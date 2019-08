Į avariją, pasibaigusią gaisru, patekę sugėrovai gavo skirtingas pamokas

Lemtingas 13-tas kilometras

Ši pamokanti nelaimė įvyko pernykštę gegužės 15-ąją, apie 20.30 val., Kaišiadorių rajone – kelyje Jonava-Žasliai-Kalniniai-Mijaugonys.

Iš pradžių Rukloje gyvenantys V.Š. ir D.I. gėrė namuose. Po to neblaivūs išvažiavo pastarojo automobiliu į žvejybą. Ten dar pasivaišino.

Nelaimė įvyko grįžtant į namus. Anot V.Š., D.I. automobilis trenkėsi į betoninį pakelės elektros stulpą pastarajam kelio vingyje padidinus greitį ir pareiškus: „Žiūrėk, kas bus!“

Tai įvyko jau minėto kelio 13-ajame kilometre. Nuo smūgio automobilis užsidegė. V.Š., kurio puse taranuotas stulpas, likęs prispaustas ir negalėdamas išsilaisvinti iš saugos diržo, apdegė nugarą, sėdmenis, krūtinę, pilvą, viršutines bei apatines galūnes. Jam buvo konstatuotas sunkus sveikatos sutrikdymas.

Jeigu ne pravažiuojančių automobilių vairuotojai, V.Š. galėjo žūti, nes D.I., nors ir sugebėjo išlipti iš užsidegusio automobilio, nieko nedarė, kad išgelbėtų savo keleivį. Galimai ištiktas šoko. Be to, jam buvo nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 2,23 prom. girtumas.

V.Š. ištraukė kitų automobilių keleiviai.

Ieškinys sumažintas perpus

Per tuos metus, kol buvo atliekamas ikiteisminis tyrimas bei byla nagrinėjama teisme, V.Š. turėjo jau penkiolika plastinių bei odos persodinimo operacijų. Be to, negali vaikščioti. Teisme jį atstovavo advokatė.

V.Š prašė priteisti iš D.I. 55 tūkst. eurų moralinį atlygį. Pastarasis su šiuo ieškiniu nesutiko, nors jam pareikštą kaltinimą – kad pažeidė Kelių eismo taisykles, vairuodamas neblaivus bei nepasirinkęs saugaus greičio, pripažino.

Teismas, konstatavęs, kad D.I. padarė ypač neatsakingą, sukėlusį grėsmę ne tik jam, bet ir visuomenės saugumui nusikaltimą, skyrė šiam Ruklos gyventojui vienerių metų ir keturių mėnesių laisvės atėmimo bausmę, jos vykdymą atidedant dvejiems metams, ir įpareigojant per bausmės vykdymo atidėjimo laikotarpį neišvykti už gyvenamosios vietos, miesto ar rajono ribų be priežiūrą vykdysiančios institucijos leidimo. Be to, tuos porą metų D.I. įpareigotas nevartoti ir psichiką veikiančių medžiagų. Jam taip pat uždrausta trejus metus vairuoti transporto priemones. Konfiskuotas ir D.I automobilis.

Tačiau V.Š. iš D.I. priteisti tik 29 tūkst. eurų.

Teisinės subtilybės

Pasak Kauno apylinkės teismo Kaišiadorių rūmų atstovės Rasos Baranauskaitės, toks nuosprendis paskelbtas, konstatavus, kad D. I. kaltė įrodyta visiškai. O jo prisipažinimas ir nuoširdus gailėjimasis pripažinti atsakomybę lengvinančia aplinkybe.

Be to, nuosprendyje teigiama, kad neturtinė žala atlyginama visais atvejais, kai ji padaryta dėl nusikaltimo asmens sveikatai ar dėl asmens gyvybės atėmimo. Teismas pripažino ir tai, kad nukentėjusysis dėl patirtų sužalojimų patyrė didelį fizinį ir ilgalaikį skausmą, nepatogumus bei stiprius dvasinius išgyvenimus, nes dėl juntamų skausmų jam kildavo net haliucinacijos. Be to, yra gydomas iki šiol. Tačiau, jo prašoma priteisti neturtinė žala sumažinta dėl to, kad V. Š. buvo žinoma aplinkybė, kad D.I., būdamas neblaivus, vairuos automobilį, nes tądien jie abu vartojo alkoholinius gėrimus, bet jis vis tiek sėdo į kaltinamojo vairuojamą automobilį, nebandęs pastarojo sulaikyti nuo tokio veiksmo.

Be to, teismas įvertinęs, kad D. I. anksčiau neteistas, vedęs, augina nepilnametį vaiką, dirba ir gauna pastovias pajamas, padarė išvadą, jog šį kartą bausmės tikslai jam gali būti pasiekti ir be realios laisvės atėmimo bausmės, nes ši neigiamai paveiktų jo socialinius ryšius ir nepasitarnautų jo resocializacijai.

Šis nuosprendis per 20 dienų dar gali būti apskųstas Kauno apygardos teismui.