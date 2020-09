Virš Erudito licėjaus – tėvų pykčio debesys

Pranešė prieš dieną

Erudito licėjaus bendruomenė piktinasi vadovybės sprendimu dalį mokinių iš pagrindinio pastato iškelti į kitas patalpas. Tėvų pyktį kursto ir tai, kad apie tokį sprendimą licėjaus administracija pranešė likus vos dienai iki naujų mokslo metų pradžios.

Įprastai minėtos privačios mokyklos mokiniai mokslus krimsdavo J.Gruodžio g. 9 esančiame naujame pastate. Čia įrengtos modernios klasės, sutvarkyta aplinka. Tačiau dalis licėjaus moksleivių šiuos metus pradėjo J.Gruodžio g. 3 esančiose patalpose. Tėvai neslėpė, kad, gavus tokią informaciją, juos ištiko šokas.

"Šiais metais Kaune vietoje aštuoniolikos klasių atsirado 24, todėl mokiniai nebeišsiteko Erudito licėjaus patalpose ir perkėlė 7–11 klases į pastatą netoliese. Apie tai tėvai buvo informuoti rugpjūčio 31 d., kai mokestis už mokslus jau sumokėtas. Maždaug 100 mokinių dabar turi mokytis kitose patalpose", – dėstė pasipiktinę tėvai, nenorėję būti įvardyti, kad nepakenktų savo vaikams. Jie nurodė, kad dėl kompensavimo jau kreipėsi į licėjaus vadovybę ir advokatus.

Sužinoję naujienas apie kitas mokymuisi skirtas patalpas, tėvai laiškais užvertė licėjaus vadovybę. Skundo autoriai pasidalijo ir Erudito licėjaus dr. doc. Nerijaus Pačėsos atsakymu tėvams. Jame rašoma: "Labai tikiuosi supratingumo ir palaikymo, nes kaip Erudito licėjaus bendruomenė, kurios vaikai ugdosi ir auga šioje mokykloje, turite suprasti, kad mokyklos infrastruktūros dvigubas augimas reikalauja tarpinių sprendimų ir labai didelių investicijų."

"Pirmas dalykas – bendruomenės jokios nėra, nes administracija visais įmanomais būdais stengiasi tėvus atriboti nuo dalyvavimo mokyklos veikloje ir šventėse. Antras – komercinės mokyklos plėtra neturėtų būti tėvų rūpestis ir bloginti jų vaikų mokymosi sąlygas", – apie tai, kad mokykla pirmiau turi paruošti tinkamas patalpas, o tik po to jose įkurdinti klases, kalbėjo Erudito licėjų lankančių vaikų tėvai.

Vėliau jie nurodė, kad iš licėjaus vadovų gavo paaiškinimą, esą vaikai į kitas patalpas perkelti dėl siekio sumažinti koronaviruso pandemijos plitimo galimybę.

Nekokybiškos patalpos

Tėvai pasakojo, kad pyktis neimtų, jei J.Gruodžio g. 3 esančios patalpos atitiktų reikalavimus ir turėtus lūkesčius, mat, prieš sudarant ugdymo paslaugų sutartis, tėvams tiek žodžiu, tiek ir pateikiant informaciją interneto svetainėje, buvo pristatyta moderni mokymosi aplinka.

Tačiau skundo autoriai tikino, kad naujos patalpos visiškai neatitinka Erudito licėjaus reklamų ir už vaikų mokslą mokamo mokesčio, kuris siekia apie 5 tūkst. eurų per metus.

Tėvai nurodo, kad naujose patalpose kai kurios klasės yra per mažos. (Justinos Lasauskaitės nuotr.)

Pasak tėvų, naujos patalpos yra nesutvarkytos, nesaugios ir nejaukios, todėl vaikai nenori eiti mokytis. Kalbinti tėvai neslėpė, kad svarsto vaikus iš privačios mokyklos perkelti į valstybinę, nes dabar sumokami pinigai neatitinka žadėtos kokybės.

