Bušido Šilainių daugiabutyje – tik pamokantis nesusipratimas, kai teisios abi pusės?

Tokius parodymus šis į policijos suvestines patekęs kaunietis davė vakar – pareiškus jam įtarimą dėl pasipriešinimo pareigūnams, už ką gresia viešieji darbai, bauda arba laisvės atėmimas iki trejų metų.

Po šios apklausos įtariamasis iš areštinės paleistas, skiriant jam švelniausią kardomąją priemonę – rašytinį pasižadėjimą neišvykti iš gyvenamosios vietos, kuri karantino sąlygomis jau tampa panaši į perteklinę. Tačiau ji skiriama, siekiant užsitikrinti, kad įtariamąjį bet kada bus galima išsikviesti.

Kaip jau rašyta, remiantis policijos suvestinėmis, du Žaliakalnio policijos komisariato pareigūnai atvyko trečiadienį, apie 16.45 val., į šio šilainiškio butą viename Vėtrungės gatvės daugiaaukštyje daryti kratos. Tačiau jo namuose nerado – tik jo mamą. Šiai paskambinus sūnui, jis netrukus parvyko į namus.

Įtariamasis pasipriešinimu policijos pareigūnams teigia radęs savo bute du asmenis, kuriuos palaikė sukčiais, nusižiūrėjusiais į aukas jo mamą. Be to, jis tikina, kad šie asmenys neprisistatė esantys policijos pareigūnais, o uniformų jie nevilkėjo. Todėl, palaikęs pareigūnus nusikaltėliais, nusprendė į jokias diskusijas su nekviestais svečiais nesivelti. Vietoj to prisiminė sporto mokykloje įgytus įgūdžius, kuriuos panaudojo išstumiant šiuos sukčius iš savo buto.

Remiantis policijos suvestinėmis, šis šilainiškis ne tik nesutiko, kad jo namuose būtų atlikta krata, nors pareigūnai teigia tokį nutarimą turėję, bet ir ėmė aktyviai tam priešintis – svečiai iš policijos netgi buvo parversti ir smaugti. Šis bušido, prasidėjęs įtariamojo bute, finišavo laiptinėje.

Vilmanto Raupelio, Vytauto Liaudanskio nuotr.

Galiausiai pareigūnų užpuolikas atsidūrė policijos areštinėje. O po to grįžta į jo butą ir ramiai atlikta planuota krata, susijusi su mobiliojo telefono vagyste. Buvęs jo savininkas nurodė pareigūnams, kad greičiausiai paliko savo telefoną pavežėjo, kuriuo be kitų savo darbų retkarčiais dirba minėtas teisinių problemų prisidaręs šilainiškis, automobilyje. Tačiau pastarajam įtarimas dėl šios vagystės iki tos trečiadienio pavakarės dar nebuvo pareikštas. Pirmiausiai nuspręsta atlikti jo bute kratą. Ir tai dar viena iškalbinga aplinkybė, galėjusi lemti tokį buto šeimininko elgesį. Neuniformuotiems svečiams galimai pareiškus apie turimą nutarimą atlikti kratą jo namuose dėl jam iškeltos bylos, apie kurią šis šilainiškis dar nežinojo, tik sustiprino jo įtarimą, kad susidūrė su sukčiais.

Beje, įtarimas dėl minėto mobiliojo telefono vagystės su pareigūnais susigrūmusiam šilainiškiui nepareikštas iki šiol. Kaip jau rašyta, galiausiai atlikę jo bute kratą, pareigūnai šio telefono nerado. Tačiau teigia radę kitų juos sudominusių dalykų.

Šio dar neteisto ir, pirminiais duomenimis, aukštąjį išsilavinimą turinčio šilainiškio likimas dėl pasipriešinimo pareigūnams pradėtame ikiteisminiame tyrime priklausys nuo kitų šio incidento dalyvių, tarp kurių – ir jo mama, apklausų. Policijos suvestinėse pranešant apie šį įvykį teigta, kad 26-erių ir 42-ejų pareigūnai, sulaukę tokio aršaus jo pasipriešinimo, į gydymo įstaigą nesikreipė.