai nespėjus grįžti į butą, į šį vėl įsiveržė tas pats vyriškis.

K.Lapinskas tądien ne tik neteisėtai pažeidė asmens būsto neliečiamumą, bet ir, neradęs namuose persekioto pareigūno, skambino į tarnybinį šio kolegės telefoną. Ir liepė perduoti esą nesąmones darančiam jos kolegai, kas šio laukia.

Kazimierui Lapinskas/Vilmanto Raupelio nuotr.

Po mėnesio terorizuojamasis sulaukė grasinimų ir darbo vietoje. Tada K.Lapinskas buvo atvežtas į policiją dėl to, kad vartojo alkoholį viešoje vietoje. Ir tai padarė ne terorizuojamasis, bet šio kolegos. Tačiau po protokolo surašymo K.Lapinskas nusprendė suvesti senas sąskaitas būtent su nusižiūrėtuoju į aukas, kuriam neblaivus skambindavo ir į tarnybinį mobilųjį telefoną. Byloje esančios telefoninių pokalbių išklotinės byloja, kad ir tada jis nerinko žodžių ir jo grasinimai, lydimi keiksmažodžių, lietė ir pareigūno žmoną.

Tačiau nukentėjusiaisiais K.Lapinsko byloje buvo pripažinti tik minėtas pareigūnas, reikalavęs iš teisiamojo 500 eurų moralinio atlygio, ir jo uošvė.

Nepasisekė abiems

Bylon sugulę įvykiai buvo susiję su K. Lapinsko sutuoktinei priklausančiu garažu vienoje pakaunės gyvenvietėje. Joje įsikūrusi ir jau 25-erius metus policijoje dirbančio terorizuoto pareigūno šeima. Šios ir K.Lapinsko sutuoktinės garažai – kaimynystėje.

Ne kartą dėl nelegalios prekybos degalais, gaunamais iš vilkikų vairuotojų, atvykstančių iš Kaliningrado, baustas K.Lapinskas buvo pavertęs savąjį garažą nelegaliu degalų sandėliu. Dėl to jis yra įtrauktas į padidintos rizikos asmenų sąrašą kaip asmuo, vykdantis nelegalią veiklą ir kurį privalu tikrinti ne rečiau kaip tris kartus per mėnesį. O šiose apylinkėse yra padidinta vilkikų su rusiškais numeriais kontrolė.

Išsiaiškinus, kodėl šie vienas paskui kitą suka apie dešimt kilometrų iš autostrados, kentėjo ir buvusios Domeikavos policijos nuovados vadovas. Už tai K.Lapinsko biografijoje atsirado vienas iš jo jau turimų kelių teistumų – už pasipriešinimą policijos pareigūnui.

Prieš porą metų į Kauno AVPK Imuniteto valdybą jau buvo tekę kreiptis ir naujajai K.Lapinsko aukai. Tačiau tada apsiribota tik profilaktiniu pokalbiu su akiplėša. Ir kurį laiką K.Lapinskas, kuris išgėręs tampa ypač agresyvus, buvo aprimęs.

Spektaklis teisme

Stojęs prieš teismą dėl policijos vyresniojo tyrėjo bei jo uošvės terorizavimo K.Lapinskas savo kaltės nepripažino.

Jis buvo linkęs įrodinėti, kad į pareigūno butą nesiveržė. Tiesiog pastarojo uošvė pati jam atidarė duris. Ir šios bute jis esą ieškojo anksčiau policijoje dirbusio automobilių meistro, gyvenančio toje pačioje laiptinėje, kurio nei buto, nei telefono numerio nežinojo.

K.Lapinskas teigė neprisimenantis ir, kad būtų ten grįžęs antrą kartą. Kaip ir skambučių pareigūnams, nes buvo išgėręs.

Be to, prisistatęs teismui kaip Vilkijos žemės ūkio mokyklos moksleivis, K.Lapinskas tikino galėsiantis iš savo pajamų sumokėti terorizuotam pareigūnui tik 50 eurų.

Kaltinimą palaikęs Kauno apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras Valentinas Alekna akcentavo, kad K.Lapinsko padaryti nusikaltimai nebuvo atsitiktiniai. O daromi sistemingai – siekiant pareigūną įbauginti, todėl grasinimai šio adresu vertintini kaip realūs.

Prokuroras siūlė K.Lapinskui pusantrų metų laisvės atėmimo bausmę, atidedant jos vykdymą dvejiems metams ir įpareigojant šiuo laikotarpiu nesiartinti prie nukentėjusiojo namų, dalyvauti elgesio pataisos programoje, pradėti dirbti bei neišvykti iš gyvenamosios vietos be pareigūnų, prižiūrėsiančių, kaip jis vykdo visus minėtus įpareigojimus, žinios. Be to, ne tik priteisti nukentėjusiam 500 eurų moralinį atlygį, bet ir įpareigoti K.Lapinską per du mėnesius atsiprašyti ir terorizuoto pareigūno, ir šio uošvės.

K.Lapinskas, pareiškęs, kad jam nereikia advokato – ginsis pats, prašė teismo, kaip įmanoma švelnesnės bausmės. „Juk aš kalėjime tų 500 eurų neuždirbsiu“, – toks buvo pagrindinis jo argumentas. Tačiau po prokuroro pasiūlytos bausmės puolė viešai atsiprašinėti nukentėjusiojo.

Sandėris prieš nuosprendį

Pagal pareikštą kaltinimą K.Lapinskui grėsė laisvės atėmimas iki ketverių metų.

Tokia atsakomybė numatyta už žmogaus terorizavimą.

Už grasinimą pareigūnui bei neteisėtą asmens būsto neliečiamumo pažeidimą Baudžiamasis kodeksas numato tik laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Bylą nagrinėjęs teisėjas B.Liatukas skyrė K.Lapinskui prokuroro siūlytą bausmę, priteisdamas nukentėjusiajam ir jo prašytą moralinį atlygį, neįpareigodamas tik šio bei jo uošvės atsiprašyti.

„K.Lapinskas visas jam skirtas baudas sumokėjęs, jo teistumai išnykę, todėl bausmės tikslai bus pasiekti ir skiriant tokią bausmę“, – taip savo nuosprendį K.Lapinskui komentavo B.Liatukas.

O pats nuteistasis, prieš skelbiant nuosprendį akivaizdžiai jaudinęsis, išgirdęs teismo sprendimą buvo pasiryžęs skubėti į Probacijos tarnybą ir pradėti vykdyti bausmę.

Man nuosprendžio skųsti neapsimoka.

Tačiau teisėjo buvo sustabdytas, kad dar turi palaukti 20 dienų, nes nuosprendis gali būti apskųstas.

„Man nuosprendžio skųsti neapsimoka“, – palikdamas teismo rūmus portalui kauno.diena.lt teigė K.Lapinskas.

O pasiteiravus jo, iš kur ims tuos 500 eurų, atsakė, kad nukentėjusysis sutiko laukti, kol jis sumokės šią sumą dalimis.

Esą jie tai sutarė, kai pareigūnas praėjusį kartą po posėdžio parvežė jį į namus. Tiesa, turėjo išleisti neprivažiavęs jų, nes per radijo stotį gavo pranešimą apie vykstančias muštynes ir nuskubėjo pas kitus įstatymų pažeidėjus.