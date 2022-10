Į laisvę besiveržiantis skandalistas pripažintas pavojingu visuomenei

Scenarijus kartojasi

Teismo psichiatrams užteko vieno susitikimo su 41 metų B.Buču, kad galėtų konstatuoti, jog atsinaujino senos šio jau ne vienus metus Kauno policijos galvos skausmu esančio asmens sveikatos problemos.

Tai konstatuota po B.Bučui atliktos ambulatorinės ekspertizės.

Po jos išvados vėl bus kreipiamasi į teismą, kad B.Bučas būtų perkeltas iš Kauno tardymo izoliatoriaus, kuriame laikomas jau daugiau kaip porą mėnesių, į specializuotą ligoninę.

Visa medžiaga dėl šokiruojančių praėjusios vasaros jo išpuolių bus perduota teismui, vėl prašant taikyti B.Bučui priverstinį gydymą. Nepaisant to, kad jį atstovaujantis advokatas Aidas Venckus įnirtingai priešinosi ir ginamojo suėmimui po ugniagesių gelbėtojų apšaudymo, ir prašant pratęsti jo laikymą už grotų, paaiškėjus, kad tai buvo jau ne pirmas B.Bučo išpuolis praėjusią vasarą.

Vidurdienio trileriai

Liepos 26-osios popietę B.Bučas įtariamas apšaudęs Gričiupio mikrorajono daugiabučio kieme esančios boilerinės savininką ir šio sutuoktinę iš savo balkono laidyne. Grasino nusukti jiems galvas ir išvežti į koncentracijos stovyklą.

Po šio išpuolio likusios kraujosrūvos 59-erių metų boilerinės savininko kojoje ir pilve teismo medicinos ekspertų įvertintos kaip nežymus sveikatos sutrikdymas.

Dėl šio įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas ne tik dėl viešosios tvarkos pažeidimo, bet ir dėl grasinimo nužudyti arba žmogaus terorizavimo, buvo prijungtas prie bylos, pradėtos po B.Bučo išpuolio prieš ugniagesius gelbėtojus.

Dėl šio jam taip pat buvo pareikštas įtarimas pažeidus viešąją tvarką ir neteisėtai disponavus ginklais ir šaudmenimis. Taip baigėsi jau rugpjūčio 2-osios įvykiai daugiabučio, kuriame gyveno B.Bučas, kieme, į kuriuos kviesta net Antiteroristinių operacijų rinktinė „Aras“.

„Kauno dieną“ pasiekė informaciją, kad pas B.Bučą buvo rastas ir arbaletas su strėlėmis.

Neeilinis performansas

Minėtą rugpjūčio 2-ąją buvo gauti du B.Bučo kaimynų pranešimai apie po langais kūrenamus laužus, kas Kaune kategoriškai draudžiama.

Juos užkūręs B.Bučas, anot kaimynų, jau išvakarėse pradėjęs rengti kažką panašaus į performansą, suprantamą tik jam vienam, ugniagesiams antrą kartą sutrukdžius jo planams, ėmė elgtis dar neadekvačiau. Kaip teigta policijos suvestinėse, nuėjęs į savo butą, jis apšaudė ugniagesius gelbėtojus šratiniais rutuliukais.

Sulaikyti B.Bučą, kuriam tada buvo nustatytas 0,94 prom. girtumas, pavyko tik už pustrečios valandos. Kadangi Kauno policijos jis į savo butą neįsileido, teko kviesti pagalbon „Aro“ pareigūnus. Tačiau ir šie į šaulio slėptuvę pateko, kai pavyko rasti jo artimuosius, kurie atvežė šio buto durų raktus. Patekus jo vidun, buvo atlikta ir krata, per kurią rasti du galimai savadarbiai ginklai ir septyni šaudmenys. Tačiau ne per seniausiai „Kauno dieną“ pasiekė informaciją, kad pas B.Bučą buvo rastas ir arbaletas su strėlėmis.

Bernardas Bučas atvestas į teismą | 11 nuotr.



















Ko dar laukti?

Prokurorei Renatai Oželienei kreipusis į teismą dėl griežčiausios kardomosios priemonės – suėmimo B.Bučui taikymo, šis kaltino ugniagesius sužlugdžius jo socialinį projektą. Esą tądien jis kieme įrenginėjo vietą, skirtą kaimynų susipažinimui ir tolesniam bendravimui. Be to, atvykę ugniagesiai savo uniformomis jam nebuvo panašūs į ugniagesius, o labiau priminė chuliganus. Dėl to jis savo veiksmais ir siekė apginti kiemą nuo šių asmenų.

Prašant pratęsti jam skirtą suėmimą, B.Bučas jau pareiškė, kad ir toliau ketina vykdyti savo socialinius projektus. Ir ne tik Kaune. Jeigu jam bus trukdoma tai daryti, jis gali imtis atitinkamų priemonių.

Kaip jau ne kartą rašyta, anksčiau B.Bučo taikiniais yra buvę muziejininkai, antstoliai ir policija. Pirmieji įrašai kriminalinėje jo biografijoje, kuri prasidėjo nuo ikiteisminių tyrimų dėl sukčiavimo ir vagysčių, atsirado dar 2008-aisiais.

Kiek truks ramybė?

Teismo procesas dėl priverčiamųjų medicinos priemonių B.Bučui taikymo vyks jam nedalyvaujant.

Tačiau, jeigu Kauno apylinkės teismas ir vėl skirs jam priverstinį gydymą, po pusmečio, vadovaujantis Lietuvos įstatymais, prie šio klausimo vėl teks sugrįžti.

Pagarsėjo: B.Bučas taikiniais yra buvę muziejininkai, antstoliai ir policija, ugniagesiai. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Medikams, kurie jį gydys, pateikus privalomas išvadas apie B.Bučo sveikatos būklę po pusmečio gydymo vietiniam teismui, šis spręs, kokį gydymo režimą taikyti toliau. Galiausiai anksčiau ar vėliau vėl gali būti nuspręsta, kad užteks ir ambulatorinio gydymo, kaip jau yra buvę seniau. Tačiau, kuo jie baigėsi, atrodo, kad B.Bučui nebesilaikant medikų rekomendacijų ir pradėjus vartoti svaigalus, taip pat jau ne kartą rašyta.