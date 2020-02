Žinomam fotomenininkui – kaltinimai: merginų pasakojimai šokiruoja

Socialiniuose tinkluose pasipylė moterų pasakojimai apie žymaus fotomenininko Iridijaus Švelnio darbo ypatybes. Portalui savo šokiruojančias patirtis papasakojo keturios merginos. „Jis nusirengė ir sakė, kad fotografuosimės kartu. Jis užėjo už širmos, per joje esančias skyles įkišo rankas ir mane įvairiais būdais apsikabino. Kišo pirštus ten, kur jie neturi būti, prašė susijaudinti, kad būtų tikra emocija, sakė kišti pirštus ir pačiai. Paklausė, ar negalėčiau patirti orgazmo, nes tada nuotrauka taptų gyvesnė. Priešinausi, kiek galėjau, bet jis kartojo, kad turiu atsisakyti žodžių „ne“, „negaliu“, „nenoriu“, – pasakoja viena pašnekovių.

Virtualioje erdvėje tylą nutraukė kitas fotografas. „Įžymus Lietuvos fotografas taip elgiasi. Man pačiam net keturios merginos tą patį pasakojo. Jis prisidengia menu tokiems savo dalykams. Žiauru. Raktinis žodis į jo darbus „Dėžė“, – rašė vyras.

Po jo įrašu nugulė daugiau nei 170 komentarų, o kai kuriuose komentaruose netrūko stulbinančio atvirumo.

Portalui kauno.diena.lt savo istorijas papasakojo keturios merginos, kurios nuogos ryžosi fotografuotis prieš žinomo fotografo I. Švelnio objektyvą. Merginoms buvo pažadėta, kad intymiausios kūno vietos nesimatys, o nuotraukos bus meno objektas.

I. Švelnys/Redakcijos archyvo nuotr.

Nedaug trūko iki sekso

Kaunietės Laurynos (vardas pakeistas) pažintis su fotomenininku I. Švelniu prasidėjo maždaug prieš tris mėnesius. Jauna mergina pasakoja, kad smalsumo vedina ji nuėjo į fotomenininko rengtą nemokamą seminarą. „Prieš seminarą juo nesidomėjau visiškai, tačiau susitikimo metu susidarė įspūdis, kad jis labai gerai atskleidžia žmonių būsenas ir tarsi gydytojas per fotosesijas gali padėti išspręsti problemas. Tuomet mano būsena buvo tikrai siaubinga – nedaug trūko iki depresijos, žinojau, kas yra panikos atakos. Ieškojau pagalbos“, – po seminaro mergina kreipėsi į fotomenininką dėl galimybės sudalyvauti jo fotosesijoje. I. Švelnys, anot pašnekovės, iškart sutiko.

Lauryna teigia, kad į I. Švelnio studiją fotografuotis ėjo kelis kartus. Anot jos, kaskart pati fotosesija trukdavo maždaug valandą, o pokalbiai apie problemas gyvenime – net kelias. Pirmasis apsilankymas Laurynai slogaus įspūdžio nepaliko, tačiau jau tąkart ją sutrikdė. „Atėjau prastos būsenos, jis iškart mane pasiguldė ant kelių ir pradėjo kalbėti, kad mes esame draugai, pradėjo glostyti. Klausinėjo detalių, tarkim, kas mane slegia, atrodė, kad nori man padėti, – tąkart, anot Laurynos, pokalbiai truko maždaug penkias valandas, fotosesija – valandą. – Po fotosesijos reikėjo pasirašyti „nematomą“ sutartį – jos nėra, nes susitarimas vyksta žodžiu. Fotografas sakė, kad parašys knygą, guodė, kad aš perlipsiu save, viskas pagerės, būsiu stipri moteris. Pasakojo, kad tiems, kas nutraukia sutartį, būna gili depresija, pradeda nesisekti. Atsisveikindamas jis pabučiavo į lūpas ir tai mane suglumino.“

I. Švelnio apibūdinama „nematoma“ sutartis

Mergina pripažįsta apmąsčiusi vizitą, tačiau nusprendė, kad tai, kas jai atrodė neįprasta, galbūt menininkų pasaulyje yra normalu.

