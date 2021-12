Juoda diena narkomanams už grotų ir laisvėje: pareigūnai pradėjo beprecedentį tyrimą

Kelio galas atvedė į Kauną

Šis, anot pareigūnų, ikiteisminis tyrimas yra beprecedentis bausmių vykdymo sistemoje tiek savo apimtimi, tiek įtariamųjų skaičiumi, tiek perimtų narkotinių bei psichotropinių medžiagų kiekiu. Tačiau jis – tik vienas iš daugiau nei 400 ikiteisminių tyrimų, susijusių su neteisėtu disponavimu narkotikais, kurie šiuo metu atliekami šiam ikiteisminiam tyrimui vadovaujančios Kauno apygardos prokuratūros veiklos teritorijoje.

Apie tai šiandien buvo pranešta Kauno apygardos prokuratūroje surengtoje spaudos konferencijoje, kurioje dalyvavo jos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius ir Kalėjimų departamento direktorius Virginijus Kulikauskas. Anot šio pavaldinių, iš Kauno nusikalstamo pasaulio atstovų, įtariamų tiekus kvaišalus Pravieniškių pataisos namų kaliniams, šiame tyrime perimtas narkotinių bei psichotropinių medžiagų kiekis yra didžiausias per Kalėjimų departamento istoriją. Jo vertė gatvės juodojoje rinkoje – apie 220 tūkst. eurų, o už grotų, kur kvaišalai pabrangsta iki dešimties kartų, – daugiau nei 2 mln. eurų.

Šį ikiteisminį tyrimą, siekdami išsiaiškinti, kas aprūpina Pravieniškių kalinius kvaišalais, prieš pusantrų metų pradėjo Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos valdybos pareigūnai. Po to, kai į minėtus pataisos namus 2020-ųjų pavasarį buvo permestas siuntinys, kurį vieno sektoriaus nuteistieji bandė perduoti kolegoms iš kito sektoriaus. Pataisos namų pareigūnams šį siuntinį perėmus, jame aptikta kanapių dervos, amfetamino, sintetinio kanabinoido, heroino ir pleistrų, kuriuose buvo fentanilio.

Dėl to pradėtą ikiteisminį tyrimą, anot D.Valkavičiaus, šiemet sausį perėmė jų prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyrius, nes aiškinantis kvaišalų tiekimo Pravieniškių kaliniams organizatorius kelio galas atvedė į Kauną. Jie buvo identifikuoti per sėkmingą bendrą Kalėjimų departamento žvalgybininkų ir minėto Kauno apygardos prokuratūros skyriaus operaciją, surengtą lapkritį. Tada iš nusikalstamo pasaulio atstovų, kaip paaiškėjo, įtariamų kvaišalų labai dideliais kiekiais platinimu ir Kaune, buvo perimtas ne tik jau minėtos apie 220 tūkst. eurų vertės narkotinių bei psichotropinių medžiagų kiekis, bet ir revolveris. Šis buvo aptiktas užtaisytas elektros skydinėje, kurioje buvo slepiamas.

Tarp įtariamųjų – ir sutuoktiniai

Šiuo metu įtarimai dėl labai didelio kiekio narkotikų platinimo, už ką gresia laisvės atėmimas nuo dešimties iki penkiolikos metų, yra pareikšti dešimčiai asmenų. Penki iš jų suimti.

Pas įtariamuosius atliktos 24 kratos, per kurias rasta ir amfetamino (daugiau kaip penki kilogramai), ir šešiaženklis skaičius Ekstazio tablečių, ir virš 13 kilogramų kanapių bei jų dervos, ir sintetinio kanabinoido, ir heroino, ir pleistrų su fentaniliu. Be to, šiame ikiteisminiame tyrime atlikta virš 40 neviešo pobūdžio prievartinės priemonės veiksmų, kurie dėl suprantamų priežasčių nesukonkretinami.

Tarp įtariamųjų yra ir sutuoktinių pora. Jie buvo sulaikyti spalį, jų garaže aptikus kanapių auginimo laboratoriją bei įrangą narkotinėms bei psichotropinėms medžiagoms pakuoti, o kitose šios šeimos valdose – be kanapių dar ir, kaip įtariama, psichotropinių tablečių.

Pasak D.Valkavičiaus, įtariamieji, priklausę demaskuotam narkotikų platinimo įkalinimo įstaigose ir ne tik tinklui, – asmenys, ieškantys lengvo pragyvenimo šaltinio. Tarp jų yra ir jau teistų.

Kiek laiko truko ši nusikalstama veika, dar aiškinamasi. Tačiau, kaip paaiškėjo, dėl tų pačių įtariamųjų galimai vykdomo labai didelio kiekio narkotikų platinimo ikiteisminis tyrimas buvo pradėtas ir Panevėžio apygardos prokuratūroje, kuris taip pat prijungtas prie šios bylos. O tai leidžia daryti išvadą, kad demaskuotųjų nusikalstama veika vien Kauno regionu neapsiribojo.

Iššūkių netrūksta

Pasak Kalėjimų departamento direktoriaus V.Kulikausko, šio negatyvaus reiškinio išplitimui įtakos turėjo tai, kad iš jų departamento kurį laiką buvo atimtos žvalgybos teisės. Tačiau vėliau sugrąžintos, o ne per seniausiai visų šalies įkalinimo įstaigų žvalgybininkai sujungti į vieną centralizuotą padalinį. Ir to rezultatas – akivaizdus: per trejus metus atskirų šalies įkalinimo įstaigų žvalgybininkai bendrai pradėjo 1500 ikiteisminius tyrimus, o susijungę į vieną padalinį, į kurį atėjo dirbti ir buvę policijos bei pasienio tarnybos pareigūnai, per pusantrų metų pradėjo jau 1 tūkst. ikiteisminių tyrimų. Ir beveik 800 jų yra susiję su neteisėtu disponavimu narkotikais. Tai – viena iš prioritetinių Kalėjimų departamento Kriminalinės žvalgybos pareigūnų veiklos sričių.

Anot V.Kulikausko, pastaruoju metu susidurta su dar vienu neeiliniu iššūkiu – kaliniams su siuntiniais perduodamais įvairiais popieriaus gaminiais, tarp kurių – ir dokumentai, kurie yra išmirkyti specialia chemine medžiaga. Panaudojus ją, pavyzdžiui, kartu su tabaku, – svaiginimosi efektas būna kur kas efektyvesnis, tačiau ir labiau pavojingas sveikatai.

Ar demaskuota kvaišalų platinimo grupuotė taip pat užsiiminėjo tuo, dar tiriama. Dar nėra gauti ir visi užsakytų ekspertizių atsakymai.

Nėra kol kas tarp įtariamųjų ir Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos pareigūnų, netinkamai vykdžiusiu savo pareigas ar piktnaudžiavusiu tarnybine padėtimi. Nors vienas iš įtariamųjų yra Pravieniškių pataisos namų kalinys, įtariamas organizavęs kvaišalų platinimą jau šios įkalinimo įstaigos viduje.

Be to, D.Valkavičius linkęs pripažinti, kad sėkmingai užkardžius kvaišalų patekimą į Pravieniškių pataisos namus ir galimai kitas šalies įkalinimo įstaigas, greičiausiai artimiausiu metu vėl atsiras, kas to imsis, tačiau demaskuotųjų pasekėjų lauks tas pats.