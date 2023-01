Aistros kunkuliavo ir žilagalvio sadisto teisme: už nesivaldymą jam skirta pakartotinė ekspertizė

Iškalbinga akistata

„Niekada negavau iš jo gėlių, tik – į galvą! Ir nemačiau su juo jokių gražių akimirkų – tik greitukę ir policiją!“ – teigė teismui viena iš nukentėjusiųjų, į ką sulaukė buvusio sugyventinio replikos iš teismo narvo: „Kol nepriėmei po vienu stogu Angelės, mes išgyvenome vienoje lovoje 13 metų!“

Ir tai buvo ne vienintelis ne per seniausiai 76-erių sulaukusio Juozo Raimundo Grybausko, kuriam pagal pareikštą kaltinimą gresia įkalinimas iki gyvos galvos, bandymas „persitraukti paklodę į savo pusę“, dėl ko teisėjų kolegija jau pradėjo galvoti, ar nevertėtų jį pašalinti iš teismo salės ir tęsti bylos nagrinėjimą be teisiamojo.

„Nesiginu – buvo!“ – po minėtos J. R. Grybausko replikos viešai pripažino dešimčia metų už žilagalvį teisiamąjį jaunesnė buvusi jo sugyventinė.

Ne mažiau iškalbingi buvo ir antrosios nukentėjusiosios, anot teisiamojo, esą sugriovusios jų santykių idiliją, parodymai: „Jis man keturis kartus sudavė kirviu į galvą – iki šiol ją skauda! O po to užsilipęs mindžiojo mane ir klausė, ar aš dar gyva, nes nekenčia manęs – nuolat kišdavo koją, kai nešdavau kibirą! Daugiau jo nebeįsileisime!“ Į ką iš teismo narvo pasigirdo nauja replika: „Aš jau pas jus negrįšiu, nes greičiausiai jau nebeišeisiu iš kalėjimo! O tave dar per maža užmušti!“.

Galiausiai antrosios nukentėjusiosios advokatė paprašė teismo skirti J. R. Grybauskui dar vieną ekspertizę – ne tik dėl jo elgesio teisme, bet ir, ar gali jis dėl savo sveikatos būklės atlikti teismo skirtą bausmę. O, jeigu po nuosprendžio jis išeitų į laisvę, – ir spręsti klausimą, kaip apsaugoti nuo jo šią nukentėjusiąją.

Pats J. R. Grybauskas į tokį advokatės siūlymą ir vėl reagavo iškalbingai: „Aš nieko prieš!“. Ir teisėjų kolegija po vos kelias minutes trukusio pasitarimo nusprendė skirti jam kompleksinę psichologinę ir psichiatrinę ekspertizę. Nepaisant to, kad ji teisiamajam jau buvo atlikta ir tada konstatuota, kad yra riboto pakaltinamumo požymiai, susiję su dviem sutrikimais, vienas iš kurių gali progresuoti.

Neeilinė naktis

Kaip jau rašyta, po J. R. Grybauską į teisiamųjų suolą pasodinusio išpuolio, kurį jis surengė 2022-ųjų sutikimo išvakarėse viename Suvalkijos kaime, į šį lėkė gausios specialiųjų tarnybų pajėgos.

Vos prasidėjus 2021-ųjų gruodžio 30-ajai – apie 0.23 val. buvo pranešta apie Vilkaviškio rajono Pilviškių seniūnijos Gabriškių kaime degantį gyvenamąjį namą. Kartu su kitomis specialiosiomis tarnybomis į įvykio vietą pasiųsti ugniagesiai gelbėtojai rado šį vieno aukšto medinuką jau degantį atvira liepsna. Ir tespėjo išnešti iš jo tris dujų balionus. Tačiau ugnyje, visiškai sunaikinusioje šį statinį, žuvo du šuniukai ir katinas.

Vienas iš trijų šiame name gyvenusių asmenų – J. R. Grybauskas netrukus buvo aptiktas greta gaisravietės esančiame šulinyje. Sušalęs, tačiau sąmoningas.

Kaip po šio įvykio pranešė Marijampolės apskrities policija, J. R. Grybauskas ir padegė šį buvusiai savo sugyventinei priklausiusį namą. Prieš tai sužalojęs ne tik jo savininkę, bet ir šios po savo stogu priglaustą pastogės neturėjusią draugę.

Vietiniai tada pasakojo, kad tai buvo ne pirmas šios nuolat besipykdavusios trijulės konfliktas. O J. R. Grybauskas, prieš padegdamas namą, išėmė durų rankenas, kad sužalotosios negalėtų išeiti laukan. Tačiau šioms pavyko ištrūkti iš jo paspęstų spąstų ir nubėgti šauktis pagalbos pas kaimynus. Tačiau po šio įvykio joms vis tiek prireikė stacionarinės Vilkaviškio ligoninės medikų pagalbos. Pats J. R. Grybauskas iš įvykio vietos buvo nuvežtas į Kauno klinikas.