Po poros savaičių mergina nuėjo į antrą fotosesiją. „Jis man kartojo, kad mes draugai. Tada jis atsigulė ant manęs, sakė gulti ant jo, kad mes apsimainytume energijomis, kas aš iš jo pasiimčiau išminties energijos, o jis iš manęs – jaunatviškumo. Aš vis nukreipdavau žvilgsnį, jis sakė man žiūrėti į jį. Nežinojau, kas vyksta, mąsčiau, kad gal čia terapijos būdai, nes nuolat prašė pasakoti viską, kaip aš jaučiuosi“, – atvirauja kaunietė.

Tada jis atsigulė ant manęs, sakė gulti ant jo, kad mes apsimainytume energijomis, kas aš iš jo pasiimčiau išminties energijos, o jis iš manęs – jaunatviškumo.

Panaši pradžia buvo ir trečios fotosesijos – mergina fotografavosi, buvo vėl „keičiamasi energijomis“. „Vyko apsikeitimai energijomis: vos ne kvėpavome burna į burną, jau reikėjo ir pasibučiuoti, kad energija per lūpas pereitų, po to jis jau bandė bučiuotis prancūziškai. Aš nesutikau. Sakė, kad tai yra normalu, nes tokiu atveju dar labiau apsikeisime energijomis – neva kuo artumas bus didesnis, kuo labiau apsikeisime energijomis, tuo stipresnių darbų sukursime, – Lauryna pamena, kad tada atėjo laikas fotografuotis ir ji nusirengė. – Jis nusirengė visiškai ir sakė, kad fotografuosimės kartu. Jis užėjo už širmos, per joje esančias skyles įkišo rankas ir mane įvairiais būdais apsikabino. Kišo pirštus ten, kur jie neturi būti, prašė susijaudinti, kad būtų tikra emocija, sakė kišti pirštus ir pačiai. Paklausė, ar negalėčiau patirti orgazmo, nes tada nuotrauka taptų gyvesnė. Priešinausi, kiek galėjau, bet jis kartojo, kad turiu atsisakyti žodžių „ne“, „negaliu“, „nenoriu“.

Kai šokiruojanti fotosesija baigėsi, merginai I. Švelnys pasiūlė atsigulti ant lovos, atsipalaiduoti. „Buvau nuoga ir jis nuogas pradėjo mane aliejukais tepti, trintis į mane. Mano kūną suparalyžiavo. Suparalyžiavo net balso stygas. Jis trynėsi, trynėsi ir kai jau buvo per plauką nuo sekso, tada aš sukaupiau visas jėgas ir atsitraukiau“, – paskutinę fotosesiją pamena mergina.

Vienos iš merginų susirašinėjimas su I. Švelniu

Lauryna pasakoja, kad fotomenininkas moka gražiai manipuliuoti, įtaigiai paveikia žmogaus psichologiją. Po šių vizitų pas I. Švelnį kaunietė pradėjo jausti nerimą, pyktį, mintyse susikurpdavo vaizdiniai, kaip ji naudoja smurtą prieš šį vyrą. Supratusi, kad toliau tokia savijauta tęstis nebegali, Lauryna pradėjo lankytis pas psichologą ir dabar bando užmiršti sukrėtusias akimirkas. „Aš bijojau eiti į policiją, nes bijojau viešumo. Neturėjau įrodymų, bijojau susigadinti gyvenimą“, – atvirauja mergina. Ji pastebi, kad dabar kalbėti ją paskatino sujudimas socialiniuose tinkluose, mat ji suprato, kad tokį I. Švelnio elgesį patyrė ne ji viena ir tokių atvejų slėpti nebegalima.

