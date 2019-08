Nieko švento: Kaune antrą kartą apvogė tą pačią bažnyčią

Policija informuoja, kad apie vagystę iš Vilniaus gatvėje esančios bažnyčios pranešta ketvirtadienio vakarą.

Pavogtos dvi antikvarinės kėdės, tekstilės darbas, dvi kolonėlės su laidais ir projektorius. Nuostolis nustatinėjamas.

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, ilgapirščiai pasidarbavo Kauno Švč. Sakramento bažnyčioje. Beje, tai jau ne pirmas kartas, kuomet iš čia dingsta daiktai.

Primename, kad per Kauno miesto gimtadienį šių metų gegužę iš neužrakintos koplyčios dingo medinė Mergelės Marijos ikona bei tokia pati Jėzaus Kristaus skulptūra. Be to, iš ūkinių patalpų į lauką buvo išmesta ir išniekinta kalėdinė prakartėlė.