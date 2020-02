Girtas kelių erelis pakaunėje sužalojo tris žmones

Baigiantis sekmadieniui, Kauno rajone užregistruotas ir skaudžiausias savo pasekmėmis tos paros eismo įvykis. 23.28 val. Magistralinio kelio A1 (Vilnius-Kaunas-Klaipėda) 113-ajame kilometre, esančiame ties Babtų seniūnijos Juodonių kaimu, automobilis „Volvo V70“, kurį vairavo neblaivus asmuo, atsitrenkė į priekyje važiavusį „VW Golf“. Šis nuo smūgio įvažiavo į skiriamąją juostą ir atsitrenkė į kelio atitvarus. Sužaloti trys neblaivaus kelių erelio taranuoto „VW Golf“ ekipažo nariai. Du iš jų – 43 ir 52 metų keleiviai iš įvykio vietos buvo nuvežti į reanimacijos skyrių. Juos vežęs 28-erių metų vairuotojas, Lietuvos kelių policijos tarnybos duomenimis, nukentėjo lengviau. Jo 26-erių metų kolegai iš „Volvo“, sukėlusiam šį eismo įvykį, nustatytas 1,51 prom. girtumas. Apie tai, kad būtų susižalojęs ir pats kelių erelis, nepranešama.

Kaip jau rašyta, sekmadienį apie 18 val. dėl, pirminiais duomenimis, grubiai pažeistų Kelių eismo taisyklių, nukentėjo 18-metė mergina ir Kaune, V.Krėvės prospekte. Automobilio „Audi 100“, vairuojamo 20-mečio, kurio keleive ji buvo, esant šlapiai kelio dangai, nepraleido iš kiemo ties 64-uoju šio prospekto namu išvažiuojančio ir į kairę sukusio „VW Golf“ 19-metis vairuotojas. Apie tai, kad ir jis būtų neblaivus, nepranešama. Minėta „Audi“ keleivė dėl skundimosi galvos skausmu greitosios medikų nuvežta į Klinikas.

„Facebook“ grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Per 33 šių metų dienas Lietuvoje jau užregistruoti 279 eismo įvykiai, kuriuose nukentėjo žmonės. Arba beveik trečdaliu daugiau, negu pernai per tą patį laikotarpį. Jau sužaloti 328 eismo dalyviai arba 65 daugiau, negu pernai. Guodžia tik tai, kad kol kas žuvusiųjų – mažiau. Šiemet eismo įvykiai šalyje pareikalavo jau 17 aukų. Pernai per tą patį laikotarpį jų buvo jau 24.