Vienos iš merginų susirašinėjimas su I. Švelniu

Norėjo įkąsti į kaklą ir užgulė

Fotomodeliu dirbanti Aušra (vardas pakeistas) pamena, kad jai per socialinius tinklus praėjusių metų žiemą parašė pats fotomenininkas. Kadangi ji jo nepažinojo, nustebusi kaunietė pradėjo ieškoti bendrų pažįstamų. „Fotografija besidomintis mano draugas lankė pas I. Švelnį kursus. Draugas sakė, kad fotomenininkas yra nuostabus žmogus ir aš labai pasitikėjau“, – istorijos pradžią pamena Aušra. Nuvykus į jo studiją Vilijampolėje, jai susidarė įspūdis, kad šis žinomas žmogus yra išsilavinęs.

„Jis buvo labai mandagus, nepaisant to, kad tai buvo erotinio tipo fotosesija. Jis rodė savo fotoalbumus, pasakojo apie savo parodas. Jis labai domisi psichologija, tad gal mane tai labai ir paveikė. Nors nesu labai patikli, jis moka daryti įtaigą. Gal ir skamba labai keistai, bet mano atveju taip ir buvo, – dabar jau drąsiai sako kaunietė. – Per pirmą fotosesiją, praėjus vos kelioms minutėms, jis man sako: „Tu negalvok, kad tu kada nors su manimi turėsi vaikų ar aš tave vesiu“. Kadangi nesupratau, ką jis nori tuo pasakyti, jis pradėjo pasakoti, jog kartais merginos juo taip susižavi, bet jis jų neveda. Sakė, kad turi žmoną ir vaikų“. Nepažįstamo vyro frazė apie vedybas ir vaikų neturėjimą merginai įstrigo iki šios dienos.

Tu negalvok, kad tu kada nors su manimi turėsi vaikų ar aš tave vesiu.

Aušra pasakoja, kad fotosesija praėjo puikiai ir nors ji fotografavosi be drabužių, nejauku nebuvo, tad su fotomenininku suplanavo susitikti ir antrą kartą. Tačiau siūloma kitos fotosesijos data merginai netiko, tad neilgai trukus I. Švelnys pasiūlė išgerti kavos ir pasižiūrėti kelias jos nuotraukas. Kaip dabar mergina pamena, kad buvo vakaras, maždaug 21 val. „Aš jam uždaviau tokį kvailą klausimą: o tai jūsų žmona nepyksta? Jis atsakė, kad man nereikia sukti galvos, jaudintis ir man sakė galvoti apie mus, o ne apie jo žmoną. Apie kokius mus?“, – nesuprato mergina.

Aušra pasakojo, kad susitikus su I. Švelniu, jie pradėjo važiuoti toliau nuo miesto centro. Paklausi, kur jie važiuoja, mergina išgirdo klausimą, ar ši juo nepasitiki. Tuomet merginai sukirbėjo nerimas. „Sustojome prie upės, netoli buvo apleistas pastatas, tarsi pašiūrė, o toliau buvo gyvenamieji namai. Tolėliau lyg ir mačiau hidroelektrinę. Ir tada jis paklausė, ar galėtų man įkąsti į kaklą. Kai nesutikau, jis ant manęs užgriuvo. Aš esu smulki mergina, tad įsivaizduojat, kiek man reikėjo jėgos jį atplėšti nuo savęs. Pradėjau rėkti, liepiau nesiartinti prie manęs. Tada pradėjo mane raminti ir pasisiūlė parvežti namo“, – iš baimės drebanti mergina atsisėdo į automobilio galą. Grįžusi namo ji iškart apie situaciją papasakojo draugui, kuris lankė I. Švelnio kursus, ir draugas patarė kreiptis į policiją.

Nusprendusi, kad neturi jokių įrodymų, besigėdijusi mergina į teisėsaugą nesikreipė. „Parašiau fotografui, kad nenoriu, jog jis daugiau prie manęs artintųsi. Pasakiau, kad jo elgesys prasilenkia su moralės normomis ir tai žemina jį kaip vyrą ir fotografą. Jis atrašė: „Supratau“, – mergina atvirauja, kad sutarties su menininku ji nepasirašė, nes jis jos nedavė, tad Aušrai dabar baisu, kur jos nuotraukos gali būti panaudotos.