Kraupūs kaltinimai

J. R. Grybauskas kaltinamas pasikėsinimu itin žiauriai ir kitų gyvybei pavojingu būdu nužudyti du bejėgiškos būklės žmones, vienas iš kurių – jo šeimos narys, už ką Baudžiamasis kodeksas grasina laisvės atėmimu nuo aštuonerių iki 20 metų arba iki gyvos galvos. Jam pareikštas kaltinimas ir dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingu būdu.

J. R. Grybauskas kaltinamas sudavęs namo savininkės draugei ne mažiau kaip keturis kartus kirviu į galvą, o po to dar parkritusią spardęs bei talžęs žarstekliu. Galiausiai – palikęs be sąmonės tame pačiame kambaryje, kurio lango rankeną nulaužė, o duris užrakino. Šiame kambaryje jis užrakino ir namo savininkę, kuriai prieš tai daužė galvą žarstekliu, o kojas – kirviu, suduodamas šiuo ne mažiau kaip septynis smūgius. Sugyventinei, prieš padegant namą, buvo surištos kojos. Grasinęs aukoms, kad jas nužudys, o pats nusižudys, J. R. Grybauskas galiausiai prieškambaryje padegė malkų maišą ir paliko nusikaltimo vietą. Tačiau jo aukoms, nepaisant patirtų lūžių bei kitų traumų, pavyko išsigelbėti per kitą langą.

Ir tai – ne pirma J. R. Grybausko akistata su Temide. 2020-ųjų sausį Marijampolės apylinkės teismas už smurtą artimoje aplinkoje jau buvo skyręs jam dešimties mėnesių laisvės apribojimą.

Nukentėjusiosios pareiškė J. R. Grybauskui ir gana solidžius ieškinius. Buvusi sugyventinė, likusi be namų, prašo priteisti iš teisiamojo 50 tūkst. eurų, nes už tuos 12 tūkst. eurų, kuriuos gavo iš draudimo, teįpirko vagonėlį, kuriame, pasistatytame gaisravietėje, šiuo metu šąla su savo drauge, kuri taip pat ne tik nukentėjo nuo J. R. Grybausko, bet ir liko be pastogės. Pastaroji prašo jai priteisti 30 tūkst. eurų, nes taip pat tebejaučia iki šiol patirtų fizinių traumų padarinius.

Kuo toliau, tuo painiau

Iki paskiriant J. R. Grybauskui pakartotinę ekspertizę, spėta apklausti tik nukentėjusiąsias.

Tiesa, buvusi teisiamojo sugyventinė, teigusi, kad gyveno su juo po vienu stogu dešimt metų, nors J. R. Grybauskas buvo linkęs papildyti, kad aštuoniolika, teisme apie tos nakties įvykių pradžią jau pasakojo kitaip nei iš karto po jų ikiteisminį tyrimą pradėjusiems pareigūnams. Šį kartą ji teigė esą tada jiedu eilinį kartą sukonfliktavę dėl to, kad ji atsisakė važiuoti naktį su teisiamuoju atsivežti druskos keliui pabarstyti. Dėl to jis labai supykęs ir pirmiausiai išliejo savo įsiūtį ant jos draugės, kuri, laimė, po kurio laiko atsigavo, nors iš pradžių atrodė, kad ji – jau nebegyva. Ir, pradėjus kaukti dūmų detektoriui, nepaisant to, kad galėjo valdyti tik vieną ranką, sugebėjo atrišti jos kojas, kurias buvo supančiojęs J. R. Grybauskas. O po to ir atidaryti langą bei padėti per šį išlipti ir jai, nebevaldžiusiai nei vienos rankos, nes viena jų buvo sulaužyta, o kita išnarinta, po ko jos abi basos, vilkinčios naktiniais rūbais, nubėgo pagalbos pas kaimynus.

Pagarsinus iš karto po bylon sugulusių įvykių šios nukentėjusiosios duotus parodymus, ji teigė, kad viskas tada prasidėjo dėl to, kad ji eilinį kartą vijo teisiamąjį iš savo namų, nes taip jai buvo liepę ne tik vaikai, bet ir tarnybos, į kurias ji buvo kreipųsis pagalbos dėl ankstesnio jo smurto. O tuo metu J. R. Grybauskas skaitė knygą. Ir pagautas įsiūčio išbėgo iš kambario, bet netrukus grįžo su kirviu.

Tačiau pats J. R. Grybauskas, taip ir neatsakęs į teisėjos klausimą, pagarsinus kaltinamąjį aktą, ar jis pripažįsta savo kaltę, buvo linkęs įrodinėti, kad pabudo tada iš miegų nuo spyrių. Byloje iš tikrųjų yra teismo medicinos ekspertų pažyma ir apie ant J. R. Grybausko kūno rastus sužalojimus, padarytus kietu buku daiktu – greičiausiai kojomis. Ir tokių smūgių buvo apie aštuoni. Tačiau nukentėjusiosios neigė taip pat smurtavusios tada prieš savo skriaudiką. Buvusi J. R. Grybausko sugyventinė prisipažino tik nusukusi jam tada ausį. O jų advokatės buvo linkusios priminti, kad minėtus sužalojimus teisiamasis galėjo patirti ir pakeliui į šulinį, ir vėliau traukiamas iš jo.