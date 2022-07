Į laisvę ištrūkę kamuoliniai sukasi teismų karuselėje: vienas svarbus sprendimas – netrukus

Portalo kauno.diena.lt žiniomis, šiandieninis specialus šios bylos posėdis buvo skirtas organizaciniams klausimams – posėdžių grafiko, kuris turi tikti visiems šios bylos kaltinamųjų, kurių – net 27, advokatams, sudarymui, teisiamųjų gynybos klausimams, nes ne visi iš jų, tarp pastarųjų – ir šio nusikalstamo susivienijimo lyderis Giedrius Janonis, turi advokatus ir pan.

Posėdis planuotas net per tris Kauno apygardos teismo sales. Tačiau visi atvykusieji sutilpo į dvi, ryšys tarp kurių palaikytas nuotoliniu būdu – per salėje įrengtus vaizdo ekranus.

Kelių kaltinamųjų ar kai kurių advokatų neatvykimas šiandien planuoto posėdžio nesustabdė. Jame sudarytas šios bylos posėdžių grafikas iki pat kitų metų gegužės. O pirmas posėdis, dėl jau minėtų sunkumų derinant visų šios bylos advokatų užimtumą, numatytas tik lapkričio 9-ąją.

Be to, nuspręsta nagrinėti šią bylą epizodais. O kaltinamiesiems, kurie nėra nusisamdę advokatų ir neketina to daryti, skirti valstybės gynėjus.

Šio posėdžio metu paaiškėjo, kad dalis kaltinamųjų, tarp jų – ir G.Janonis, nesudarė naujų sutarčių su kitoje jų byloje, kuri, kaip jau ne kartą rašyta, įstrigusi Kauno apygardos teisme jau beveik treji metai, juos atstovavusiais advokatais. Beje, G.Janonį minėtoje byloje gina net du advokatai.

Šiandieniniame posėdyje nuspręsta ir, kad ši byla bus nagrinėjama Kauno apygardos teisme, t. y. jokių patalpų kitur nuomoti neketinama. Tikimasi, kad visi proceso dalyviai tilps į Kauno apygardos teismo Konferencijų salę. Joje gali tilpti iki 100 žmonių. O, jeigu, kaip šiandien, atsirastų dėl šios salės kokių nors problemų, posėdžiai planuojami per dvi ar net tris šio teismo posėdžių sales.

Beje, šiandien Apeliaciniame teisme buvo nagrinėjami ir prokurorų skundai dėl Kauno apygardos teismo keturiems „Kamuolinių“ lyderiams skirtų piniginių užstatų, paleidžiant juos į laisvę su elektronine apykoje, kuri uždėta kol kas pusei metų, ir be dokumentų.

Kaip jau rašyta, G.Janonis buvo paleistas į laisvę už 30 tūkst. eurų užstatą, Deividas Čereška – už 20 tūkst. eurų, Genadijus Borisovas – už 10 tūkst. eurų, o Tomas Gaidanka – be jokio užstato. Nors prokurorai, remdamiesi ikiteisminio tyrimo duomenimis apie „Kamuolinių“ iš savo nusikalstamos veikos, trukusios devyniolika metų, gautas pajamas, siūlė skirti G.Janoniui ir T.Gaidankai pusės milijono eurų užstatus, o D.Čereškai ir G.Borisovui – 350 tūkst. eurų.

Nagrinėjant šiandien Apeliaciniame teisme prokurorų skundus dėl, anot jų, šiems „Kamuolinių“ atstovams skirtų ne tik jų galimai gautoms pajamoms, bet ir nusikalstamos veikos pavojingumui neadekvačių užstatų, dalyvavo tik D.Čereška – nuotoliniu būdu.

Tokį norą buvo išreiškęs ir G.Janonis, prašęs dėl jau minėto posėdžio Kauno apygardos teisme, kuris buvo suplanuotas beveik tokiu pačiu laiku, kaip ir posėdis Apeliaciniame teisme, pastarąjį atidėti. Tačiau Apeliacinis teismas šio G.Janonio prašymo netenkino.

Giedrius Janonis. Vilmanto Raupelio nuotr.

Sprendimus, ar tenkinti prokurorų skundus ir padidinti minėtiems „Kamuolinių“ atstovams skirtų užstatų už paleidimą į laisvę dydžius, Apeliacinis teismas planuoja skelbti rytoj.