Fotomodelis teigia, kad šis incidentas nepraėjo be pasekmių – neseniai ji buvo nuvykusi pas kitą fotografą ir tuomet atgijo prisiminimai apie buvusias patirtis, ji jautėsi nesaugiai. „Labai džiaugiuosi, kad šis burbulas sprogo. Kol nesusiduri su tokiais dalykais, net nekyla mintis, kad tokie dalykai gali vykti. Dabar pradėjau labiau save saugoti“, – sako mergina, kuri prisipažįsta puikiai suvokianti, jog jai vertėtų praverti ir psichologo kabineto duris.

Nuolat lietėsi ir krimstelėjo į kaklą

Vilnietė Kotryna (vardas pakeistas) taip pat džiaugiasi, kad merginos išdrįso papasakoti savo patirtį. „Tai turi būti viešinama ir šis žmogus turi būti demaskuotas“, – sako vilnietė, kurią nusifotografuoti pas žinomą menininką priviliojo mintis sudalyvauti meninėje fotosesijoje ir turėti gražių nuotraukų. Menininkas ją susirado pats: atsiuntė ilgą aprašymą ir nuotrauką kaip pavyzdį.

Ne kartą fotografams pozavusi Kotryna su I. Švelniu susitiko 2018-ųjų rugsėjį. To vienintelio karto merginai ir užteko. „Esu pripratusi, kad atvažiavus su fotografu trumpai pasitariame ir einame fotografuoti. Šiuo atveju viskas vyko kitaip – mes atsisėdome ant sofos, prasidėjo ilgi pašnekesiai, psichologinio pobūdžio kalbos. Klausė, kas man svarbu gyvenime, žavėjosi mano darbu, nes dirbu jautrioje socialinėje srityje, tarsi buvo bandoma prieiti prie mano asmeninių dalykų. Jis labai stengėsi užmegzti kontaktą, bet mes susirinkome ne to – daryti vaizdą. Žmogus yra malonus, gražiai elgiasi, tačiau jis sėdi labai arti, jei žiūri veido simetriją, tai būtinai turi paleisti veidą“, – mergina sako, kad fotosesija turėjo vykti jai nusimetus drabužius, tačiau buvo pažadėta, kad intymių kūno vietų nesimatys. Ir priduria, kad kiti fotografai jos neliesdavo, tik parodydavo pageidaujamas pozas.

„O čia buvo kitaip – jis tikrai paliečia, toks jausmas, kad ir tuomet, kai nėra reikalo, palietimą tarsi užlaiko. Jaučiausi patekusi į nemalonią situaciją. Tada vėl prisėsdavome ir pakalbėdavome“, – mergina neneigia, kad nuotraukos buvo labai gražios, labai patiko idėja.

Po fotosesijos fotomenininkas pasisiūlė nuvežti merginą į traukinių stotį. „Atsisveikinant jis man į kaklą krimstelėjo“, – sako mergina, kuriai I. Švelnys siūlė fotografuotis dar nekartą.

I. Švelnio rašyta žinutė

„Išsaugojau pokalbius apie tai, kaip jo vyriškumas reaguoja, kad jis turi išgerti vandens, nes jau darosi karšta. Aš tada užvedžiau pokalbį, kas man nepatiko tam tikras jo elgesys ir tada jis man atsakė, kad tokia aš vienintelė, kad čia mano iliuzijos, kad gal nesutapo mūsų energijos“, – mergina priduria, kad jis yra gerai perpratęs žmonių psichologiją, o per kiekvieną fotosesiją pabrėždavo, kiek jis daug yra nuveikęs.







I. Švelnio rašyta žinutė

„Paskutinį kartą parašė per Kalėdas ir pasveikinęs pasiūlė nusifotografuoti“, – mergina teigia, kad į žinutę ji išvis nereagavo.

