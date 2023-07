BMW ir stulpo kaktomuša apnuogino teisėsaugos bejėgiškumą prieš kelių erelius

Vienas iš jų policijai tąnakt prisipažino, kad jie „šventė savaitgalį“.

Kaip jau rašyta, minėtas eismo įvykis, kaip įtariama, nesuvaldžius BMW ne tik dėl girtumo, bet ir dėl pasirinkto greičio, įvyko 23.25 val., automobiliui užvažiavus minėtoje žiedinėje sankryžoje ant saugumo salelės ir atsitrenkus į gatvės apšvietimo stulpą.

Šalia vairuotojo sėdėjusiai 35-erių metų moteriai, kurios ir vairuotojo pavardės – skirtingos, patikslintais duomenimis, Kauno klinikose konstatuotas šlaunikaulio lūžis.

BMW, kuris registruotas vieno Šiaurės Lietuvos gyventojo vardu, nors iš tikrųjų, greičiausiai, neperrašytas, vairavusiam 34-erių E. V. konstatuotas riešo lūžis. Tačiau likusią tos nakties dalį jis praleido vienoje iš Klinikų reanimacijų. Panašu, kad dėl savo elgesio, įtakoto nustatytų alkoholio promilių.

Pirmuoju bandymu E. V. pripūtė į alkoholio matuoklį 2,43 promiles. Po 15 minučių – 2,38.

Nelaimė įvyko ne per toliausiai tame pačiame V. Krėvės prospekte esančių E. V. namų. Tačiau važiuojant ne į juos, bet iš jų, dėl ko daroma prielaida, kad gatvės apšvietimo stulpas sustabdė šį kelių erelį, vos jam išvažiavus tąnakt į trasą.

Regimanto Zakšensko, feisbuko grupės „Kur stovi policija Kaune“ nuotr.

Kaip jau rašyta, Kauno policijai E. V. – gerai žinomas. Nuo 2015-ųjų jis net 29 kartus baustas už įvairius administracinius nusižengimus: vagystes iš parduotuvių, viešosios rimties trikdymą bei Kelių eismo taisyklių pažeidimus. Pastarųjų – daugiausia. Vien 2022-aisiais tokių atvejų buvo net šešiolika.

Žinomas E. V. ir Didžiosios Britanijos kelių policijai.

Be to, jis yra teistas už smurtą artimoje aplinkoje. 2021-aisiais Kauno apylinkės teismas skyrė už tai E. V. laisvės apribojimą. Nepaisant to, kad tai buvo jau trečia dėl to paties jam iškelta baudžiamoji byla. Tačiau pirma vėliau

buvo nutraukta, kaip ir antra – susitaikius su auka, tačiau padarius trečią tokį patį nusikaltimą, vėl atnaujinta ir sujungta su naująja byla.

Dar viena byla dėl smurto artimoje aplinkoje E. V. atžvilgiu perduota Kauno apylinkės teismui šiemet vasarį.

2002 metų gamybos BMW, kuriuo jis prisivaideno šį savaitgalį, buvo draustas. Tačiau konstatavus vairuotojo girtumą, draudikai su šia avarija susijusių nuostolių nekompensuos. Nors jau dabar aišku, kad Valstybinės ligonių kasos ieškiniai tiek už paties E. V., tiek už jo keleivės gydymą bus nemaži. Nors pastaroji gali E.V. pretenzijų teisme ir neturėti.