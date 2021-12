„Žalgirio“ arena virto kalėdiniu miesteliu: kauniečiai įstrigo tarp norų ir galimybių

Draugių nuomonės išsiskyrė

Mugėje sutiktos dvi draugės – Ramutė ir Aldona vienbalsiai teigė, kad ne.

Pasak senjorės Ramutės, jų šeima labai nenusiminė ir neatsisakė kalėdinių tradicijų ir per karantiną. Nepasikeitė per tą laiką ir jų finansinės galimybės. Pavyzdžiui, šiemet planuojama išleisti dovanoms artimiausiems žmonėms, kurių – aštuoni, apie 800 eurų. Nors, pasiteiravus senjorės, kodėl ji atėjo ieškoti dovanų būtent į šią mugę, pašnekovė atsakė, kad dėl to, kad į ją – nemokamas įėjimas.

Senjorė teigė pirmiausiai ieškanti šventinių žvakių – ir dovanoms, ir kad namai būtų papuošti bei kvepėtų. „Gal dar ką nors įdomesnio rasime. Pavyzdžiui, kokį nors papuošalą. Marčiai ar anūkei“, – dalijosi savo planais pašnekovė, galiausiai atskleidusi, kad ketina nušauti du zuikius: ir pasižmonėti, ir pasirūpinti dovanomis.

UŽDARYTI >





































































0:00 | 0:00 0 0:00 | 0:00

„Žalgirio“ arena virto kalėdiniu miesteliu | 36 nuotr.



















Jos draugės planai buvo kuklesni. Ji teigė skirsianti dovanoms kur kas mažesnę sumą. Viena iš pagrindinių priežasčių – nebedirba sutuoktinis. O pasiteiravus, kodėl, neslėpė, kad yra per daug išrankus. Todėl teks pirkti dovanas iš jos vienos atlyginimo, gaunamo siuvykloje.

Lazda turi du galus

Prie stendo „Leonardo ūkio šalto spaudimo aliejai“ šiais prekiavęs vidaus reikalų sistemos pensininkas Vytautas, atskleidęs, kad 26-erius metus dirbo Kauno kelių policijoje, buvo priešingos nuomonės nei minėtos draugės.

„Pirkėjų papročiai labai pasikeitė. Žmonės pasidarė atsargesni dėl nežinios dėl ateities. Anksčiau jie labiau domėjosi naujovėmis. Dabar jau perka tik tai, ką žino. Ir labiau šis pasikeitimas būdingas vyresnio amžiaus moterims.Tačiau lazda turi ir kitą galą – žmonės labiau pradėjo rūpintis savo sveikata ir imuniteto stiprinimu“, – dalijosi savo pastebėjimais 25 rūšių rankų darbo aliejus – ir virtuvei, ir grožiui siūlęs Vytautas.

Jis teigė, kad tai – jo pusbrolio ūkio, įsikūrusio Marijampolės rajone, produkcija. Ir jis šiam, prekiaujančiam ja visoje Lietuvoje, tik padeda. O pasiteiravus pašnekovo, kaip sekasi prekiauti šeštadienį, jis atsakė, kad kol kas pradžia – pusė bėdos.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Viena iš Vytauto pirkėjų buvo pirkinių krepšiais, kuriems vos užteko dviejų rankų, nešina moteris, prisistačiusi vidaus ligų gydytoja, dirbančia ne Kaune. Ji teigė specialiai atvykusi dėl šios mugės į Kauną iš Kazlų Rūdos miškų. Ir radusi visko, ko ieškojo. Neišgąsdino jos ir kainos. Kaip nepakeitė ir pandemija, su kuria gyvename jau beveik dvejus metus, ir jos šeimos tradicijų švenčiant Kalėdas. Ir šiemet rinksis prie vaišėmis nukrauto stalo, bus ir Kalėdų senelis. Šiemet planuoja dovanoms ir vaišėms skirti 1 tūkst. eurų, nes jų – dvylika: seneliai, vaikai ir anūkai.