Jautėsi psichologiškai išprievartauta

2018 metų birželio pabaigoje pas fotomenininką studijoje apsilankė ir kaunietė Diana (vardas pakeistas.) Daug besifotografuojančiai merginai socialiniame tinklalapyje parašė pats I. Švelnys: jis kalbėjo apie meninę fotosesiją, užsiminė apie parodas. „Man patinka menas, o jis parašė, kad tai ir bus menas, bus parodos, bus liečiamos socialinės problemos, kad tai yra įnašas į mūsų Lietuvos kultūrą. Ši idėja mane sudomino“, – Dianai buvo pažadėta, kad bus išsaugotas konfidencialumas, o į viešą erdvę nuotraukos bus talpinamos tik po raštiško susitarimo. Tiesa, mergina jokios sutarties taip pat nepasirašė. Menininkas dar prieš fotosesiją aiškino, kad merginai nereikia patirties, jai bus paaiškinta dėl pozų.

I. Švelnio rašyta žinutė

„Tik atėjus į fotostudiją, jis pradėjo pasakoti, kad reikia gvildenti psichologines problemas, o jis yra dirbęs su depresija, migrena sergančiomis moterimis, tomis, kurios patyrė panikos priepuolių. Kaip supratau, visos merginos turėjo vienokių ar kitokių problemų. Man tai nebuvo svetima, – atvirauja Diana. – Tada jis paklausė, ar turiu draugą, ar jis neprieštarauja fotosesijoms. Atsakiau, kad jam nepatinka, nes gal nesupranta meno. Tada fotografas pasakė, kad draugas yra man netinkamas ir reikia pažadinti mano moteriškumą, kad esu žvėris ir man reikia atsiskleisti. Sakė, kad man reikia vaikų. Sutrikau. Jis tada pridūrė, kad nuo jo vaikų neturėsiu, jo neįsimylėsiu, bet jis man padės išlaisvinti.“ Mergina pripažįsta, kad I. Švelnys sugebėjo paliesti tas sritis, kurios jai buvo jautrios. Tačiau po šių frazių mergina sunerimo, nes to nėra girdėjusi iš kitų fotografų.

Tada fotografas pasakė, kad draugas yra man netinkamas ir reikia pažadinti mano moteriškumą, kad esu žvėris ir man reikia atsiskleisti. Sakė, kad man reikia vaikų.

„Ir tada įvyko pirmasis kontaktas – jis palietė mano koją. Tada aš dar labiau sutrikau“, – sako Diana, prisiminusi, kad fotografas ant minkštasuolio sėdėjo labai arti, o iš vakaro pasiūlė ją atsivežti į studiją.

„Jaučiau, kad jis braunasi į mano erdvę, tačiau kadangi pažįstu daug menininkų, tai žinau, kad kartais jie mėgsta įsibrauti į žmogaus fizinę erdvę, tad stengiausi blogas mintis nuvyti. Galvojau, kad turiu pasirodyti stipri, nes ši fotosesija yra apie psichologines problemas, o aš savo pavyzdžiu joms padėsiu“, – Diana prisipažino, kad yra patyrusi panikos atakų.

„Kai pradėjau fotografuotis, tuomet kalbėjo tik jis. Aš tylėjau, nes jaučiausi prastai, ir norėjau, kad tai baigtųsi, – kaunietė pamena, kad ji sutiko, kad pozas koreguojant fotografas prie jos prisiliestų. – Nusirengiau visiškai nuogai, tada – į tą dėžę, ir jis paprašė būti užsimerkus. Man pasidarė labai neramu, nes sustojus į pozą, negirdėjau ir nejaučiau blyksčių. Jis beveik visada turėjo šalia mobilųjį telefoną, tad nesupratau, ar jis filmuoja, ar fotografuoja. Pozos darėsi vis aštresnės: jeigu pradžioje buvo fotografuojama iš šono, iš nugaros, tai vėliau priekiu prieš fotoobjektyvą reikėjo atverti kojas, patraukti rankas nuo krūtinės. Visą laiką buvau užsimerkus. Kurį laiką negirdėjau blyksčių, nežinau, ką jis tuomet darė.“

„Kai peržengėme mano kuklumo ribas, jis paklausė, ar noriu pertraukos. Pasakė apsivilkti chalatą ir nuėjau prie lango parūkyti“, – mergina pamena, kad iš studijos fotomeninkas išėjo ir jos nerimas pasiekė viršūnę. Grįžęs I. Švelnys pastebėjo virpančias merginos rankas ir tada patarė atsipalaiduoti, nes jis merginai padės išgyti.

