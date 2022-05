(Ne)laukta atomazga: šokiruojantį incidentą vainikavo taikos sutartis

Akibrokštas įamžintas

Kaip jau rašyta, ši plačiai nuskambėjusi istorija įvyko Taikos prospekte esančioje parduotuvėje „Iki“ pernykštės rugsėjo 7-osios pavakarę.

Už tai, kad buvo paprašyta užsidėti tuo metu privalomą, lankantis parduotuvėje, apsauginę veido kaukę, ir, jai neskubant to daryti, atsisakius įleisti ją į prekybos salę, J.Gobytė ne tik necenzūriškai išplūdo savo darbą dirbusį apsaugininką, bet ir pradėjo prieš šį smurtauti. Į tėvus tikęs apsaugininkas terorizuotas apie dešimt minučių. Remiantis tuo, ką įamžino parduotuvės vaizdo kameros, – tąsydama jį už plaukų, dėl ko apsaugininkas negalėjo ištrūkti, J.Gobytė dar daužė šį žilagalvį rankomis bei spardė.

Situacijos įkaitą išlaisvino į įvykio vietą iškviesta policija. Neblaiviai išsišokėlei buvo nustatytas vidutinis – 2,13 prom. girtumas.

Paaiškėjo, kad įtariamoji šiuo viešosios tvarkos pažeidimu, pasibaigusiu nežymiu apsaugininko sveikatos sutrikdymu (jam buvo apdraskytas veidas bei padaryta kraujosrūva kojoje), – ne per seniausiai į Lietuvą iš Anglijos, kur gyveno jau beveik 20 metų, pasidaryti naujo paso sugrįžusi 45-erių J.Gobytė.

Grandininė reakcija

Policijai nusprendus neapgyvendinti neblaivios išsišokėlės areštinėje, tą patį vakarą ji buvo išleista į namus, įteikus šaukimą nurodytu laiku atvykti į apklausą pas ikiteisminio tyrimo pareigūnę.

Šiai pareiškus J.Gobytei įtarimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo, t. y., įžūliais veiksmais demonstruojant nepagarbą aplinkiniams, iš chuliganiškų paskatų ne mažiau kaip keturis kartus sudavus rankomis ir spyrus apsaugos darbuotojui į įvairias kūno vietas, ji savo kaltę pripažino. Tiesa, išsiblaivius J.Gobytė teigė, kad visų savo veiksmų neprisimena ir net nenori prisiminti, nes jai labai dėl šių gėda. Įtariamoji tikino, kad nuoširdžiai gailisi dėl tokio savo elgesio ir labai nori atsiprašyti nukentėjusiojo.

Pagal J.Gobytės tada pateiktą versiją, dėl visko kaltas tą rytą per pokalbį telefonu su draugu įvykęs konfliktas. Būdama pikta ant šio, ji išgėrė butelį vyno. Tačiau pyktis nepraėjo, o alkoholio namuose nebuvo, nes ji apie porą metų šio nevartojo. Todėl teko eiti į arčiausiai namų esančią parduotuvę. Tačiau šioje ją, kalbančią telefonu, sustabdė apsaugos darbuotojas, liepęs užsidėti kaukę. Ir nelaukęs, kol ji, toliau kalbėdama telefonu, susiras krepšyje kaukę, sugriebė ją už rankos bei už šono, pradėdamas tempti link išėjimo. Supykusi dėl tokio apsaugininko elgesio, ji šiam ir sudavė. Galėjo ir įspirti.

Jolanta Gobytė. Laimučio Brundzos nuotr.

Susitarė per penkias minutes

Septintą dešimtį bebaigiantis nukentėjusysis ikiteisminio tyrimo metu buvo pareiškęs J.Gobytei 1 tūkst. eurų ieškinį dėl patirtos turtinės bei neturtinės žalos.

Pagal pareikštą kaltinimą, J.Gobytei, kuri dar neteista, tačiau jau dešimt kartų bausta už administracinius pažeidimus, nors į Lietuvą, kurioje po šio įvykio užsibuvo, prieš tai atvykdavo tik du-tris kartus per metus, gresia viešieji darbai arba bauda, arba laisvės atėmimas iki dviejų metų. Dar 43 eurų ieškinį jai yra pareiškusi ir Kauno teritorinė ligonių kasa – už nukentėjusiojo gydymosi išlaidas.

