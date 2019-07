Indės ašaros – būtinoji gintis, indo – nusikaltimas

Šešių valandų serialas

"Kauno diena" rašė, kad šis 46-erių indas, turintis tėvynėje žmoną ir dukrą, įtariamas smurtavęs prieš 22-ejais metais jaunesnę savo tautietę. Su ja jis ne tik studijavo minėtoje Kauno aukštojoje mokykloje socialinius mokslus bei žmogiškuosius išteklius, bet ir kartu gyveno.

Pranešimą apie tai, kad šios poros nuomojamame bute, A.Baranausko gatvėje, vyksta negerų dalykų, policija gavo gegužės 6-osios vakare. Tik tada, kai pagaliau iš ten ištrūkusi 24-erių Indijos pilietė kreipėsi pagalbos į medikus.

Ji pasakojo kentusi neblaivaus sugyventinio smurtą apie šešias valandas – smūgius vaza per galvą ir kumščiu į veidą, tampymą už plaukų, spyrius į pilvą bei nugarą, aidint grasinimams nužudyti ir paviešinti jos pornografinio turinio nuotraukas. Ir buvo priversta tai kęsti, nes smurtautojas, kurio ji be galo bijo, ypač išgėrusio, kai jis tampa labai žiaurus, neleido jai išeiti.

Gresia deportacija

Įtariamasis tą patį vakarą, apie 18.30 val., buvo sulaikytas Gričiupio gatvėje – neblaivus vairuojantis BMW automobilį.

Jam nustatytas vidutinis girtumas (2,32 prom.). Nepaisant to, sugyventinei ištrūkus iš jo pragaro, vyras dar kurį laiką, būdamas tokios būklės, važinėjo po mikrorajoną. Kaip įtariama, ieškodamas bėglės. Nors pats linkęs teisintis esą taip slopino "užvirusius" nervus.

Jis prisipažino tądien išgėręs butelį likerio, o tada pradėjęs aiškintis santykius su sugyventine. Ir netrukus su šia sukonfliktavęs esą dėl jos praeities.

Tačiau indas tikino sugyventinės nemušęs. Tik gynęsis nuo šios, esą ne tik jį pastūmusios, bet ir kojų nagais apdraskiusios jam kojos padą ir taip sukėlusios fizinį skausmą.

Verkė jis net pasikukčiodamas ir atvežtas konvojaus į teismą suimti. Greičiausiai supratęs, kuo ši istorija jam gali baigtis. Kaip paaiškėjo netrukus, nors incidento metu dar galiojo jo laikinasis leidimas gyventi Lietuvoje, norint jį pratęsti jau buvo būtina pateikti prašymą. O to nebuvo padaryta, dėl ko kaltinamasis smurtu artimoje aplinkoje laukia teismo už grotų.

Panoro diplomatinio skydo

Sugyventinės veiksmai prieš suimtąjį yra pripažinti būtinąja gintimi.

Nepadėjo ir jo skambučiai savo šalies diplomatams – esą jis ne tik laikomas už grotų net neapklaustas, bet ir neturi jokio advokato. Be to, niekas jam neatneša kitų drabužių, o dėl vilkimų rožinės spalvos, su kuriais buvo sulaikytas, už grotų turi papildomų problemų.

Ikiteisminį tyrimą atlikusių Kauno teisėsaugininkų įtariamojo užsakytas diplomatinis spaudimas, lydintis daugumą bylų, iškeltų mūsų šalyje nusikaltusiems užsieniečiams, nesutrikdė.

Jo byla jau perduota Kauno apylinkės teismui. Nepaisant to, kad visą ikiteisminį tyrimą teko atlikti anglų kalba. Be to, įtariamajam netiko Lietuvos valstybės jam skirtas advokatas – reikalavo, kad jį atstovautų anglakalbis teisininkas, tačiau taip pat – nemokamas.

Gali būti įkalintas

Už fizinio skausmo savo šeimos nariui, kuo, pagal Lietuvos įstatymus, yra laikoma sugyventinė, sukėlimą ar nežymų jo sveikatos sutrikdymą Baudžiamasis kodeksas numato viešuosius darbus, tačiau tik tuo atveju, jeigu nuteistasis sutinka juos atlikti, arba laisvės apribojimą, arba areštą, arba laisvės atėmimą iki dvejų metų.

Už vairavimą, esant daugiau kaip 1,5 prom. girtumo, gresia bauda arba areštas, arba laisvės atėmimas iki vienų metų.

Ikiteisminio tyrimo metu nukentėjusioji jokio ieškinio – nei dėl moralinio atlygio, nei dėl jai padarytos turtinės žalos – savo skriaudikui nepareiškė.

Tačiau dar gali dėl to persigalvoti ir pareikšti jam ieškinį prieš atverčiant bylą teisme. Be to, ši, nukentėjusiosios arba teisiamojo prašymu, gali būti nagrinėjama už uždarų durų.