Incidentas Kėdainių mokykloje: kirviu mojavusį už smurtą teistą svečią nuginklavo patys pedagogai

Policiją iškvietusi progimnazijos direktorė neslėpė nepasitenkinimo į įvykį atvykusių pareigūnų elgesiu. Šie ūmiu būdu garsėjančio išsišokėlio nesulaikė, o pavėžėjo jį iki namų ir įteikė šaukimą kitą dieną atvykti į apklausą policijoje. Nepaisant to, kad šis asmuo, ką portalui kauno.diena.lt patvirtino pradėtam ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras, yra teistas už smurtinius nusikaltimus ir ne per seniausiai grįžęs iš įkalinimo įstaigos.

Po tokios įvykių sekos šiandien šioje Kėdainių progimnazijoje pamokos vyksta užrakinus jos lauko duris. O pirmadienį – vykstant minėtam į policijos suvestines patekusiam konfliktui, vaikai buvo užrakinti savo klasėse.

Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

Praėjusios paros policijos suvestinėse šis neeilinis įvykis apibūdinamas lakoniškai: „Lapkričio 14 d. apie 11.20 val. Kėdainiuose, Vilniaus g. mokymo įstaigoje, vyras (g.1990 m.) kirviu grasino darbuotojams. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.“

Progimnazijos direktorės teigimu, iš tikrųjų aiškintis santykių į mokyklą buvo atvykęs ne tik minėtas dviejų jų mokinių tėvas, bet ir šių vaikų mama bei dar vienas vyriškis, prisistatęs dėde. Po to, kai gavo iš šeštokės dukters, anot direktorės, dezinformacinio turinio SMS, kad prieš jos brolį septintoką galimai smurtaujama. Esą jį grasino sumušti suaugęs asmuo. Tai buvo vienos aštuntokės tėvas, kuris, anot mokyklos vadovės, buvo tądien atėjęs į mokyklą pakalbėti su minėtu septintoku dėl šio kabinėjimosi prie jo dukters. Ir griežtesniu tonu perspėjo šį septintoką daugiau taip nesielgti.

Gavę minėtą SMS, netrukus mokykloje pasirodė ir ne per toliausiai gyvenantys septintoko tėvai su dėdės palyda. Mama, pasak direktorės, jau buvo gerai mokyklos darbuotojams žinoma dėl savo ankstesnių panašių vizitų, per kuriuos taip pat audringai reikšdavo savo nepasitenkinimą, tačiau – tik žodžiais, o po to atsiprašinėdavo. Tačiau tėtis pasirodė mokykloje pirmą kartą.

Iš pradžių jis atsineštą kirvį slėpė. Tačiau vėliau jį išsitraukė ir net užsimojo pirmajame mokyklos pastato aukšte prieš vieną pedagogę, buvusią kartu su kolega. Šiai pavyko atšokti. Tačiau kirvį smarkuolis nuleido, tik išgirdęs iš terorizuojamosios, kad ne ji yra mokyklos direktorė.

Asociatyvi J. Kalinsko/BNS nuotr.

„Aš tuo metu buvau pamokose“, – portalui kauno.diena.lt teigė pastaroji. Ji pasakojo nedelsiant sureagavusi į neįprastą triukšmą mokyklos koridoriuje. Ir skubiai iškvietusi policiją, nes jos kolegos, turėję beprecedentę akistatą su kirviu ginkluotu mokyklos svečiu, patys to padaryti negalėję. Tačiau galiausiai pašnekovė akcentavo, kad mokyklos darbuotojai šioje sudėtingoje situacijoje elgėsi labai profesionaliai, nes jiems pavyko nuginkluoti išsišokėlį psichologiškai dar iki pareigūnų atvykimo. Nors kirvis iš jo buvo paimtas, minėta mokinė, turėjusi konfliktą su agresyvaus svečio sūnumi, buvo nedelsiant izoliuota, t. y. užrakinta viename iš mokyklos vadovybės kabinetų, kur su ja pradėjo dirbti psichologė.

Policija, anot mokyklos direktorės, atvyko labai greitai ir net trimis ekipažais. Tačiau smurtautojo nesulaikė. O tik pakalbėjo su juo mokyklos kieme ir paleido. Nors tuo, anot mokyklos direktorės, piktinosi ir apie šį incidentą informuota Kėdainių rajono savivaldybės administracija, atsiuntusi į įvykio vietą vicemerą su administracijos direktoriumi. Tačiau ir šiems perkalbėti policijos nepavyko.

Kauno policijos atstovė, šiandien komentuodama portalui kauno.diena.lt tokį savo kolegų elgesį, teigė, kad minėtas kirviu ginkluotas vyras buvo išprašytas iš mokyklos, jis nesipriešino ir vykdė visus reikalavimus. Be to, buvo blaivus, kaip ir kartu su juo buvusi 1985 m. gimimo moteris, turinti kitokią pavardę. Apie šią porą atlydėjusį trečią asmenį policijos atstovė teigė duomenų neturinti.

Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Pradėtam ikiteisminiam tyrimui dėl viešosios tvarkos pažeidimo vadovaujantis prokuroras buvo dar nešnekesnis. Jis akcentavo, kad nebuvo jokių minėto asmens sulaikymo pagrindų, numatytų Baudžiamojo proceso kodekse. Tačiau patvirtino, kad šis asmuo jau yra teistas už nusikaltimus nuosavybei bei smurtą ir ne per seniausiai grįžęs iš įkalinimo vietos.

Šiandien jis turi atvykti į apklausą policijoje. O jo sūnus, kaip ir mergaitė, su kuria šis konfliktavo, šiandien mokykloje nepasirodė.