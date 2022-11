Kamuolinių šou tęsiasi: tarp žiūrovų – ir Temidė

Neeiliniai ir nukentėjusieji

Šį kartą niekas iš kaltinamųjų, kaip jau yra buvę, daugiau kaip trejus metus šiame teisme jau įstrigusioje vienoje iš kamuolinių bylų, į teismo posėdį su jokio politinio veikėjo kauke neatėjo. Tačiau kai kurie buvo linkę dangstytis nuo žiniasklaidos fotoobjektyvų jau nebeprivalomomis šiuo metu veido apsauginėmis kaukėmis ar tiesiog tuo, kas pakliuvo po ranka.

Tik per kelis mėnesius laisvėje akivaizdžiai atsigavęs Giedrius Janonis, su kurio pravarde – Kamuolys ir siejamas šios gaujos pavadinimas, noriai pozavo žiniasklaidai. Ir net nepraleido progos, teisėjų kolegijai vėluojant į posėdį, papriekaištauti žiniasklaidos atstovei, kad žurnalistai daro išvadas, išklausę tik vieną pusę. Tačiau suteikus jam progą pakomentuoti šią bylą bei jam pareikštus kaltinimus, teigė, kad negali.

Justinos Lasauskaitės, Regimanto Zakšensko nuotr.

Kaip ir planuota, „Kamuolinių“ nusikalstamo susivienijimo bylos, kurios 27 kaltinamuosius gina 28 advokatai, nagrinėjimui buvo skirtos net dvi Kauno apygardos teismo posėdžių salės. Didesnėje iš jų susigrūdo apie pusšimtis žmonių. Likę glaudėsi gretimoje salėje.

Justinos Lasauskaitės, Regimanto Zakšensko nuotr.

Ryšys tarp jų palaikytas nuotoliniu būdu – per abiejose įrengtus vaizdo ekranus, kuriais antrosios salės dalyviams dar teko dalintis su trimis kolegomis esančiais už grotų – Ričardu Baika, Deividu Vonžodu ir Valerijumi Kolobovu, kurie dalyvavo teismo posėdyje nuotoliniu būdu – iš savo įkalinimo vietų. Kaip ir dalis nukentėjusiųjų, kurių šioje byloje – virš 20. Tarp jų – ir iki gyvos galvos įkalinto Henriko Daktaro sutuoktinė Ramutė bei Kauno miesto savivaldybė. Pastaroji yra pareiškusi kamuoliniams daugiau kaip 521 euro ieškinį už pavogtą krepšinio lanko stovą. R.Daktarienė – anot portalo kauno.diena.lt šaltinių, laiko save nukentėjusiąja dėl jos privačios valdos Užliedžiuose apšaudymo. Tačiau, kokį ieškinį ji pareiškė kamuoliniams, išsiaiškinti nepavyko, nes, pranešusi teismui, kad negali dalyvauti šiandieniniame teismo posėdyje, nes yra išvykusi atostogų, ji teismo salėje nepasirodė.

Tačiau paaiškėjo, kad savo ieškinį kamuoliniams prieš šį posėdį atsiėmė Panevėžio savivaldybės administracija – už sudegintus penkis poilsio namelius Zarasų rajono Dusetų seniūnijoje. Ieškinys atsiimtas, draudikams sumokėjus padarytą daugiau kaip 33 tūkst. eurų žalą, t. y., kaip komentavo minėtos administracijos atstovė, net daugiau pinigų, negu buvo vidutinė minėtų pastatų vertė.

Justinos Lasauskaitės, Regimanto Zakšensko nuotr.

Iškalbinga metamorfozė

Deja, šiandien atversti šios plačiai, perduodant ją teismui, išreklamuotos bylos nepavyko, nes posėdžio išvakarėse susirgo net tris kaltinamuosius ginanti advokatė Ingrida Botyrienė.

Be to, teismo posėdyje nedalyvavo keliolika nukentėjusiųjų, daliai kurių nepavyko įteikti šaukimų.

Kitas šios bylos posėdis planuojamas po mėnesio. O jie suplanuoti jau iki kitų metų gegužės pabaigos, suteikus šiam teismo procesui greičiau nagrinėtinos bylos statusą. Nors vienas iš advokatų – Vytautas Sirvydis, ginantis du kaltinamuosius – Genadijų ir Rolandą Borisovus, jau šiandien užsiminė bylą nagrinėjančiai kolegijai, kad turės prašymą grąžinti ją prokurorui – trūkumų pašalinimui.