„Sakė, kad sukursim meną, pradėjo kalbėti apie ateinančias fotosesijas. Jis paklausė, ar gali padaryti šešėlinių nuotraukų – tokių, kur matytųsi tik mano siluetas, kūno linijos ir nebūtų konkretumo. Su chalatu nuėjau prie veidrodžio, tada jis atsistojo už nugaros, pradėjo liesti pečius, šiek tiek kaklą ir pasakė nusiimti chalatą. Kai praskleidžiau chalatą, jis pradėjo girti mano kūną, sakė, kad esu gimusi būti motina, kokios gražios mano krūtys. Pradėjo vardinti konkrečiai. Atsakiau, kad man nejauku į save žiūrėti. Tada jis sakė, kad reikia žiūrėti, kad išsilaisvinčiau. Vėliau jis priėjo prie manęs, pagyrė ir apsikabino. Kitose fotosesijose fotografavai sakydavo, kad esu šaunuolė, „duok penkis“, o šį kartą buvo daug intymiau“, – tuomet mergina greitai apsirengė ir išskubėjo. Dianos vizitas pas I. Švelnį truko maždaug valandą.

„Jaučiausi psichologiškai išprievartauta: visą vakarą verkiau, draugui buvo gėda papasakoti, pasakiau, kad pavargus ir išsisėmiau“, – mergina sako, kad ir dabar junta šio vizito pasekmes. Anksčiau ji buvo drąsi, o dabar labai atsargiai renkasi, kur fotografuotis, ilgą laiką mėgstama veikla išvis neužsiėmė.

Kadangi iš fotografavo nesulaukė jokių žinių ir nuotraukų, mergina jam parašė pati. „Įsivaizdavau, kad esu bejėgė ir nenorėjau, jog nuotraukos būtų paviešintos. Dar prieš vizitą pas I. Švelnį, internete radau tik gerą informaciją apie jį, tad jaučiausi saugi. Po fotosesijos į policiją nesikreipiau, nes mano psichologinė būklė buvo sunki ir pradėjau įtikinėti save, kad per daug šią situaciją sureikšminau“, – dabar mergina teigia supratusi, kad fotosesijos metu buvo peržengtos ribos.

Nesulaukusi iš fotografo nuotraukų, ji pradėjo ieškoti panašaus likimo draugių. „Feisbuke keli vaikinai parašė, kad jų merginos dalyvavo, bet nuotraukų negavo. Aš nuotraukų sulaukiau po poros mėnesių. Visos merginos pasakojo, kad turėjo psichologinių problemų ir joms buvo kartojamos panašios frazės. Jis pasirinko labai jautrias moteris. Galbūt jo niekas nenubaus, bet viešinu istoriją, kad merginos rastų įvairios informacijos apie fotografą. Ir įspėju, kad šios fotosesijos jeigu ne fiziškai, tai psichologiškai yra neskirtos silpnoms moterims“, – sako Diana.

Nesupranta kaltinimų prasmės

Fotomenininkas I. Švelnys taip pat pateikė savo poziciją ir į portalo klausimus atsakė raštu.

– Kaip jūs vertinate teiginius, kad fotosesijų metu jūs liečiatės prie fotografuojamų moterų, prieš kai kurias apsinuoginate, klausinėjate asmeninių klausimų?

