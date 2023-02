Kruvina paauglių dvikova Kauno „Akropolyje“: pirmasis prieš teismą stojo sužalotasis

Dėl per plauką tragiškai nesibaigusios paauglių dvikovos, įvykusios pernykštį pavasarį Kauno „Akropolyje“, jau paskelbtas pirmasis teismo sprendimas. Tačiau jį išgirdo ne sunkiai peiliu tada oponentą sužalojęs penkiolikmetis, o šio auka.

Iškalbingas įrašas

Kaip jau rašyta, pranešimu apie šį didelį atgarsį sukėlusį kruviną incidentą pradėtos Policijos departamento suvestinės apie išskirtiniausius pernykštės balandžio 2-osios įvykius šalyje.

Pranešta, kad visa tai nutiko automobilių stovėjimo aikštelėje ties ketvirtuoju minėto prekybos centro aukštu, kuriame esančioje pramogų zonoje mėgsta rinktis paaugliai, praleidžiantys čia nemažai laiko.

Tą šeštadienio popietę – apie 17 val. telefonu 112 buvo pranešta, kad prie 4b įėjimo padurtas žmogus. Jo užpuolikas iš įvykio vietos pasišalino.

Pranešimų apie šį neeilinį incidentą buvo ne vienas.

Skambino ir „Akropolio“ apsaugininkai, sužinoję apie šį daugelį sukrėtusį įvykį iš pašalinių. Nors, kaip nustatyta, kruviną paauglių dvikovą įamžino ir prekybos centre įrengtos vaizdo kameros.

Remiantis minėtu keliasdešimt sekundžių trunkančiu įrašu, iš pradžių dvikovon stoja vienas prieš vieną. Tačiau vienam iš jų dar bando padėti trečiasis.

Viskas baigiasi tuo, kad atsidūrusysis vienas prieš du išsitraukia peilį.

Visa tai vyksta keliolikos bendraamžių, tarp kurių – ir merginos, akyse. Viena iš jų vėliau bandė stabdyti nukentėjusiojo kraujavimą iki greitosios medikų atvykimo.

Beveik visi liudytojai – nepilnamečiai

Peiliu sužalotas šešiolikmetis iš Kaišiadorių rajono iš įvykio vietos skubiai išvežtas į Kauno klinikas. Šių specialistams teko gerokai pavargti, siekiant sustabdyti vidinį kraujavimą, prasidėjusį pažeidus vidaus organus.

Pradėjus ikiteisminį tyrimą dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo bei viešosios tvarkos pažeidimo, pas ikiteisminio tyrimo teisėją buvo apklausta apie 20 nepilnamečių ar ką tik peržengusių šią amžiaus ribą asmenų, mačiusių minėtą incidentą arba vienaip ar kitaip jame dalyvavusių.

Ne visi jie buvo šnekūs. Kai kurie buvo linkę dėtis, kad lemiamu momentu buvo nusisukę ar, suskambus mobiliajam telefonui, buvo sutelkę visą dėmesį į jį.

Iš nusikaltimo vietos pasišalinęs įtariamasis buvo nustatytas dar iki minėtų apklausų pabaigos. Šiam kauniečiui, portalo kauno.diena.lt duomenimis, iš Rokų, pernai vasarą jau tapusiam penkiolikmečiu, buvo pareikštas įtarimas tik dėl sunkaus sveikatos sutrikdymo, nes dėl viešosios tvarkos pažeidimo Lietuvoje teisiškai atsakoma tik nuo šešiolikos metų.

Iki šio pamokančio įvykio, gresiančio teistumu biografijoje jau tokiame jauname amžiuje, jis teisėsaugininkams nebuvo žinomas – nei teistas, nei baustas administracine tvarka, nors dėl jauno jo amžiaus tai buvo ir neįmanoma.

Kur dingo peilis?

Įtariamasis neneigė nei dalyvavimo šioje kruvinoje dvikovoje, nei to, kad turėjo peilį, kurio teisėsaugininkams rasti nepavyko. Nors anot liudytojų, iš nusikaltimo vietos jis pabėgo su peiliu, kurį tikino dėl patirto streso pakeliui pametęs. O nusipirko jį „Akropolio“ „Maximoje“ prieš pat šią kruviną dvikovą – jau prasidėjus konfliktui su šešiolikmečiu bei kartu su juo buvusiomis merginomis. Esą tik pagąsdinimui, manydamas, kad jam išsitraukus peilį, šešiolikmetis išsigąs ir atsiprašys už visus įžeidinėjimus.

Nustatyta, kad pretekstu keturiolikmečio ir šešiolikmečio dvikovai tapo įvykiai „Akropolio“ viduje, kai grupė nepilnamečių ar ką tik šią amžiaus ribą peržengusių panelių užkabino dvi bendraamžes, buvusias su keturiolikmečiu. O aiškinantis dėl to santykius minėtoje „Akropolio“ automobilių stovėjimo aikštelėje, būtent šešiolikmetis pirmasis sudavė smūgį keturiolikmečiui. Šis išsitraukė peilį, kai jo užpuolikui bandė padėti dar vienas panašaus amžiaus jaunuolis.

