Kaune sutuoktiniai teisiami dėl galimo neteisėto praturtėjimo

Pirmadienį teismas pusmečiui pratęsė laikiną nuosavybės teisių apribojimą sutuoktinių turtui. Per posėdį taip pat buvo apklaustas vienas liudytojas, BNS pranešė teismo atstovė Tautvilė Merkevičiūtė.

Sutuoktiniai A.C. ir V. C. kaltinami, jog, veikdami kartu, neteisėtai praturtėjo. Be to, žinodami, kad turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, turėjo ir tebeturi turtą, kuris viršija teisėtas asmenų pajamas.

Remiantis kaltinamojo akto duomenimis, nuo 2011 metų gegužės iki 2015 metų pabaigos, kaltinamieji Alytaus rajone statė gyvenamąjį namą, namų ūkinio pagalbinį pastatą, garažą, pirtį, valymo įrenginius, vasaros namelį, sandėlį, malkinę bei vasarnamį, jų išlaidos beveik 200 tūkst. eurų viršijo teisėtas kaltinamųjų pajamas.

Visų nurodytų objektų statybų kaina sudarė beveik 240 tūkst. eurų.

Bylos duomenimis, 2011 metais A. C. ir V. C. išlaidos jų teisėtas pajamas viršijo beveik 99 tūkst. eurų, 2012 metais – daugiau kaip 72 tūkst. eurų, 2013 metais – kiek daugiau nei 12 tūkst. 200 eurų, 2014 metais – daugiau nei 1 tūkst. eurų, o 2015 metais išlaidos teisėtas pajamas viršijo daugiau nei 13 tūkst. eurų. Iš viso 2011-2015 metų laikotarpiu asmenų išlaidos teisėtas pajamas viršijo 198 tūkst. 548 tūkst. eurų.

Kaip pranešė teismas, abu asmenys kaltės dėl jiems inkriminuojamų veikų nepripažįsta.

Vyras dirba vairuotoju, o jo sutuoktinė dirba konditerijos srityje.

Baudžiamasis kodeksas numato, kad tas, kas turėjo nuosavybės teise didesnės negu 900 MGL vertės turtą, žinodamas, kad tas turtas negalėjo būti įgytas teisėtomis pajamomis, baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.