Žurnalistų sąjunga smerkia Kauno mero elgesį su reporteriais

Dalyvavęs Kauno Dariaus ir Girėno stadiono statybų apžvalgoje Kauno meras pareiškė, jog norėtų „pagal kažkokius kriterijus“ atrinkti žurnalistus, kuriuos kviestų užduoti klausimus.

„Biškį sveikesni būtų klausimai“, – sakė meras.

Taip nuo 2015 metų Kauno miesto savivaldybei vadovaujantis V. Matijošaitis kalbėjo klausiamas, ar ketina kandidatuoti į merus trečiai kadencijai.

Paklaustas apie tai, kada „Vičiūnų grupė“ pasitrauks iš Rusijos rinkos, savivaldybės vadovas atsakė: „Žiūrėkite, čia „Vičiūnų grupė“ akcijų neturi. Taip kad kalbame apie stadioną“.

Dar kartą klausiamas to paties, V. Matijošaitis žurnalistui sakė: „Dabar galvoji, kad čia golą man įmušei? Klauskite apie stadioną“.

Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininkas Dainius Radzevičius BNS sakė, kad „vienareikšmiškai smerkia“ Kauno mero elgesį su reporteriais.

„Tai – gėdingas elgesys“, – kalbėjo jis.

„Politikos abėcėlę galima išmokti per pirmus politikavimo metus, o pagrindinis abėcėlės dalykas yra tas, kad ne politikas renkasi žurnalistus ir klausimus, o žurnalistai pasirenka klausimus ir politikas į juos atsakinėja. Jeigu per septynerius metus meras to nelabai išmoko, siūlau jam aiškiai atsakyti, kad nepretenduos į jokį politinį postą“, – sakė D. Radzevičius.

Pasak jo, V. Matijošaičio pasisakymai yra „rytietiško politiko“ komentarai, o tokiu elgesiu meras pažeidžia pagrindinius viešojo administravimo, valstybės valdymo principus dėl veiklos skaidrumo, atskaitomybės ir viešumo.

„Panašiai Aliaksandras Lukašenka Baltarusijoje komentuoja. Tai nežinau, panašu, kad ir „Vičiūnų grupės“ verslai Rytuose turi tam tikrą poveikį“, – tvirtino D. Radzevičius.

Vasarį prasidėjus Rusijos invazijai į Ukrainą ir Lietuvos bei kitų Vakarų šalių verslams masiškai traukiantis iš Rusijos, „Vičiūnų grupė“ pranešė stabdanti gamybą fabrike Tilžėje. Vėliau sulaukusi kritikos patikslino, jog gamybą tęs, kol turės žaliavų, ir per kelis mėnesius parduos verslą. Jos produkcija iki šiol parduodama Rusijoje ir kitose Rytų rinkose.