– Mano kūrybos principai – pagarba esybei, su kuria dirbu. Pradžioje mes apie valandą, kartais net daugiau, kalbamės. Man labai svarbu iš asmens išgirsti tikrus ir ne kartą pasikartojančius atsakymus. Dažnai klausiu, ar iš ties tau to reikia, ir kam tau to reikia. Kol asmuo nesugeba pats sau atsakyti į šiuos klausimus, aš nepradedu fotografuoti. Visuomet giliau paaiškinu kūrinio prasmę: kaip jis bus perteiktas, kaip reikės pozuoti, ar matysis intymios vietos, ar ne. Visuomet pasakau ir dėl viešinimo. Asmeniui siunčiu visus atrinktus ir minimaliai apdorotus kadrus, kitus ištrinu iš karto. Likusioms nuotraukoms pasilieka leidimas viešinti parodose, portfolio, knygose. Jei aš noriu paviešinti nuogą kūną feisbuke aš visuomet paklausiu papildomai, ar galiu. Visuomet perklausiu, ar fotosesijos metu galiu liesti, nes man tai reikalinga tam, kad greičiau ir paprasčiau sustatyčiau kūno kompozicijas. Fotografuodamas eigoje visuomet rodau tarpinius rezultatus. Fotografuodamas visuomet klausiu „Kaip jautiesi“, dažnai net susilaukiu atsakymo, jog jau klausiau prieš kelias minutes. Man labai svarbu, kaip personažas jaučiasi, nes dirbame ties jo apribojimų momentu, kur jis pas save įveikinėja.

Aš neapsinuoginu prieš fotografuojančius ir nesimėgauju kaip ten rašoma. Yra kuriama serija darbų, kuriuos pamatysite parodoj, kur aš fotografuojuosi su personažu, tad taip – mes ten esam abu nuogi. Tačiau jokių seksualinių poteksčių nei fotosesijos metu, nei sukurtuose kūriniuose nėra, nes tai ne mano braižas – aš nefotografuoju pornografijos.

Yra kuriama serija darbų, kuriuos pamatysite parodoj, kur aš fotografuojuosi su personažu, tad taip – mes ten esam abu nuogi. Tačiau jokių seksualinių poteksčių nei fotosesijos metu, nei sukurtuose kūriniuose nėra, nes tai ne mano braižas – aš nefotografuoju pornografijos.

Kaltinimai nėra pagrįsti. Nesuprantu šių kaltinimų prasmės, bei ką tuo norima pasakyti. Žinutėse, kurias skaičiau, yra nemažai loginio prasilenkimo: jei aš esu toks baisus ir blogas, tai kodėl ateina antrą ir trečią kartą fotografuotis? Aš nemoku už fotosesijas, nežadu kitų dalykų, kas galėtų paskatinti ateiti, nors prieš tai jautėsi stipriai nukentėjusi. Randu pasisakymų, kuriuose traktuojama, jog asmuo fotografavosi pas mane, patyrė psichologinį spaudimą, nors iš tikrųjų tokios fotosesijos net nebuvo.

Visuomet stengiuosi išlikti korektiškas, ieškoti kompromiso, kas ir matosi tose internete paviešintose žinutėse. Aš bendrauju labai atvirai, paprastai, su šypsenoms, dažnai palinkiu gerų emocijų. Bendravimas gal kam yra ir per artimas, bet aš jau toks.

– Pašnekovės pasidalijo susirašinėjimais su jumis, kur jūs rašote, kad teks daryti viską, ką jūs fotografuojamoms moterims liepsite (neliepsite daryti to, kas grėstų gyvybei, sveikatai, reputacijai). Taip pat matyti, kad nenorite girdėti šių žodžių „nežinau“, „negaliu“, „nenoriu“, „nemoku“. Ar fotosesijų metu moterys turi jums paklusti? Ką darote, kai moterys atsisako atlikti jūsų prašomus veiksmus?

