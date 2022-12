Nuosprendis keršytojams: suerzino teismo paspęsti spąstai?

Fiasko su trenksmu

„Kauno diena“ rašė, kad žaidimų vedėju teismui prisistatęs Mantas Tėvainis kartu su Deividu Kalinovu, teigusiu, kad dirba kurjeriu, kaltinti šių metų sausio 24-osios naktį visuotinai pavojingu būdu sugadinę automobilį „VW Golf“. Oficialiai iki šio nusikaltimo jie buvo neteisti, nes ankstesni jų teistumai jau išnykę (27-erių D. Kalinovas prieš vienuolika metų teistas Lietuvoje, o prieš devynerius – Austrijoje ir Nyderlandų Karalystėje, o 25-erių M. Tėvainis buvo teistas Vokietijoje).

Sprogimas, kuriuo jie kaltinti, nuaidėjo apie 2 val. nakties prie vieno Aukštuosiuose Šančiuose, Medvėgalio gatvėje, esančio penkiaaukščio. Jų taikiniu tapo 2009 m. gamybos automobilis „VW Golf“, kurio 21-ų savininkė teigė įsigijusi šį automobilį vos prieš kelis mėnesius už 7 tūkst. eurų.

Apklausiami įtariamieji teigė keršiję už savo draugo Marko K. nužudymą, nes matę šiuo automobiliu važiuojantį vieną iš teisiamųjų už šį nusikaltimą, kuriam pavyko išsisukti nuo bausmės. Tačiau, teisėsaugininkams pradėjus ikiteisminį tyrimą, paaiškėjo, kad šis automobilis – ne jo.

Nauji nusikaltimai

„Graužiu save, kad padariau tokią nesąmonę!“, „Mano poelgis – kvailas!“ – stoję prieš teismą ir tikindami, kad daugiau to nebus, teigė D. Kalinovas su M. Tėvainiu, po automobilio susprogdinimo padarę dar ne vieną nusikaltimą.

Susprogdinto automobilio savininkė akistatos su jais nepanoro ir D. Kalinovo ir M. Tėvainio teisme nedalyvavo. Tik per savo advokatą pareiškė teisiamiesiems ieškinį. Po šių parodymų, kuriais jie ne tik pripažino savo kaltę, bet ir viešai gailėjosi, teismas pritaikė jų bylai sutrumpintą įrodymų tyrimą.

„Žinojau, kad tas žmogus važinėja šiuo automobiliu. Pamačiau automobilį „VW Golf“, stovintį prie vieno namo, ir sugalvojau padaryti kažką blogo. Pasikviečiau į pagalbą M. Tėvainį. Išsikviečiau jį tą naktį iš namų. Kerštui petardą įsigijau dar prieš Kalėdas iš internete rasto pardavėjo. Nežinojau, kad dėl jos galingumo civiliams tokią turėti draudžiama. Pakeliui į nusikaltimo vietą padaviau M. Tėvainiui atsuktuvą, kad šis išdaužytų juo automobilio „VW Golf“ langą. Jam tai padarius, uždegiau petardą ir įmečiau į automobilio vidų“, – tokie buvo D. Kalinovo, kaip paaiškėjo, kartu su M. Tėvainiu kaltinamo ir vagystėmis iš automobilių kitoje šiuo metu Kauno apylinkės teismą pasiekusioje byloje, parodymai. Minėtoje byloje – aštuonios vagystės iš automobilių, įvykdytos šių metų vasarį ir kovą, t. y. jau po automobilio „VW Golf“ susprogdinimo, įvairiose Kauno vietose ir Kauno rajone. Ši byla dar neatversta.

Dangstėsi ir kūdikiu

M. Tėvainis D. Kalinovo parodymus papildė tik tuo, kad šis išsikvietė jį tą naktį iš namų – pasivažinėti ir pakvėpuoti grynu oru apie 2 val. nakties. Markas K. buvo ir jo labai geras draugas, nors įvykiuose, susijusiuose su šio žūtimi, jis nedalyvavo.

„Nebuvo kažkokio labai tikslaus nusikaltimo plano. Apie tai, ką turėsiu padaryti, man buvo pasakyta jau einant į nusikaltimo vietą“, – antrino bendrininkui M. Tėvainis.

