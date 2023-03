Nakties gaisras autoservise: ugniagesiai gelbėtojai praskleidė dalį jo paslapties širmos

Kaip jau rašyta, apie gaisrą šiame Ateities plente įsikūrusiame vilkikų, autovežių ir sunkvežimių remonto autoservise, kuris skelbiasi jau daugiau kaip dešimt metų užsiimantis ir krovinių gabenimu, detalių tiekimu bei prekyba sunkiuoju transportu, buvo pranešta 2.23 val.

Maždaug tokiu laiku suveikė priešgaisrinė signalizacija, į kurią operatyviai sureagavo saugos tarnyba, sauganti šį autoservisą. Jos atstovai ir pranešė Bendrajam pagalbos centrui apie kilusį gaisrą jų saugomame objekte, kurį konstatavo į šį atvykę.

Po jų pranešimo į Ateities plentą buvo pasiųstos nemažos pajėgos iš įvairių Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos komandų – net septynios autocisternos, autokeltuvas, autokopėčios ir štabo automobilis.

Pirmiesiems ugniagesiams pasiekus įvykio vietą per šešias minutes, patikslintais duomenimis, atvira liepsna degė prie 30x50 m dydžio gelžbetoninio pastato iš vilkikų priekabų sukonstruotas sandėlis, kuriame buvo laikomos automobilių dalys. Šis sandėlis sudegė.

Be to, begesinant gaisrą, kurį pavyko lokalizuoti tik per pusantros valandos nuo pirmųjų ugniagesių atvykimo, o galutinai užgesinti tik apie 4.30 val., liepsnos spėjo pasiekti ir pagrindiniame pastate įrengtas administracijos bei buitines patalpas. Išdegė vienas iš kabinetų bei persirengimo ir dušo patalpos. Kitos aprūko ar nežymiai paveiktos karščio.

Tačiau, kaip akcentuojama, pagrindinis pastatas su jame buvusiais remontuojamais brangiais automobiliais išsaugotas.

Kaip užfiksuota šiandien priešpiet autoservise „Dservis“ apsilankiusios ir nelabai svetingai sutiktos portalo kauno.diena.lt fotografės nuotraukose, darbavosi ugniagesiai gelbėtojai ten ir šiandien. Tebevyko baigiamieji darbai sugriuvusiame sandėlyje, jį perkasinėjant, kurie baigėsi tik 12.30 val.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tačiau šį gaisrą tiriantis Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos specialistas dar ir po pietų nebuvo gavęs esą per gaisro gesinimą nukentėjusių bendrovės vaizdo kamerų įrašų, kuriais tikimasi patvirtinti arba paneigti pagrindinę versiją, kas lėmė šį įvykį.

Belaukiant šių įrašų tepasakyta, kad, nors gaisras buvo pastebėtas laiku, jis pakankamai greitai plito. Tačiau galimos tyčinės veiklos, jį sukeliant, versija atmetama. Už ją realesnė prielaida apie, pavyzdžiui, netyčia paliktą įjungtą kokį nors prietaisą.

Neatmetama, kad gaisro plitimui įtakos turėjo ir jo metu išdužę langai, skėlę skersvėjį.

Tačiau kol kas visos šios prielaidos – tik hipotetinės.

Kaip jau rašyta, patys „Dservis“ darbuotojai bendrauti su portalu kauno.diena.lt nelinkę. Direktorius viešai nurodytais bendrovės telefonais neatsiliepė. O vienu iš jų atsiliepęs vyras, teigęs, kad ne jis yra bendrovės vadovas, sakė, kad teikti informacijos žiniasklaidai be direktoriaus leidimo negali.