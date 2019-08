Balkone įsitaisę šauliai peršovė krepšinį žaidusiam nepilnamečiui nugarą (papildyta)

Kaip praneša policija, 2003-aisiais gimęs nukentėjusysis buvo pristatytas į gydymo įstaigą 21.16 val.

Jam konstatuota šautinė žaizda nugaroje. Tačiau sužalojimas nebuvo pavojingas - suteikus būtinąją medicinos pagalbą, nukentėjusysis išleistas gydytis ambulatoriškai.

Grėsmingiau skambėjo jo paaiškinimas apie tai, kokiomis aplinkybėmis jis buvo sužeistas. Nepilnametis teigė, kad į jį šauta žaidžiant krepšinio aikštelėje.

Policija praneša sulaikiusi du galimus įtariamuosius - pirminiais duomenimis, tėvą ir sūnų iš greta krepšinio aikštelės esančio daugiabučio. 1982 m. gimusiam sūnui nustatytas 0,9 prom. girtumas. 1956 m. gimusiam tėvui - 2,12 prom.

Portalo kauno.diena.lt duomenimis, jie sulaikyti remiantis liudytojų parodymais. Pirminiais duomenimis, nepilnametį sužalojęs šūvis buvo paleistas iš balkono.

Galimų įtariamųjų bute aptiktas ir išardytas - galimai slepiant nusikaltimo įkalčius lygiavamzdis šautuvas. Pirminiais duomenimis, - ne medžioklinis, bet megėjiškas, naudojamas sporto varžybose. Tačiau tiksliai tai turės apibūdinti šio ginklo apžiūrą atliksiantys specialistai. Tada bus aišku ir, ar šio ginklo laikymui būtinas leidimas.

Policija praneša kartu su ginklu iš galimų įtariamųjų namų paėmusi ir 28 šovinius.

Po nakties, praleistos Kauno policijos areštinėje, šiandien tėvas su sūnumi turėtų būti apklausti, pareiškiant jiems ir įtarimus. Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl viešosios tvarkos pažeidimo bei neteisėto disponavimo ginklu ir šaudmenimis.

Po sulaikytųjų apklausų bus sprendžiama, ar kreiptis į teismą dėl bent vieno iš jų suėmimo.

Ar buvo taiklus vienintelis šūvis, ar jų buvo ir daugiau, taip pat dar aiškinamasi. Tačiau informacijos, kad buvo sužeista ir daugiau žmonių, teisėsaugininkai neturi.

Kol kas teisėsaugininkai negali atsakyti ir, ar sulaikytieji jau buvo patekę į jų akiratį.

Realiausios versijos - arba tai buvo neblaivių asmenų pramogos, arba kerštas dėl keliamo triukšmo. Nors Neveronių seniūnijos darbuotojai portalui kauno.diena.lt teigė, kad lig šiol gyventojų skundų dėl minėtoje krepšinio aikštelėje galimai jaunimo keliamo triukšmo, trukdančio jiems ilsėtis, nėra gavę.

Be to, anot Neveronių seniūnės Aldonos Petkevičienės, incidentas įvyko tuo metu, kai krepšinį žaidę nepilnamečiai nepažeidė jokių įstatymų. Kelti triukšmą, be ko, neįmanoma žaidžiant krepšinį, galima iki 22 val. Ir apie tai jauniesiems krepšininkams ne per seniausiai buvo priminta netoliese pakabinus apie tai skelbimą. Tiesa, jis labai greitai buvo nuplėštas.

Pasak seniūnės, ši krepšinio aikštelė - viena iš dviejų jų kaime - labai mėgiama vietinio jaunimo.