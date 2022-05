Reidas: greitį viršijęs BMW vairuotojas – be teisės vairuoti, automobilis – be techninės apžiūros

Kauno Kelių policijos pareigūnai, siekdami užtikrinti saugumą kelyje, praėjusią savaitę, gegužės 2–8 dienomis, tikrino, kaip eismo dalyviai laikosi Kelių eismo taisyklių (KET). Per savaitę Kelių policijos pareigūnai mobiliaisiais greičio matavimo prietaisais užfiksavo 644 greičio viršijimo atvejus.

Šį kartą savaitės lakstūnas užfiksuotas šeštadienį, gegužės 7 d. Apie 10.20 val. automobilis BMW, vairuojamas 23-ejų vyro, Kauno rajone, magistraliniame kelyje Kaunas–Marijampolė–Suvalkai, kur leistinas greitis – 90 km/val., važiavo 171 km/val. greičiu. Maža to, vairuotojas neturėjo teisės vairuoti transporto priemonę, nes vairuotojo pažymėjimas iš jo atimtas. Be to, transporto priemonei nebuvo atlikta privalomoji techninė apžiūra.

Automobilio vairuotojui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.

Tą pačią dieną apie 18 val. Kėdainių rajone, Kunionių kaime, automobilis „Volkswagen“, vairuojamas neblaivaus 50-mečio vyro, kliudė stovintį automobilį „Peugeot“ ir pasišalino iš įvykio vietos. Radus automobilio vairuotoją, jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,83 prom.

Savaitgalio metu Kelių patrulių kuopos pareigūnai vykdė policines priemones, skirtas neblaiviems vairuotojams ir kitiems KET pažeidimams išaiškinti. Jų metu policijos pareigūnai Kauno mieste ir rajone patikrino daugiau nei 4 tūkst. transporto priemonių. Daugiausiai neblaivių vairuotojų, net aštuoni, išaiškinti šeštadienį (0,50 prom., 0,73 prom., 0,56 prom., 0,67 prom., 0,76 prom., 0,57 prom., 2,74 prom., 2,01 prom.). Penktadienį ir sekmadienį vykusių priemonių metu sustabdyta mažiau neblaivių asmenų – penki (0,71 prom., 1,43 prom., 0,63 prom., 1,04 prom., 1,55 prom.).

Kauno policijos nuotr.

Savaitgalį vykdytų priemonių metu policijos pareigūnai užfiksavo ir kitų KET pažeidimų, tarp kurių – šeši vairuotojai, kurie transporto priemones vairavo neturėdami teisės to daryti, vienas vairuotojas buvo pamiršęs užsisegti saugos diržą.

Iš viso per savaitę Kelių patrulių kuopos pareigūnai nustatė septyniolika neblaivių automobilių vairuotojų. Taip pat išaiškino penkiolika asmenų, kurie vairavo transporto priemones neturėdami tam teisės.

Kauno apskrityje šiais metais žuvo penki eismo dalyviai (pernai iki gegužės mėnesio pabaigos – penki), dar 194 sužeisti (pernai – 186).