Karti tiesa

Kvepiančiomis pagalvėmis prekiaujanti jauna moteris, nenorėjusi pasakyti savo vardo ir teigusi, kad tik padeda savo draugei – šią produkciją gaminančios bendrovės „Debesų namai“ vadovei, taip pat turėjo įdomių pastebėjimų apie pirkėjų įpročius.

„Šias pagalves, kvepiančias įvairiomis gėlėmis ir medžiais, žinoma, labiau perka moterys. Nors jomis galima papuošti ne tik namus, bet ir automobilius. Vyrai, kaip visada, pirks paskutinę dieną bei minutę. Ir tada jau – nesvarbų, ką. Lietuvės moterys labiau linkusios pirmiau apsižiūrėti, o po to sugrįžti. Tačiau pandemija šiuos mūsų įpročius pakoregavo. Dar užpernai žmonės leido sau viską lengva ranka. Dabar labiau linkę susilaikyti. Manau, kad tai susiję su visuomenės išsisluoksniavimu – vieni turi visko labai daug, kiti neturi nieko. Nebeliko viduriniosios klasės, t. y. inteligentijos, kuri buvo mūsų tėvų laikais“, – buvo linkusi akcentuoti ši jauna moteris.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

„Pagaliau pajutau, kad ateina Kalėdos!“ – teigė su pilnu krepšiu "Žalgirio" areną palikusi kita jauna moteris, prisitačiusi Lina ir taip pat teigusi, kad atvyko specialiai į šią mugę iš Kėdainių. „Dirbdama nuotoliniu būdu iš namų, nelabai turiu, kada lakstyti po parduotuves ir ieškoti dovanų artimiesiems bei draugams. Todėl teko rinktis – ar medžioti akcijas, ar susikoncentruoti į kokybę. Pasirinkau pastarąją. Tiesa, išleidau pinigų truputį daugiau nei planavau, bet sutaupiau tiek brangaus laiko!“– džiaugėsi pašnekovė.

Ateis ir sekmadienį

Kaip ir žadėjo mugės organizatoriai, akis paganyti tikrai buvo kur. Pušų spyglių skanėstai, marinuoti putpelių kiaušiniai, aguonos ar ramunių žiedų formos puodų bei keptuvių dangčiai. Tai – tik maža dalis to, kas siūloma šioje mugėje.

Anot pušų spyglių skanėstais prekiaujančios Jolantos, tai – jų įmonės, įsikūrusios Kauno rajone, Lapių seniūnijoje, siūloma naujiena. Tai – ne tik gardymynas su spanguolėmis, kedro riešutais, imbiero gabaliukias, cinamonu ar kardamonu, bet ir profilaktinė priemonė kvėpavimo takams. Ir žmonės ją jau įvertino, kaip ir prieš trejus metus pradėtus marinuoti putpelių kiaušinius. Perka, net nesiderėdami dėl kainos. O tiems, kurie perka daugiau, ji pati taiko nuolaidas.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Tačiau senjoras Algirdas paliko mugę tuščiomis, bet nesubjurosios nuotaikos. „Gerai apsižiūrėjau, dabar – per naktį viską apmąstysiu ir rytoj vėl čia sugrįšiu, nes tikrai radau, ką nupirkti žmonai, bet dar iki galo neapsisprendžiau, kurią iš trijų galimų dovanų pasirinkti. Tai priklausys nuo to, kaip ji šiandien elgsis ir, ką pateiks vakarienei“, – dalijosi puikia nuotaika pašnekovas.

„Didžioji Kalėdinė Kauno mugė“ veiks ir sekmadienį.

Justinos Lasauskaitės nuotr.

Visiems jos lankytojams, prieš patenkant į „Žalgirio“ areną, teko užpildyti anketą, kurioje reikėjo nurodyti savo vardą bei pavardę ir mobilųjį telefoną. Dėl viso pikto. Tačiau, anot vieno iš mugės organizatorių – Andriaus, nei po vieno panašaus renginio, organizuoto jų šiemet, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) atstovai jiems nepaskambino ir šių duomenų neprašė.