Tačiau šiandien įvykusi nauja J.Gobytės, kuri buvo prie teismo salės durų dar prieš pusvalandį iki posėdžio pradžios, ir nuo jos nukentėjusio apsaugininko akistata apvertė šią bylą aukštyn kojomis. Nors iš pradžių jie ir buvo linkę vienas kitą ignoruoti.

Iškalbinga buvo ir šio posėdžio pradžia: teisiamoji, nesugebėdama suvaldyti jaudulio, vos galėjo kalbėti, o nukentėjusysis paprašė teismo leisti jam daryti posėdžio įrašą telefonu ir tokį leidimą gavo.

Tačiau bylą nagrinėjančiai teisėjai Živilei Bliūdžiuvienei, davus papildomo laiko pabandyti susitarti dėl žalos atlyginimo, abu jau grįžo į posėdžių salę švytinčiais veidais. Ir pareiškė, kad nukentėjusysis sutiko nusileisti iki 700 eurų, o teisiamoji pasižadėjo pradėti mokėti šią sumą dalimis jau nuo šiandien – po 100 eurų kas mėnesį. Ir pateikė teismui dėl to susitarimą, kuriame prašė nutraukti šią bylą, jiems susitaikius.

Prieš tai nukentėjusysis dar buvo spėjęs užsiminti, kad jam padaryta žala susijusi ne tik su tuo, jog šis įvykis nuskambėjo per visą Lietuvą, bet ir dėl nedarbingumo negautų pajamų.

Beveik muilo opera

Teismui prijungus minėtą nukentėjusiojo ir kaltinamosios susitarimą prie bylos, šiai vis tiek teko duoti parodymus. Tačiau J.Gobytei, kuri teisme iš plėšraus tigro virto baikščia katyte, pilnai pripažinus savo kaltę, pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas.

Per tą pusvalandį, kurio užteko šiai bylai išnagrinėti, paaiškėjo viena iki tol negirdėta detalė, kas pažadino tada neblaivioje J.Gobytėje tūnojusį žvėrį. Ji teismui teigė, kad sugriebdamas tada ją už rankos, apsaugininkas pagriebė ir jos vilkėtą megztinį, pakeldamas šį į viršų ir apnuogindamas visą jos pilvą. „Kadangi buvau išgėrusi stipraus alkoholio, labai karštai į tai sureagavau,“ – pasakojo J.Gobytė, tikinusi, kad šiaip nėra impulsyvaus charakterio. O tai išgirsti iš teisiamosios buvo svarbu, nes, prisistatydama teismui, ji atskleidė, kad pradėjo dirbti vienos Kauno mokyklos valgykloje virėja. Be to, J.Gobytė teigė, kad po šio į teisiamųjų suolą pasodinusio įvykio alkoholio nebevartoja. Ir viešai atsiprašė nukentėjusiojo, prieš tai jos paklausiusio, ar ji tikrai suprato, kad jis atliko savo pareigas?

Po tokios įvykių sekos prokurorė, pradėjusi savo baigiamąją kalbą nuo to, kad turbūt niekas nenorėtų atsidurti tokioje situacijoje, kai dėl savo pareigų esi sumuštas viešoje vietoje, pasiūlė teismui atleisti J.Gobytę nuo baudžiamosios atsakomybės, nutraukiant bylą ir patvirtinant tarp jos ir nukentėjusiojo sudarytą sutartį, nes tam yra visos sąlygos.

Nukentėjusysis per baigiamąsias šios bylos kalbas teigė, kad supranta teisiamąją, kaip žmogų, – juk visko būna gyvenime! Ir paprašė jos daugiau niekada tokios būklės neiti į parduotuvę.

Pati teisiamoji pakartojo, kad labai dėl to gailisi. Ir buvo linkusi prisiekinėti, kad daugiau to nebus. Be to, atsiprašė visų šio teismo proceso dalyvių. O, suteikus jai teisę į paskutinį žodį, tepasakė, kad jai – labai gėda.

Teismas savo sprendimą šioje byloje planuoja skelbti dar šį mėnesį.