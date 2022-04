Penktadienis Kaune priminė generalinę tragedijų, kurių neišvengiama per Velykas, repeticiją

Praėjusi para, remiantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos suvestinėmis, privertė prisiminti išvirkščią artėjančių Velykų pusę, t.y, kad kasmet per šias šventes ne tik pleška namai, bet ir žūstama ugnyje. Balandžio 15-oji Kaune bei pakaunėje priminė generalinę šių nelaimių repeticiją.

Kai kurie tą parą Kauno ugniagesių gelbėtojų užregistruoti iškvietimai į įvykius primena, ko ir vėl galima tikėtis šį ilgąjį savaitgalį, virš kurio švies penktadienį dangaus skliaute pasirodžiusi mėnulio pilnatis. Neatmetant, kad ir vėl nebus išvengta piktnaudžiavimo alkoholiu.

Pavyzdžiui, penktadienio paryčiais, apie 4.30 val., buvo pranešta, kad reikia pagalbos patekti į vieną V. Krėvės prospekto butą, nes jame esantis vyras ketina nusižudyti. Ugniagesiams gelbėtojams pasikėlus autokeltuvu iki jo langų, vienas iš jų išlaužtas laužtuvu. Įleidus į vidų medikus ir policiją, sumaišties kaltininkas aptiktas neblaivus – miegantis lovoje. Be to, šį kartą jo virtuvėje nesvilo, kaip neretai būna tokiais atvejais, ir ant viryklės pamirštas įjungtas puodas su maistu, dėl girtumo nebesusigaudant dar vakaras ar jau rytas.

Apie pusę šešių ryto gautas pranešimas, kad kitas vyras Zapyškio seniūnijos Jadagonių kaime, Putino gatvėje, ketina nušokti nuo stogo. Ugniagesiams gelbėtojams iškėlus autokopėčių bokštelį, kaskadininkas peršoko ant žemesnio stogo. Tačiau ten jau jį policija pasiekė. Šios pareigūnams panaudojus tazerį, bandytas sulaikyti bėglys nukrito nuo 2 metrų aukščio. Apie tolesnį jo likimą Kauno policijos suvestinėse nebuvo nė žodžio.

Apie 21 val. buvo gautas pranešimas, kad iš vieno Kovo 11-osios gatvės buto veržiasi atvira liepsna. Ji sutramdyta iki ugniagesių gelbėtojų atvykimo. Šiems beliko konstatuoti, kad iš vidaus degiu skysčiu buvo padegtos šio buto durys. Apdegė ne tik jos – aprūko ir laiptinės grindys bei sienos. Viskas baigėsi tuo, kad policija uždėjo antrankius taip pat jai priešintis bandžiusiam šio buto nuomininkui. O ugniagesiai gelbėtojai padėjo policijai jį nunešti neštuvais iki medikų automobilio. Policijos suvestinėse pranešama apie sulaikytą šiuo padegimu įtariamą 1991 m. gimusį vyrą.

Kauno ugniagesių gelbėtojų suvestinėje akcentuojama, kad minėtame bute dūmų detektoriaus nebuvo. O Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas ne per seniausiai konstatavo, kad jo nebuvo ir nė vieno iš šiemet Lietuvoje gaisruose jau žuvusio 31 žmogaus namuose.

Minėto departamento duomenimis, neišvengiama kasmet skaudžių tragedijų ir per Velykas. 2007 m. Lietuvoje per šias šventes gaisruose žuvo 10 žmonių. 2020 m. ugnis pasiglemžė keturias gyvybes. 2014 m. – tris.

„Deja, per šventes gyventojai neretai pamiršta saugumą. Yra kilęs ne vienas gaisras, kai į sodybas suvažiuoja daug svečių, o besistengiant, kad būtų šilta, neatlaiko šildymo įrenginiai, įsiplieskia ugnis ir dėl elektros instaliacijos. Be to, vartojant alkoholį, visada didesnė ir nelaimių tikimybė, nes nepaisoma atsargumo,“ – linkę akcentuoti ugniagesiai gelbėtojai.

Jie primena, kad daugelio gaisrų galima išvengti, jei be priežiūros nebūtų paliekamos besikūrenančios krosnys, šildymo įrenginiai ar degančios žvakės, jei nebūtų jungiami į vieną kištukinį lizdą keli elektros prietaisai ir atsargiai naudojama atvira ugnis.