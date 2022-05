Išsišokimas Europos prospekte: provokatorius pats buvo išprovokuotas?

Vidurdienio akibrokštas

Kaip jau rašyta, tądien, apie 13.15 val., pilietiški kauniečiai sulaikė 28-erių metų aleksotiškį Antaną Serovą, kuris buvo pagarsėjęs savo išpuoliais dar iki šio įvykio, purškusį ant minėtos sienos raudonais dažais Rusijos karo prieš Ukrainą simbolį – „Z“ raides. Nukentėjo ir apie šį akibrokštą Bendrajam pagalbos centrui pranešęs asmuo.

Pastebėjęs šį išsišokimą, važiuodamas pro nusikaltimo vietą, minėtas vyras nepatingėjo apsukti savo automobilio ir grįžti atgal. Sulaikyti išsišokėlį jam padėjo dar vienas vyras. Neliko abejinga tam, kas vyksta, ir viena akibrokštą nufilmavusi moteris.

Sulaikius vandalą, šis teigė, kad nieko blogo nedaro, nors slėpė veidą po kauke. O skambinant į Bendrąjį pagalbos centrą, elgėsi agresyviai bei priešinosi, papurkšdamas pranešėjui į akis ašarinių dujų. Šis dėl patirto sužalojimo parašė policijai pareiškimą.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Policija dėl šio įvykio pradėjo ikiteisminį tyrimą pagal Baudžiamojo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už viešosios tvarkos pažeidimą. Tačiau turėtas galvoje tik minėtas išpuolis, panaudojant ašarines dujas. Už Rusijos karo prieš Ukrainą simbolių naudojimą numatyta administracinė atsakomybė. Įkliuvus pirmą kartą – bauda nuo 300 iki 700 eurų. O už tokį pakartotinį nusižengimą – nuo 500 iki 900 eurų.

Istorija su kvapu

Anot Kauno policijos atstovės, protokolas už minėtų Lietuvoje draudžiamų simbolių naudojimą A.Serovui dar nesurašytas, nors, portalo kauno.diena.lt žiniomis, jis kitą dieną buvo paleistas iš policijos areštinės, kur praleido naktį, skiriant jam tokias kardomąsias priemones, kaip periodinę registraciją policijoje ir dokumentų paėmimą.

Toks sprendimas buvo priimtas po A.Serovo apklausos, pareiškus jam įtarimą dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Įtariamasis savo kaltę pripažino tik iš dalies ir teigė, kad prieš minėtą įvykį ėjo į Aleksoto turgų. Pakeliui nusipirko alaus, kurį čia pat ir išgėrė. Tačiau turgų rado uždarytą ir, grįždamas atgal, prie picerijos aptikęs dažų flakoną. Tada ir įvykę tai, dėl ko neatmetama, kad jam gali tekti skirti tam tikrą ekspertizę. Tai esą lėmė, kodėl jis, eidamas pro minėtą tvorą, panaudojo savo radinį.

Tačiau įtariamasis teigė tik paryškinęs raudonai čia jau buvusias baltas raides. Ir papildomai užrašęs rusų kalba žodį „anūkas“, nes jo senelis tarnavo sovietinėje kariuomenėje, o tądien buvo šventės išvakarės. Be to, A.Serovas teigė palikęs ant šios sienos ir savo slapyvardį. O tyčia panaudoti prieš ką nors turėtą dujų balionėlį tada neketino. Ir pastebėjęs, kad jį filmuoja moteris, prašė šios dar trijų minučių – darbui pabaigti. Bet buvo užpultas kažkokio vaikino. Tada ir išsitraukė dujų balionėlį, kuriuo papurškė, nežiūrėdamas, kur. Be to, tada iš kažko atėmė ir karabiną. Nors į įvykio atskubėję policijos pareigūnai teigia tokio ginklo ten neradę.

Iškalbingos uodegos

Kaip jau rašyta, A.Serovas – jau du kartus teistas. Pernai kovą Kauno apylinkės teismo – už pasipriešinimą policijai viešaisiais darbais. O pernai gruodį už neteisėtą disponavimą nešaunamuoju ginklu tas pats teismas jam skyrė 700 eurų baudą.

Tačiau tai buvo jau po plačiai nuskambėjusio A.Serovo išpuolio 2020-ųjų vasario 13-osios vakare Seniavos kapinėse. Kaip jau rašyta, tada jis, įvažiavęs ten mamos vardu registruotu automobiliu, išvartė kapinių paminklus. Ir buvo demaskuotas, pasitelkus vaizdo kameros, įamžinusios, kaip jis prieš tai automobiliu „Audi A3“ „piešė“ aikštelėje prie minėtų kapinių „saules“, įrašus.

Stojęs tada prieš Kauno apylinkės teismą dėl chuliganiško vairavimo, pasišalinimo iš įvykio vietos bei kelio ženklo nepaisymą, A.Serovas teisinosi esą supainiojo automobilio pedalus. Tačiau, nagrinėjant šią administracinę bylą, paaiškėjo, kad jis ne kartą apsimelavo. Tada A.Serovui, teigusiam, kad dirba kurjeriu, buvo skirta 1100 eurų bauda bei vieneriems metams atimta teisė vairuoti transporto priemonę.

Dar iškalbingesnis akibrokštas, susijęs su A.Serovu, kuris po incidento Europos prospekte jau prisistatė bedarbiu, buvo užregistruotas vieną pernykščio rugsėjo naktį. Jį vainikavo sprogimas viename Seniavos plento ūkiniame pastate, kuriame A.Serovas įtariamas gaminęs sprogmenis. Iš įvykio vietos jis tada buvo pristatytas į Kauno klinikas, kuriose gana ilgai gydytas. O dėl šio įvykio buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaudmenimis bei sprogmenimis ir narkotinėmis medžiagomis, nes per kratą buvo rastas ir maišelis su kanapėmis. Šis ikiteisminis tyrimas dar nebaigtas, nes tebelaukiama ekspertų išvadų, kokios A.Serovo naudotos medžiagos sukėlė sprogimą.