– Netiesa. Tai aš rašau dėl to, jog jos suprastų, kad nebus lengva dirbti tuose momentuose, kur yra esybės apribojimai, jų išgyvenimai ir pan. Visuomet yra galimybė sustabdyti ir netęsti, nes tai bendražmogiška. Neįsivaizduoju, kaip turėčiau įteigti ar elgtis, kad žmogus darytų tai, ko nenori.

– Moterys pasakoja, kad jūs įkandote į kaklą, prašėte įkąsti į kaklą, jas glostėte, lietėte intymias vietas, ant jų užgulėte. Ar jūsų fotosesijų metu pasitaikė tokių atvejų, kai taip elgėtės? Dėl kokių priežasčių taip elgėtės?

– Tai netiesa, aš niekam nieko neliepiu ir neverčiu daryti to, kas neatitinka kūrinio aspekto. Ir kokia būtų logika, kad žmogus sutiktų tai daryti, kai jam jokios naudos iš to. Aš už fotosesijas nemoku.

Apie lietimą. Niekuomet nieko nedarau prieš jų valią. Ir jei pradeda dvejoti ir tampa nejauku, aš iš karto sustabdau fotosesiją ir mes pasikalbame, kaip elgtis toliau.

Man sunku atsakyti už tuos asmenis, kokius jausmus galėjau jiems sukelti. Galiu tik drąsiai pasakyti, ką aš mačiau – kaip jaučiasi asmenys, kurie fotografavosi pas mane. Jie išeina su dideliu pakylėjimu, pasitikėjimu savimi, išeina įveikę savo apribojimus ir pan. Man kas kartą džiugu tai matyti. Turiu begalę nuostabių emocinių atsiliepimų. Visi mes turime gyvenime vienokių ar kitokių problemų ir tai, kad mes diskutuojame apie jas, yra tiesa. Ne kartą atsitiko taip, jog žmogus ir ašarą išbėrė šalia manęs.

Buvo kalbėta apie apsikabinimus – labai dažnai teko apsikabinti asmenį pasibaigus fotosesijai. Tai džiaugsmo momentas ir ne kartą net patys asmenys yra paprašę „Ar galiu apsikabinti“. Tikiu, kad galėjo būti ir nemalonių pojūčių, tačiau nesu to girdėjęs, o po fotosesijos asmuo man nebuvo parašęs, jog nesmagiai jaučiasi.

– Ne viena moteris pasakojo, kad jūs teigėte „Neleisiu tau manęs įsimylėti, žavėtis galėsi. Nesiženysiu už tavęs ir nuo manęs vaikų neturėsi.“ Dėl kokių priežasčių jūs tai pasakote moterims?

– Taip, tai tiesa. Tai yra mano apribojimai, ko negaliu sau leisti kūrybos metu. Tai traktuoju dėl to, kad nebūtų jokių interpretacijų fotografuojamo žmogaus atžvilgiu, kad gali su manimi ieškoti tolimesnių santykių, kurie paremti ne kūryba.

– Kaip manote, ar tokie moterų pasakojimai gali paveikti jūsų reputaciją?

– Manau, kad tie, kurie mane pažįsta, žino mano kūrybos principus, vertybes, kurias mokymuose vedu, tai jie man šiuo metu rašo žinutes ir linki stiprybės. Todėl mano, kaip kūrėjo, reputacija, manau, visiškai nepasikeis tiems, kas mano kūrinius vertina. Tie, kas pavydi, ar mes kažkokiu būdu konkuruojame, manau, jų bus mažiau mano rate.

– Ar dėl šių situacijų jūs žadate kreiptis į teisėsaugą, imtis kitų priemonių?

– Pirmiausia, tai noriu aiškiai išsakyti savo nuomone, kaip išties yra. Dėl šmeižto ir kreipimosi į teismą, galimybę pasilieku, nes esu apkaltintas tais dalykais, ko nėra. Pagrindinis kaltintojas pasirėmė tik pletkuose aptikta informacija ir tai, kas neatitinka tiesos, paviešino feisbuke.

Nenoriu plėtotis ir improvizuoti kodėl, kas ir kam tai darė, nes tai bus tik mano išvedžiojimai.