Kiti jo kolegos turėjo prašymų leisti jiems kartu su ginamaisiais dalyvauti šiame teismo procese nuotoliniu būdu. Tačiau buvo nuspręsta, kad kol nebus nustatytos kaltinamųjų, esančių laisvėje, tapatybės, jie visi privalo dalyvauti teismo posėdžiuose gyvai.

Be to, atsižvelgus, kad viena advokatė jau sužlugdė šiandieninį posėdį, priimta nutartis įpareigoti Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybą skirti savo advokatus visiems šios bylos kaltinamiesiems valstybės skirtus advokatus. Net ir sudariusiems sutartis su privačiais advokatais.

Pastarieji jau sudaro dalį šios bylos advokatų. Dar vienas dalykas, krentantis į akis, susijęs su šios bylos advokatais, – joje jau mažiau garsių šios profesijos atstovų negu minėtoje jau daugiau kaip trejus metus šiame teisme įstrigusioje kamuolinių byloje.

Iš vienos bylos – šešios

Kaip jau rašyta, perduodant šią 424 tomų bylą, kurios vien kaltinamasis aktas sudarė dvylika tomų, teismui, joje buvo 59 kaltinamieji.

Tačiau kompiuterinės programos šiai bylai nagrinėti atrinkta teisėjų Audriaus Meilučio, Algirdo Giedraičio ir Jurgos Vasiliauskienės kolegija suskaidė ją dalimis. Iš pradžių dalį bylos perduodant Kauno apylinkės teismui bei Utenos apylinkės teismo Zarasų rūmams – pagal „Kamuoliniams“ inkriminuojamų lengvesnių nusikaltimų padarymo vietą. O Kauno apygardos teisme likusią šios bylos dalį vėliau dar suskaidžius į keturias dalis. Vienoje iš jų – dėl vagysčių ir kontrabandos liko tik trys kaltinamieji. Kitoje – dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo bei neteisėto laisvės atėmimo – penki. Dar vienoje – dėl neteisėto disponavimo narkotikais bei jų platinimo ir kontrabandos – 21 kaltinamasis.

Visos trys minėtos bylos, pasak Kauno apygardos teismo atstovės, jau yra atverstos. Tačiau tarp jų kaltinamųjų nėra šio nusikalstamo susivienijimo lyderio – 46-erių G.Janonio.

Giedrius Janonis/Justinos Lasauskaitės nuotr.

Jau du kartus (pirmąjį – dar būnant nepilnamečiu) teistas G.Janonis likusioje didžiausioje pagal kaltinamųjų skaičių „Kamuolinių“ byloje, kurios Kauno apygardos teismas ėmėsi tik šiandien, kaltinamas ne tik organizavęs šią gaują bei jai vadovavęs, už ką gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki 20 metų arba iki gyvos galvos, bet ir neteisėtu disponavimu labai dideliu kiekiu narkotikų bei dideliu kiekiu ginklų bei jų kontrabanda, nusikalstamu būdu gauto turto realizavimu bei nesunkiu sveikatos sutrikdymu, kankinant ar kitaip itin žiauriai dėl savanaudiškų paskatų.

Kaltinimai organizavus „Kamuolinių“ nusikalstamą susivienijimą bei jam vadovavus šioje byloje yra pareikšti ir 59-erių Genadijui Borisovui, 49-erių Tomui Gaidankai bei 47-erių Deividui Čereškai.

Liko suimtas tik vienas

Perduodant šią bylą teismui, G.Janonis, G.Borisovas, T.Gaidanka ir D.Čereška dar buvo suimti.

Tačiau Apeliaciniam teismui, remiantis Europos Žmogaus Teisių Teismo (EŽTT) praktika, konstatavus, kad jie už grotų – jau per ilgai, t. y. daugiau kaip ketverius metus, ir šis per ne lyg ilgas jų suėmimas iki nuosprendžio yra neadekvatus gresiančiai bausmei, šią vasarą minėtas „Kamuolinių“ branduolys buvo paleistas į laisvę. G.Janonis – už 30 tūkst. eurų užstatą, D.Čereška – už 20 tūkst., o G.Borisovas – už 10 tūkst. Tik T.Gaidanka, tikinęs, kad neturi pinigų užstatui, buvo paleistas be jo. Tačiau ir jam, kaip ir minėtiems jo sėbrams, buvo uždėta apykojė. Be to, iš visų keturių buvo paimti dokumentai.

Po tokio Kauno apygardos teismo sprendimo, kurį palaimino ir Apeliacinis teismas, kuriam dar bandyta skųstis, „Kamuolinių“ nusikalstamo susivienijimo byloje liko suimtas tik V.Kolobovas, sulaikytas prieš porą metų Suomijoje, kur slapstėsi nuo Lietuvos teisėsaugos.