Nustačius minėtą pagalbininką, paaiškėjo, kad šis paauglys iš Kauno, portalo kauno.diena.lt duomenimis – iš Šančių, taip pat dar neturėjo šešiolikos metų, kad galėtų atsakyti už viešosios tvarkos pažeidimą, kuriuo buvo įtariamas. Tačiau šešiolikmetis, kuriam jis bandė padėti, nepaisant patirto sunkaus sužalojimo, tapo įtariamuoju minėtame ikiteisminiame tyrime dėl viešosios tvarkos pažeidimo prieš jo sužalojimą peiliu. Jo pagalbininko atžvilgiu ši byla buvo nutraukta.

Išgelbėjo jaunas amžius

Kauno apylinkės teismui buvo perduota ir minėta byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kuriuo kaltintas šešiolikmetis, ir sunkaus jo sveikatos sutrikdymo byla. Pastaroji – dar spalį, tačiau dėl teismo proceso dalyvių ligų ji neatversta iki šiol, nors buvo jau keli tokie bandymai.

Tuo tarpu byla dėl viešosios tvarkos pažeidimo, kurioje nukentėjusiojo statusą turi šešiolikmetį sunkiai sužalojęs penkiolikmetis, sausio viduryje buvo išnagrinėta per vieną posėdį. Jai pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, nes kaltinamasis savo kaltę pripažino, dėl ko apsieita be nukentėjusiojo apklausos.

Jų abiejų bylose yra pateiktas bendras susitarimas dėl žalos atlyginimo. Portalo kauno.diena.lt duomenimis, sužalotasis peiliu buvo linkęs prašyti iš oponento 6 tūkst. eurų kompensacijos, o šis iš viešosios tvarkos pažeidimu kaltinamo nukentėjusiojo – 1 tūkst. eurų atlygio. Ir jiems pavyko susitarti. Be to, jau yra atlygintas ir beveik 5 tūkst. eurų siekiantis Valstybinės ligonių kasos ieškinys už sunkiai sužaloto šešiolikmečio gydymą.

Įvertinęs visas jau minėtas aplinkybes ir atsižvelgęs į tai, kad viešosios tvarkos pažeidimu kaltinamas šešiolikmetis teisiamas pirmą kartą, prokuroras pasiūlė teismui atleisti jį nuo baudžiamosios atsakomybės. Pasigailėti jo teismo prašė ir pats teisiamasis.

Šešiolikmečio bylą nagrinėjusi Kauno apylinkės teismo teisėja Jolanta Ramonienė trečiadienį paskelbė, kad atleidžia jį nuo baudžiamosios atsakomybės. Tačiau skiria šiam nepilnamečiui auklėjamojo poveikio priemones: atidavimą tėvams ugdyti bei prižiūrėti vieneriems metams, bet ne ilgiau nei kaltinamajam sueis aštuoniolika, ir elgesio apribojimą taip pat vieneriems metams, įpareigojant tęsti mokslą, būti namuose nuo 22 val. iki 6 val. ir uždrausti be šios priemonės vykdymą kontroliuojančių institucijų žinios keisti gyvenamąją vietą.

Tiesa, šį nuosprendį dar galima apskųsti.

Asociatyvi Laimio Steponavičiaus nuotr.

Įvertintas ir kitų elgesys

Sunkiu sveikatos sutrikdymu kaltinamo penkiolikmečio, nepaisant to, kad jo biografija – taip pat lig šiol buvo švari, atleisti nuo baudžiamosios atsakomybės nebus galima, nes jis kaltinamas sunkiu nusikaltimu.

Tiesa, Baudžiamasis kodeksas už sunkų sveikatos sutrikdymą nepilnamečiui numato laisvės atėmimą iki penkerių metų, t. y. perpus švelnesnę bausmę nei grėstų už tai suaugusiam asmeniui. Tačiau, kadangi penkiolikmetis pripažįsta savo kaltę, dėl ko jo bylai gali būti pritaikytas sutrumpintas įrodymų tyrimas, o tai reiškia, kad ir jam skirtą bausmę, kuri, greičiausiai, dėl jo amžiaus ir švarios biografijos nebus susijusi su laisvės atėmimu, bus dar galima galima sumažinti trečdaliu.

Be to, ir ši byla dėl to, kad teisiamasis – nepilnametis, bus nagrinėjama neviešai.

Prieš perduodant šios vos per plauką tragiškai nesibaigusios dvikovos dalyvių bylas į teismą buvo įvertinti ir kitų nepilnamečių, kurių veiksmai turėjo įtakos padarytiems nusikaltimams, elgesys. Minėtas dar šešiolikos neturėjęs, todėl atsakomybės už viešosios tvarkos pažeidimą išvengęs paauglys, bandęs padėti sužalotajam, atsidūrė atitinkamų tarnybų akiratyje, nes jam paskirtos minimalios vaiko priežiūros priemonės. O dvi paauglės, dėl kurių ir kilo šis konfliktas, dėl to, kad dar neturėjo šešiolikos metų, taip pat pačios atsakomybės išvengė. Tačiau, baigiant šį ikiteisminį tyrimą, pasiūlyta nubausti jų tėvus. Už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams Administracinių nusižengimų kodeksas numato įspėjimą. Tačiau, jeigu toks administracinis nusižengimas konstatuotas pakartotinai, – baudą nuo 10 iki 100 eurų.