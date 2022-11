Šūviai Aleksote – benamio kerštas už priverstinį gyvenimą automobilyje?

Ir vėl apgavo?

Kaip jau rašyta, apie tai, kad automobilyje „Opel Astra“, stovinčiame Lakūnų plente, nušautas 34 metų vyras ir peršauta jo 44 metų keleivė, buvo pranešta spalio 31-osios vakarą – apie 17.30 val.

Maždaug tokiu metu minėtos moters sūnus iš antrosios santuokos sulaukė telefono skambučio, kad netoli jo namų, iš kurių ne per seniausiai su naujuoju savo draugu išvažiavo mama, nuaidėjo šūviai. Paskambinus šiai, įvykio vietoje jau buvo greitosios pagalbos medikai. Taigi, panašu, kad specialiąsias tarnybas galėjo išsikviesti pati nukentėjusioji, anot artimųjų, sugebėjusi šaulį pergudrauti, apsimesdama negyva. Nors jai buvo sužeista tik kairė ranka.

Panašu, kad 44-erių J.D. pasakė pareigūnams ir, kad juos apšaudė jos posūnis Egidijus Daračius.

Nustatyta, kad šis Ramybės parko prieigose savo gyvenamąją vietą deklaravęs, tačiau paskutiniu metu, pirminiais duomenimis, benamiu buvęs kaunietis surengė šį išpuolį, pamotei su draugu išvažiuojant iš jos gyvenamojo namo Lakūnų plente kiemo. Automobilio vairuotojas, kuriam pataikyta į krūtinę bei kaklą, žuvo įvykio vietoje. Tai buvo naujasis 2020-aisiais našle tapusio J.D. draugas, deklaravęs savo gyvenamąją vietą ne Kaune, bet kitame, anot teisėsaugininkų, didmiestyje.

Būtent jis, sprendžiant iš kulkų paliktų žymių, kažkodėl tapo prie išvažiuojančio automobilio pribėgusio užpuoliko taikiniu. Anot Kauno klinikų, į kurias buvo nuvežta J.D., medikų, pavojus jos gyvybei negresia.

Įtartas psichikos sutrikimas

Šiandien pareigūnai planavo apklausti J.D. išsamiau. Nors po kitų asmenų apklausų pagrindinis šio išpuolio motyvas buvo beveik aiškus – E.Daračius po tėvo mirties jautėsi nuskriaustas, kad jam neliko jokio turtinio palikimo.

Tačiau dar reikia išsiaiškinti, iš kur jis gavo ginklą. Kaip jau rašyta, tą patį vakarą – 22.40 val. policijos kinologams su tarnybiniais šunimis aptikus prie Nemuno, kaip spėjama, nusižudžiusio E.Daračiaus kūną, šalia rastas ir pistoletas „Glock“. Nors leidimo šį įsigyti bei laikyti jis neturėjo.

Anot artimųjų, galimai dėl to, kad galėjo sirgti psichine liga. Be to, buvo teistas. Tiesa, prieš 20 metų – dėl pasikėsinimo pavogti automobilį ar apvogti svetimus namus, į juos įsibraunant. Už tai jam buvo skirtas pusantrų metų laisvės atėmimas, atidedant jo vykdymą dvejiems metams, su turto konfiskacija. Tačiau pastaroji, keičiantis įstatymams, netrukus buvo panaikinta.

Jokių duomenų, kad E.Daračius būtų grasinęs susidorojimu savo pamotei, kartu su šia gyvenančiam savo netikram broliui ar naujajam pamotės draugui, jeigu nebus, anot jo, atstatyta teisybė dėl palikimo, teisėsaugininkai teigia neturintys. Joks ikiteisminis tyrimas dėl grasinimo nužudyti ar panašaus nusikaltimo nebuvo pradėtas.

Dvigubo vardo kriminalas

Teisėsaugininkai teigia neturintys duomenų ir, kad E.Daračius tyrėjo antrąjį vardą – Rytis. Nors ne per toliausiai išpuolio vietos, interneto duomenimis, buvo ar yra registruotas motokroso sporto klubas, kurio direktorius – Rytis Egidijus Daračius.

Tiesa, paskambinus internete skelbiamu šio klubo telefonu, juo atsiliepusi moteris teigė, kad ji turi šį telefono numerį jau kelerius metus ir gyvena Kėdainiuose.

Tuo tarpu „Sodros“ duomenimis, E.Daračius nuo 2019 m. niekur nedirbo. Ir sprendžiant iš daiktų, aptiktų automobilyje „Toyota Avensis“, kuriuo jis pasišalino iš nusikaltimo vietos ir kuris tą patį vakarą – 20.21 val. buvo rastas H. Ir O.Minkovskių gatvės automobilių stovėjimo aikštelėje - šalia M.K.Čiurlionio tilto per Nemuną, panašu, kad E.Daračius neturėjo ne tik oficialaus pragyvenimo šaltinio, bet ir nuolatinės gyvenamosios vietos.

Dar neaišku ir, ar įtariamasis žudynėmis išpuolio metu nebuvo apsvaigęs nuo alkoholio arba kokių nors kitų kvaišalų. Teisėsaugininkai teigia paskyrę atlikti tokį tyrimą, tačiau jis užtruks.