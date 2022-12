Kauno specialiųjų tarnybų Kūčios: muštynės, tragiškas gaisras ir moters gaivinimas

Per šv. Kūčias Kauno apskrities specialiosioms tarnyboms darbo netrūko. Teko tramdyti muštynes, dvi gyvybes nusinešusio gaisro liespnas ir gaivinti klinikinės mirties ištiktą moterį.

Per šv. Kūčias, kaip neretai pasitaiko per šventes, Kauno apskrityje netrūko smurto artimoje aplinkoje. Dėl tokio pobūdžio įvykių buvo pradėti penki ikiteisminiai tyrimai.

Neišvengta ir muštynių viešoje vietoje. Kaune, Savanorių prospekte 350, lošimų salono „Admiral Club“ patalpose, susimušė konfliktavę neblaivūs asmenys. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.

Šventinę dieną „darbavosi“ ir vagys. Gruodžio 24 d. apie 11 val. pranešta, kad Jonavos rajone iš pranešėjo nuosavos technikos šalia karjero buvo pavogtas akumuliatorius ir išpiltas bei pasisavintas kuras.

Tą pačią dieną 11.33 val. pranešta, kad Kaune, Šilainių turgavietėje, klientė pavogė 1500 eurų iš nerakinto stalčiaus prekybiniame namelyje.

Pasak Kauno apskrities pareigūnų, gruodžio 24 d. 16.35 val. Kaune, Taikos prospekte, buvo tikrinami įtartini asmenys. Juos patikrinus rasta, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinės medžiagos – vadinamosios „žolės“.

Gruodžio 25 d. 00.30 val. Kaune, Miežėnų gatvėje, patruliavimo metu buvo patikrintas nuošaliau stovintis automobilis. Transporto priemonėje buvo žmonių, iš jos vidaus sklido kvapas. Pareigūnai pas vieną iš asmenų, taip pat rado, kaip įtariama, augalinės kilmės narkotinių medžiagų. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Per šv. Kūčias, pareigūnams į rankas įkliuvo ir neblaivūs vairuotojai. Kaip pranešama, gruodžio 24 d. apie 12.10 val. Kauno rajone, Giraitės kaime, automobilis „Volvo S80“, vairuojamas neblaivaus vyro, gimusio 1976 metais, kliudė stovinčią sunkiasvorę transporto priemonę „DAF“. Vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,87 prom.

Šv. Kūčių pavakarę, apie 16.55 val., taip pat Kauno rajone, Kampiškių kaime, A5 kelyje, automobilį „Audi A6“ vairavo neblaivus vyras, gimęs 1974 metais. Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,01 prom. Dėl šių įvykių pradėti ikiteisminiai tyrimai.

Pirmosios šv. Kalėdų dienos naktį Kaune, Miško gatvėje, esančiame gyvybės langelyje buvo palikta prieš kelias valandas gimusi mažylė. Pareigūnai pranešimą apie įvykį gavo gruodžio 25 d. 5.52 val. Įprasta tvarka surinkta medžiagą pagal Baudžiamojo kodekso 158 straipsnį, numatantį atsakomybę už vaiko palikimą.

Kalbėdami apie įvykius per šv. Kūčias, Kauno apskrities ugniagesiai užsiminė, kad gruodžio 24 d. 12.45 val. gautas pranešimas apie Kauno rajone, Garliavoje, gyvenamajame name, kilusį gaisrą, buvo tądien labiausiai į atmintį įsirėžęs įvykis. Primename, kad per gaisrą sudegė pastatas. Gaisravietėje rasti apdegę moters ir vyro kūnai. Pradėtas ikiteisminis tyrimas mirties priežasčiai nustatyti.

Kauno apskrities medikai pasakojo, kad šv. Kūčių naktį, 00.01 val., Kaune, Prancūzų gatvėje, buvo gaivinta klinikinės mirties ištikta moteris. Paramedikams pavyko ją atgaivinti – atstatytas kvėpavimas, širdies veikla, kraujospūdis. Tačiau moteris į ligoninę išvežta vis dar be sąmonės.