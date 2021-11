Būtų juokinga, jei nebūtų graudu: kas apvogė vagį?

Kas suvalgė virš 80 kilogramų šaltai rūkytos kiaulienos nugarinės, dingusios per dešimt minučių iš vienos Kauno įmonės gamybos patalpų, neaišku. Tačiau reikalų su Temide dėl to teko turėti vienam šios įmonės darbuotojui, teigusiam, kad džiaugėsi šiuo grobiu neilgai, nes netrukus šį iš jo kažkas pavogė.

Viskas per kaukę

Apie vagystę iš minėtos įmonės, įvykdytą vieną šiųmečio kovo naktį, jos direktorius pranešė policijai tik po dienos. Tačiau ne dėl patirto šoko, ryte gatavos produkcijos šaldytuvo patalpoje pasigedus apie 100 kilogramų čia sandėliuotų mėsos gaminių.

Peržiūrėjus vaizdo kamerų įrašus, paaiškėjo, kad apie 23.50 val. į šią patalpą pateko du po gobtuvais ir veido apsauginėmis kaukėmis besislepiantys asmenys, nešini dideliu tuščiu maišu ir pasišviesdami mobiliuoju telefonu. Maždaug po dešimties minučių vienas iš jų jau vos panešė abiem rankomis minėtą maišą, kuris buvo pilnas grobio.

Geriau įsižiūrėjus į jo veidą, kurį beskubant atidengė nusmukusi apsauginė kaukė, atpažintas įmonės pagalbinio cecho darbuotojas E.M. Jo bendrininko, kuriam pavyko užsimaskuoti geriau, taip ir nepavyko nustatyti.

Susisiekęs su E.M. telefonu, direktorius dar prašė pavaldinio grąžinti, ką pavogė. Bet E.M. šiuos įtarimus neigė. Nepavykus su juo susitarti gražiuoju, ir buvo kreiptasi į policiją, o E.M. po šio įvykio atleistas iš darbo.

Recidyvisto pasakos

Trečiadienį 37-erių E.M., deklaravęs savo gyvenamąją vietą Palemone, išgirdo Kauno apylinkės teismo nuosprendį.

Jis kaltintas su nenustatytu bendrininku pavogęs, kaip vėliau patikslinta, 84 kilogramus minėtų mėsos gaminių, kurių vertė – daugiau kaip 817 eurų, perlipęs tą naktį iš kovo 21-osios į 22-ąją per buvusios savo darbovietės apie dviejų metrų aukščio tvorą ir įsibrovęs į jos patalpas pro neužrakintą langą, apie kurį gerai žinojo. Kaip ir, anot direktoriaus, apie tai, kad tuo metu nebuvo įjungta signalizacija. Tebuvo likę pasinaudoti šalia minėto lango stovėjusiu šiukšlių konteineriu, kuriuo pasilypėjus, pasiekta dviejų metrų aukštyje esanti jo palangė.

E.M., kuriam tai buvo jau penktoji akistata su Temide, savo kaltę pripažino ir, žinoma, gailėjosi dėl padaryto nusikaltimo, į ką buvo atsižvelgta skiriant jam bausmę. Tačiau savo bendrininko neišdavė, kaip ir ikiteisminį tyrimą atlikusiems ir jo grobio neradusiems pareigūnams, teismui pasakodamas, kad važiavo tą vakarą prieš vagystę dviračiu ir susitiko nepažįstamą asmenį. Su šiuo jie, kaip ir priklauso vyrams, išgėrę. O tada nusprendę, kad reikia pasiieškoti užkandos. Dėl ko ir patraukę link jo darbovietės. Deja, viskas baigėsi fiasko – maišus su grobiu jie tąnakt paslėpė netoliese esančiame miškelyje, o kitą dieną paaiškėjo, kad kažkas apvogė ir juos, nes maišų ten, kur paliko, jie nerado.

Asociatyvi Artūro Morozovo nuotr.

Bandant išpešti iš teisiamojo labiau realias vagystės aplinkybes, jis dar pridūrė, kad įvykdė šią vagystę, nes bendrovė nesumokėjo jam visų uždirbtų pinigų. Tačiau plėtoti šios versijos nebuvo linkęs.

Kelintas kartas nemeluos?

Bylą nagrinėjęs teisėjas Dainius Ročys, skirdamas bausmę E.M., atsižvelgė ne tik į jo deklaruojamą prisipažinimą bei gailėjimąsi, kas pripažinta kaltę lengvinančiomis aplinkybėmis, bet ir į tai, kad vagystė įvykdyta bendrininkų grupėje, teisiamajam esant neblaiviam bei tai, kad jis – recidyvistas. Tačiau nuosprendyje užsimenama ir apie tai, kad jis grobio nerealizavo.

Visų šių aplinkybių visuma lėmė, kad E.M. skirta griežčiausia bausmė už vagystę, įsibrovus į patalpą, – laisvės atėmimas. Tiesa, nors grėsė jos netekti iki šešerių metų, skirtas tik vienerių metų ir dviejų mėnesių įkalinimas. O šį subendrinus su prieš tai buvusiu nuosprendžiu už smurtą artimoje aplinkoje, kurį, beje, E.M. išgirdo tą patį rytą, kai jo darbdavys konstatavo vagystę, kas taip pat – gana iškalbinga detalė, jam galiausiai skirtas vienerių metų ir devynių mėnesių įkalinimas. Tačiau jis atidėtas trejiems metams, įpareigojant E.M. gydytis nuo alkoholizmo iki visiško pasveikimo ir vėl eiti dirbti, nes jis per vienerius metus nuo šio nuosprendžio įsiteisėjimo turi atlyginti buvusiai darbovietei padarytą daugiau kaip 817 eurų žalą bei dar 700 eurų – už šiame teisiniame procese jai suteiktas advokato paslaugas.

Remiantis E.M. biografija, visos jo bėdos prasidėjo nuo besaikio girtavimo. Pirmasis nuosprendis joje buvo už vairavimą išgėrus. Dėl to jam taip pat pačiose bausmės už tai sugriežtinimo išvakarėse buvo dvejus metus uždrausta vairuoti automobilį. O po to jau, kaip iš gausybės rago, pasipylė teistumai už smurtą artimoje aplinkoje. Nuo 2020-ųjų spalio iki 2021-ųjų kovo šis oficialiai – viengungis dėl to net tris kartus turėjo reikalų su Temide, kuri už tai buvo jam skyrusi ir neatlygintiną darbą įstaigose, kurios rūpinasi ligotais bei nusenusiais asmenimis, ir viešuosius darbus.