V.Kolobovas kaltinamas daugiau kaip dešimčia nusikaltimų, tarp kurių – ir nužudymas iš chuliganiškų paskatų, kankinant ar kitaip itin žiauriai, bei sunkus sveikatos sutrikdymas dėl savanaudiškų paskatų, taip pat kankinant ar itin žiauriai.

Minėtas V.Kolobovui inkriminuojamas nužudymas buvo įvykdytas 2007-ųjų lapkritį viename Kauno bendrabutyje Chemijos gatvėje, kuriame gyveno auka – L.Ž. Jis buvo mirtinai sumuštas. Šiuo nusikaltimu V.Kolobovas kaltinamas kartu su bendrininkais. Vienas jų – T.Gaidanka, esantis tarp kaltinamųjų ir jau minėtoje – daugiau kaip trejus metus Kauno apygardos teisme įstrigusioje dar vienoje „Kamuolinių“ byloje, kurioje septyniolika asmenų kaltinami šešiais nusikaltimais. Minėtą bylą ir tą, kurios pagaliau imtasi šiandien, sieja trylika asmenų, kuriems pareikšti kaltinimai abiejose iš jų.

Pirmasis blynas prisvilo

Be jau minėtos ketveriukės ir T.Gaidankos kaltinimai abiejose bylose pareikšti ir Rolandui Borisovui, Genadijui Ževžikovui, Andriui Juodžiui, Artūrui Osmankinui, Mariui Navickui, Eligijui Maželiui, Andriui Guogai, Taurui Griniui bei Regimantui Jonušui.

Justinos Lasauskaitės, Regimanto Zakšensko nuotr.

Beje, perduodant teismui minėtą jau daugiau kaip trejus metus Kauno apygardos teisme įstrigusią bylą, viltasi, kad taip pavyks išspręsti problemą dėl per ilgo „Kamuolinių“ branduolio laikymo už grotų iki nuosprendžio. Šios gaujos narių sulaikymai vyko per plačiai nuskambėjusią Lietuvos kriminalinės policijos biuro operaciją, surengtą 2018-ųjų spalio 17-ąją. Tačiau per pusantrų metų, t. y. tiek, kiek galima laikyti įtariamuosius suimtus ikiteisminio tyrimo metu, parengti „Kamuolinių“ nusikalstamo susivienijimo bylos teismui nespėta. Todėl nuspręsta perduoti jam bent minėtą šios bylos dalį. Tačiau pastaroji įstrigo Kauno apygardos teisme dar ilgiau. Nors šiuo metu ši byla jau artėja prie finišo – joje jau prasidėjusios kaltinamųjų apklausos, šios vyksta jau ne vieną mėnesį.

Yra ir daugiau „įžymybių“

Tarp „Kamuolinių“ nusikalstamo susivienijimo bylos, kurios Kauno apygardos teismas ėmėsi tik šiandien, kaltinamųjų – ir nauji vardai: Einaras Aleksandravičius, Donatas Šimelevičius, Remigijus Bendikas, Edvinas Valiukaitis, Egidijus Mackevičius, Tomas Krapukaitis, Artūras Šliževičius, Edgaras Tomkevičius, Artūras Kliauga ir Giedrius Pozdniakas. Kartu su jais prieš Kauno apygardos teismą šioje byloje stojo ir R.Baika, šiuo metu atliekantis jam skirtą dvylikos metų laisvės atėmimo bausmę už pagalbą samdytiems žudikams iš Estijos susidorojant su „Agurkinių“ atstovu Deimantu Bugavičiumi.

Dar dvi „įžymybės“, esančios tarp „Kamuolinių“ nusikalstamo susivienijimo bylos, kurios imtasi šiandien, kaltinamųjų – jau minėtas D.Vonžodas ir Edgaras Zapustas, surengę 2009-ųjų gruodį Laisvės alėjoje plačiai nuskambėjusią kruviną egzekuciją dviem bendraamžiams, su kuriais sukonfliktavo naktiniame klube „Siena“. Vienam iš jų – Kalėdoms iš užsienio į gimtinę parvykusiam 23-ejų metų emigrantui iš Balbieriškio dūris peiliu į krūtinę buvo mirtinas. D.Vonžodas dar tebeatlieka už šį nusikaltimą skirtą bausmę.

Beje, jo bendrininku buvęs E.Zapustas, kuris nuteistas tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo, nes ne jis sudavė mirtiną smūgį, yra buvusio policininko sūnus. Tiesa, šis jo praktiškai neaugino.