Abu jie sutiko ir su automobilio „VW Golf“ savininkės ieškiniais. Ši prašė atlyginti jai 7 tūkst. eurų turtinę ir 2 tūkst. eurų neturtinę žalą.

„Bandysiu ieškoti antro darbo“, – teigė D. Kalinovas, kuriam vasarą draugė pagimdė sūnų. Šio gimimo liudijimą D. Kalinovo advokatas paprašė pridėti prie bylos kaip įrodymą apie sunkią jo ginamojo finansinę būklę.

M. Tėvainio advokatas pateikė teismui liudijimą apie jo ginamojo mamos, kuriai šis padeda, neįgalumą.

Tiesa, samdyti advokatų teisiamieji pinigų turėjo.

Be to, po jų parodymų liko neatsakyta į klausimą, kodėl išpuolis, už kurį jie buvo teisiami, surengtas praėjus beveik septyneriems metams po Marko K. žūties. „Kasdien matau randus, likusius tada peršautose savo kojose“, – toks buvo D. Kalinovo atsakymas į šį klausimą.

Tragiška įžanga

Devyniolikmetis Markas K. buvo nušautas 2015-ųjų gegužę toje pačioje Medvėgalio gatvėje.

Dėl susijusių su šia tragedija įvykių buvo teisiami susprogdinto automobilio „VW Golf“ savininkės broliai.

Kaltinimas Marko K. nužudymu buvo pareikštas tik vyresniajam iš jų – 23-ejų Ryčiui Gudynui. Kartu su juo buvęs tada dar septyniolikmetis Deividas Ščesnavičius kaltintas tik viešosios tvarkos pažeidimu. Jis teistas už tai, kad, prieš nuaidint mirtinam šūviui, trenkė kumščiu į veidą D. Kalinovui, su kuriuo susitikti tada važiavo nušautasis. Ši tragedija, kaip paaiškėjo brolių teisme, buvo ankstesnio konflikto, su kuriuo taip pat buvo susijęs D. Kalinovas, kulminacija. Jis konfliktavo su brolių seserimi, kuriai tada buvo trylika metų.

Kai kurių šaltinių teigimu, buvo ją sumušęs. Todėl šios broliai ėjo tą vakarą keršyti: tada R. Gudynas buvo pasiųstas už grotų penkiolikai metų, o D. Ščesnavičius atsipirko laisvės apribojimu.

Ginčytasi iš peties

Prokuroras taip pat siūlė D. Kalinovui ir M. Tėvainiui laisvės apribojimą aštuoniems mėnesiams ir įpareigojimą atlyginti padarytą žalą ir neatlygintinai išdirbti 100 valandų įstaigose, kurios rūpinasi senyvo amžiaus ar neįgaliais asmenimis.

Nebuvo kažkokio labai tikslaus nusikaltimo plano. Apie tai, ką turėsiu daryti, man buvo pasakyta jau einant į nusikaltimo vietą.

Nukentėjusiosios advokatas nesutiko, kad deklaruojamas teisiamųjų prisipažinimas – jų kaltę lengvinanti aplinkybė, nes jie ne tik neatsiprašė automobilio „VW Golf“ savininkės, bet ir nesumokėjo nė cento už padarytą žalą. „Be to, manau, šis išpuolis buvo nukreiptas ne prieš brolį, nes sprogdinimas yra labiau bauginimo priemonė, o ne pykčio išliejimas. Automobilio savininkė po 2015-ųjų pavasario įvykių bauginta ne kartą – suniokota laiptinė, subraižytas automobilis, išdaužyti šio stiklai. Šios veikos – vis pavojingesnės“, – teigė nukentėjusiosios advokatas.

Teisiamųjų advokatai prašė kuo švelnesnių bausmių.

