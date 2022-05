Nuosprendžius už smurtą prieš sugyventinę kolekcionavusį kaunietį sutramdė jos viršininkė

Savo kaltę šis recidyvistas, nuo 2018-ųjų pamečiui teistas ne tik dėl panašių išpuolių prieš savo moterį, bet ir dėl to, kad buvo nutvertas neblaivus vairuojantis, pripažino tik iš dalies. Jis buvo linkęs tikinti, kad pernykštės rugsėjo 9-osios vakarą grįžęs iš darbo, rado sugyventinę neblaivią. Be to, ji dėl to net kelias dienas nėjo į darbą. Todėl pareiškė jai, kad nori skirtis ir, atstūmęs nuo savęs, išėjo iš namų. Tačiau tikrai savo moters nei smaugė, nei sudavė jai kartą per ausį, kuo yra kaltinamas.

Tačiau demaskuoti Ramūno R. melą padėjo jo sugyventinės viršininkė, nusprendus tą vakarą pasidomėti, kodėl ši po priverstinės izoliacijos nepasirodė darbe. Pavaldinė jai atrašiusi, kad yra sumušta, todėl negali atvykti į darbą.

Gavus iš jos tokią SMS, viršininkė paskambino į Bendrąjį pagalbos centrą ir pasiteiravo, ką tokiu atveju ji turi daryti. Jos pranešimas apie galimą smurtą prieš pavaldinę buvo perduotas policijai. Tiesa, šios pareigūnams patekti į sugyventinių butą K.Griniaus gatvėje pavyko ne iš karto. Iš pradžių niekas jiems durų neatidarė. Tačiau perskambinus galimos nukentėjusiosios telefonu, pavyko šią įtikinti atidaryti duris. Ši moteris iš tikrųjų vizualiai buvo patyrusi smurtą. O tuo kaltinamas jos sugyventinis buvo pabėgęs iš namų.

Tačiau Ramūno R. teisme nukentėjusioji iš pradžių bandė tikinti, kad melagingai tada jį apkaltino, nes buvo labai pikta dėl problemų, susijusių su darbu, o kaimynės dar jai pasakė, kad matė jos sugyventinį su kita moterimi. Ir iš tikrųjų šis, grįžęs tą vakarą iš darbo, pareiškė, kad nori skirtis. Susinervinusi dėl to, ji išgėrė valerijono. Ir nuėjo kabinti užuolaidų, tačiau sulūžo kėdė, ant kurios ji buvo užlipusi. Krisdama nuo šios, ji ir susižalojo. O tuo metu dar paskambino ir viršininkė, todėl ji šiai ir parašiusi, kad yra sumušta ir negali atvykti į darbą, nepagalvodama, jog viršininkė iškvies policiją. O dėl to, kodėl melavo tada ir pareigūnams, ši moteris teisinosi, jog labai norėjo, kad šie surastų nežinia, kur išėjusį jos sugyventinį.

Galiausiai pavyko priversti šią moterį pasakyti tiesą ir paaiškinti, kodėl ji meluoja teismui. Nukentėjusioji atskleidė, kad prieš posėdį sulaukė vyro brolio grasinimų telefonu, jog, jeigu papasakos, kaip viskas buvo, šis jai nedovanos. Po šios išpažinties ji jau nebeneigė, kad sugyventinis smurtavo prieš ją ir tą vakarą. Ir taip stipriai trenkė į ausį, kad iš šios net iškrito auskaras. Ir ji jau šio nuolatinio smurto nebegali ištverti, nors ne visada apie jį praneša.

Benagrinėjant šią bylą, teismui buvo perduota dar viena, kurioje Ramūnas R., dirbęs įmonės „Kauno baldai“ operatoriumi, vėl kaltinamas smurtavęs prieš savo sugyventinę, kuri galų gale nusprendė su juo skirtis. Ir vakarykščio teismo nuosprendžio jis jau laukė suimtas.

Ramūno R. bylą nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo teisėja Indrė Averkienė skyrė jam pusantrų metų laisvės atėmimą, t. y. beveik maksimalią bausmę už fizinio skausmo sugyventinei sukėlimą. Už tai gresia laisvės atėmimas iki dvejų metų. Tačiau ši bausmė buvo subendrinta su pernykštį kovą Ramūnui R. jau paskirta bausme už panašų išpuolį. Bausmes subendrinus, jis pasiųstas už grotų trejiems metams ir įpareigotas per du mėnesius nuo šio nuosprendžio, kurį dar gali apskųsti, įsiteisėjimo sumokėti 1187,23 eurų baudą.