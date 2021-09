Kriminalistų operacija: suduotas smūgis alkoholio klastotojų gaujai (vaizdo įrašas)

Per operaciją Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnai išaiškino nelegalią garsių alkoholio gamintojų produktų klastočių gamyklą veikusią Kaune ir atskleidė galimą nedenatūruoto etilo alkoholio ir jo skiedinių (mišinių) tiekimo tinklą.

Manoma, kad jis neapsiribojo vien Kauno apskritimi ar Lietuvos teritorija, o driekėsi ir į Šiaurės Europos šalis, antradienį pranešė Lietuvos kriminalinės policijos biuras.

Per kratas rugpjūčio 27 – rugpjūčio 29 dienomis iš neteisėtos apyvartos paimta daugiau kaip 10 tonų nedenatūruoto etilo alkoholio ir jo skiedinių.

Taip pat surastas didelis kiekis ir iš apyvartos paimta apie 95 tūkst. tablečių, žinomų pasaulyje gamintojų vaistinių preparatų, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos ir kurių apyvarta vidaus rinkoje griežtai reguliuojama ir gali būti vartojami tik esant gydytojo receptui ir tik legalioje rinkoje.

Pareigūnai per operaciją, sulaikė šešis asmenis, galbūt priklausančius organizuotai nusikalstamai grupuotei, kuri sistemingai vertėsi nelegaliu garsių alkoholio gamintojų produktų klastočių gamyba, laikymu ir realizavimu.

Dar du asmenys apklausti kaip specialieji liudytojai.

Įtariama, kad organizuotos grupės nariai į Kauno miestą atsigabendavo neteisėtai įgytą nedenatūruoto etilo alkoholio kiekį.

Policijos nuotr.

Savo namo teritorijoje bei pagalbinėse patalpose, naudojant profesionalią ir savo pagamintą įrangą, atgabentas etilo alkoholis būdavo išfiltruojamas bei išpilstomas į garsių alkoholio gamintojų stiklinę tarą aplipindami įvairių, pasaulyje gerai žinomų, alkoholio kompanijų logotipais, po ko pastaroji buvo sudedama į paruoštas popierines, profesionaliai pagamintas, pakuotes realizavimui.

Gabendami alkoholį, nusikalstamą veiką vykdę asmenys, naudojo įvairias konspiracines priemones, jos buvo skirtos išvengti policijos sulaikymo.

Pareigūnai atliko 22 kratas Kauno, Panevėžio, Šiaulių, Alytaus apskrityse. Per jas paimti apyvartoje draudžiami alkoholio skiediniai, nelegaliai pagaminta garsių alkoholio gamintojų produkcija, žinomų pasaulyje gamintojų vaistai, kurių sudėtyje yra psichotropinės medžiagos.

Policija taip pat rado ir paėmė galbūt iš nusikalstamos veikos gautus virš 53 tūkst. eurų grynųjų pinigų, nelegalios gamyklos įrankius, priemones, ruošinius ir kitą tyrimui reikšminą medžiagą.

Policijos nuotr.

Keturi iš sulaikytųjų yra suimti, kurie sulaikytieji yra žinomi policijai. Jie teisti už analogiškas veikas. Tikėtina, kad įtariamųjų ratas gali plėstis.

„Šia operacija užkirstas kelias abejotinos kokybės nelegalaus, garsių alkoholio gamintojų produktų klastočių patekimui į Lietuvos ir tarptautines rinkas bei apsaugota žmonių sveikata nuo galimų šalutinių sveikatai reiškinių“, – rašoma Lietuvos kriminalinės policijos biuro pranešime.

Siekiant atlyginti galimą žalą valstybei, galimam turto konfiskavimui ar išplėstinio turto konfiskavimui užtikrinti įtariamiesiems apribota jų nuosavybės teisė į per kratas paimtas transporto priemones, rastas pinigines lėšas ir nekilnojamąjį turtą.

Be to, nustatyta, kad pagrindinis organizuotos grupės lyderis, Kauno mieste, savo gyvenamajame name ir ūkiniame pastate, kuriame ir buvo klastojama garsių alkoholio gamintojų produkcija, įsirengė neleistiną šildymo sistemą.

Įtariama, kad buvo naudojamos tepalinės alyvos atliekos ir tokiu būdu šiurkščiai pažeidžiamos atliekų tvarkymo nuostatos.

Per kratą surastos 23 talpos po 200 litrų tepalinės alyvos atliekų, kurios galbūt buvo skirtos sukonstruotam deginimo įrenginiui šildant gyvenamąsias patalpas.

Pasitelkus į pagalbą Aplinkos apsaugos departamento prie Aplinkos ministerijos Kauno valdybos specialistus, fiksuoti šiurkštūs aplinkosauginių reikalavimų pažeidimai laikant pavojingas atliekas bei jas naudojant.

Lietuvos kriminalinės policijos biure pradėtas didelės apimties ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo akcizais apmokestinamomis prekėmis, neteisėto naminių stiprių alkoholinių gėrimų, nedenatūruoto ar denatūruoto etilo alkoholio, jų skiedinių (mišinių) ir aparatų jiems gaminti gaminimo, laikymo, gabenimo ar realizavimo, dėl svetimo prekių ar paslaugų ženklo naudojimo, neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis.

Įtariamiesiems, padariusiems šias nusikalstamas veikas, gali grėsti laisvės atėmimo bausmė iki penkiolikos metų.

Ikiteisminiam tyrimui vadovauja ir jį organizuoja Vilniaus apygardos prokuratūra.