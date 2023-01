Kauno specialiųjų tarnybų atstovai apie Naujųjų sutiktuves: neįprasta naktis!

„Neįprasta naktis!“ – jau pirmuoju sakiniu suintrigavo Kauno policijos budėtojų atstovas, čia pat pateikęs iškalbingą statistiką – nuo vidurnakčio iki 6 val. ryto užregistruoti 106 pranešimai. Palyginimui, gruodžio 30-osios naktį jų buvo 35.

Tačiau, nepaisant pranešimų sutinkant Naujuosius gausos, jokių sunkių kūno sužalojimų Kaune nebuvo. Nors dominavo konfliktai namuose bei viešose vietose – kiemuose, gatvėse, baruose.

Be to, per kelias šios nakties valandas įkliuvo trys neblaivūs vairuotojai. Pirmasis – 1.08 val. Neries krantinėje. Policijos pareigūnai jį sustabdė po sukeltos avarinės situacijos. Ir netrukus konstatavo vidutinį – 2,03 prom. girtumą. Panašus – 1,73 prom. girtumas nustatytas ir 1.24 val. jau pakaunėje – netoli Juragių sustabdytam vairuotojui. Apie jį pranešė žmonės, kuriems jo vairavimas sukėlė įtarimų. 4.07 val. V. Krėvės prospekte sustabdytas ir naujametės nakties Kaune rekordininkas, kuriam nustatytas 2,52 prom., t. y. sunkus girtumas.

Net du kartus Kauno policijai teko šiąnakt skubėti ir prie P. Vileišio tilto. 1.03 val. buvo pranešta, kad, panašu, jog nuo jo nori nušokti žmogus. Tačiau, atvykus į įvykio vietą, rastas ant tilto atbrailos sėdintis vyras, kuris tik grožėjosi Senamiesčio panorama. 2.22 val. vėl buvo gautas panašus pranešimas. Ir šis jau pasitvirtino – rasta suicidinių minčių turėjusi moteris, kuri perduota medikams.

Ir net aštuoniais atvejais liepsnojo fejerverkų padegti šiukšlių konteineriai ar gatvėje paliktos dėžės su pirotechnikos likučiais.

Pasiteiravus Kauno policijos budėtojų atstovo, o, ar dirbo Naujųjų metų sutikimo naktį Kaune vagys, šis atsakė, kad iki 7 val. ryto dar nebuvo gauta nė vieno pranešimo apie vagystę iš automobilio ar gyvenamosios vietos.

Kauno ugniagesių gelbėtojų atstovo pateikta statistika apie Naujųjų sutikimo naktį gautus iškvietimus taip pat šokiravo – nuo vidurnakčio iki antros valandos nakties jų buvo net keturiolika. Ir net aštuoniais atvejais liepsnojo fejerverkų padegti šiukšlių konteineriai ar gatvėje paliktos dėžės su pirotechnikos likučiais. Ir jokių kitų kriminalinį kvapą turinčių įvykių, į kuriuos policija tradiciškai šaukiasi pagalbon ir ugniagesius gelbėtojus.

Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stoties pamainos vyresnioji gydytoja apie 7.30 val. taip pat konstatavo, kad Naujųjų sutikimas šiemet Kaune buvo eilinė šventė, kurioje nieko naujo nebuvo – tik išgertuvės ir muštynės, per kurias niekas ypatingai nenukentėjo.

Negavo Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos stotis ir pranešimų, kad sutinkant Naujuosius Kaune kas nors nukentėtų nuo pirotechnikos. Tačiau už Kauno ribų tokių įvykių buvo. Raseiniuose petarda smarkiai apdegino vyrą, kuris buvo pristatytas į Kauno klinikas.