Pavyzdžiui, D. Kalinovo gynėjas pritarė laisvės apribojimui, o ne švelnesnei už jį bausmei – baudai. Tačiau teigė, kad vietoj 100 valandų nemokamų darbų valstybės labui jo ginamasis geriau susirastų antrą darbą, kad galėtų atlyginti žalą, nurodytą ieškiniuose. Nors šie, jo nuomone, – per dideli: ar tikrai už automobilį „VW Golf“ mokėta tiek, kiek nurodyta? Be to, per daug prašoma ir neturtinės žalos, nes pati automobilio savininkė fiziškai nenukentėjo.

Klausimas išdavikas

Pasiteiravus prieš nuosprendžio paskelbimą teisiamųjų, ko jie tikisi, D. Kalinovas atkirto, kad tikisi geriausio, o M. Tėvainis jam būdingu stiliumi toliau filosofavo: „Kaip Dievas duos…“ Nors čia pat sutiko, kad didžiausia bausme jam tapo šios istorijos paviešinimas žiniasklaidoje.

Išvada: paaiškėjo, kad tik naktį drąsūs M.Tėvainis (iš kairės) ir D.Kalinovas teismo salėje slėpė veidus. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Bylą nagrinėjusi teisėja Vita Padriezaitė antradienį paskelbė, kad, remiantis surinktais įrodymais, D. Kalinovas ir M. Tėvainis padarė jiems inkriminuojamą nusikaltimą bendrininkų grupėje ir visuotinai pavojingu būdu.

Išklausę, kokia bausmė jiems skiriama ir kokie tokio teismo sprendimo motyvai, nuteistieji komentuoti nepanoro.

Jų susierzinimą išdavė ir D. Kalinovo klausimas po nuosprendžio, kaip jiems sumokėti solidariai priteistus ieškinius, jeigu jiems uždrausta bendrauti tarpusavyje? Tokia kardomoji priemonė D. Kalinovui ir M. Tėvainiui skirta dar neišnagrinėtoje jų byloje dėl vagysčių iš automobilių.

Teismo verdiktas

Dėl automobilio susprogdinimo D. Kalinovas ir M. Tėvainis nubausti vienodai – laisvės apribojimu aštuoniems mėnesiams su intensyvia priežiūra, nustatant, kad tiek laiko nuo 23 iki 6 val. privalo būti gyvenamoje vietoje. Be to, jie įpareigoti per tris mėnesius nuo nuosprendžio, kurį dar gali apskųsti, įsiteisėjimo dalyvauti elgesio pataisos programoje, per aštuonis mėnesius neatlygintinai išdirbti 80 valandų jau minėtose senyvo amžiaus žmonėmis ar neįgaliaisiais besirūpinančiose įstaigose ir per šešis mėnesius solidariai atlyginti priteistą žalą, nurodytą ieškiniuose.

„Pagrindo abejoti dėl padarytos turtinės žalos dydžio nėra. Tačiau neturtinę teismas tenkina tik iš dalies, priteisdamas 1 tūkst. eurų, nes teisiamųjų poelgis sukėlė nukentėjusiajai ir dvasinių išgyvenimų, ir nesaugumo jausmą, nors ji savo elgesiu to neišprovokavo. Atsižvelgta ir į teisiamųjų finansinę padėtį,“ – maždaug tokie motyvai dėl ieškinių tenkinimo nurodyti D. Kalinovui ir M. Tėvainiui paskelbtame nuosprendyje, priteisiant solidariai iš abiejų ir 1 tūkst. eurų už nukentėjusiajai suteiktas advokato paslaugas.

Skiriant bausmę D. Kalinovui ir M. Tėvainiui teismas teigė atsižvelgęs ir į tai, kad jų nusikaltimas sudarė pavojų aplinkiniams, kurie galėjo netyčia atsidurti įvykio vietoje, ir į tai, kad teisiamieji atėjo į nusikaltimo vietą pėsčiomis, palikę atokiau automobilį, t. y. suvokdami savo veiksmų neteisėtumą. Tačiau, nors abu ir buvo teisti, tačiau – seniai. Be to, pasikeitė aplinkybės, nes abu sieja socialiniai ryšiai su artimaisiais. Švelniausia bausmė už padarytą nusikaltimą – bauda neskirtina dėl sunkios teisiamųjų finansinės padėties ir atsižvelgiant į tai, kad reikės atlyginti nukentėjusiajai padarytą žalą.