"Patalpos yra per mažos ir mokytojai vos praeina pro stalus, kad galėtų vaikams paaiškinti. Be to, patalpų būklė šokiruojanti. Rugsėjo 4 d. nepritvirtinta spinta pamokų metu vos neužvirto ant mergaitės. Pradėjus skųstis, buvo bent jau kyšantys laidai šiek tiek paslėpti. Klasėse sienos aptrupėjusios, nepatogūs baldai. Be to, pastate veikia ir biurai, tad lauko durys nėra rakinamos, taip nėra užtikrinamas mokinių saugumas", – dėstė naujomis Erudito licėjaus patalpomis pasipiktinę tėvai.

Jie aiškino, kad prie lauko durų dažnai rūkoma, kvapas jaučiamas ir laiptinėje, tad vaikams nei malonu, nei sveika būti tokioje erdvėje. Negana to, skundą pasirašę tėvai nurodė, kad kelias savaites vaikai turėjo naudotis tualetu, esančiu trečiame aukšte, nors jie mokėsi antrame. Be to, šiuo tualetu esą naudojasi ir pastate veikiančių biurų darbuotojai.

Nėra higienos paso

Tėvai stebėjosi, kodėl vaikai perkelti į patalpas, kurioms nėra išduotas higienos pasas. Kauniečiai tikino, kad toks Erudito licėjaus administracijos elgesys yra visiškai nepateisinamas, nes vaikams nesukuriama saugi aplinka.

"Galiojantis higienos leidimas yra išduotas tik senoms Erudito licėjaus patalpoms, esančioms J.Gruodžio g. 9, Kaune, tačiau J.Gruodžio g. 3 higienos paso nėra. Kaip gali vadovybė ten rengti pamokas 100 vaikų?" – klausė tėvai.

"Kauno diena" susisiekė su Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC), Kauno skyriaus specialistais ir paprašė patikslinti, ar tėvų turima informacija dėl higienos paso, yra teisinga. Specialistai patvirtino, kad kol kad J.Gruodžio g. 3 patalpos nėra oficialiai tinkamos naudoti.

"NVSC Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausiosios specialistės Jovitos Šarkinienės teigimu, Erudito licėjui J.Gruodžio g. 3 patalpoms leidimas-higienos pasas išduotas nebuvo. Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus patarėjos Ingos Šinickienės teigimu, NVSC Kauno departamentas yra gavęs skundą dėl Erudito licėjaus, šiuo metu vyksta jo nagrinėjimas", – nurodyta dienraščiui atsiųstame komentare.

Tėvai piktinasi, kad patalpų sienos aptrupėjusios, neišvaizdžios. ("Kauno dienos" skaitytojų nuotr.)

Problemų yra ir daugiau

Į J.Gruodžio gatvėje įsikūrusią privačią mokyklą vaikus leidžiantys tėvai pasidalijo ir dar viena problema, kuri vis pasikartoja mokslo metais. Kauniečiams pro akis nepraslydo tai, kad mokytojai ypač dažnai keičiasi. Apie tai, kad mokytojų bendruomenė patiria stresą, "Kauno dienai" kalbėjo ir buvę licėjaus pedagogai.

"Mokytojai Erudito licėjuje keičiasi labai dažnai. Pastaruoju metu ir prisikviesti mokytojus pas juos dirbti administracijai darosi sunku – gandai sklinda labai greitai. Praeitais metais iš kažkurios pradinės klasės naujai atėjusi mokytoja išėjo iš darbo po mėnesio nuo mokslo metų pradžios. Vietoj jos visus metus mokinius mokė praktikantė, kuri rengėsi tapti net ne pradinių klasių mokytoja.

Galima ant pirštų suskaičiuoti mokytojus mokykloje, kurie nepasikeitė. Be to, mūsų žiniomis, į naujai atidarytą Erudito licėjų Vilniuje dirbti važinėja keletas mokytojų iš Kauno erudito licėjaus greičiausiai dėl tos pačios priežasties, kad sunku prisikviesti mokytojus dirbti ir galbūt dėl lėšų taupymo", – savo pastebėjimais pasidalijo tėvai.

Dienraštis apie licėjaus atmosferą pakalbino ir buvusius mokytojus. Pedagogai šiuo metu dirba kitose švietimo įstaigose, tad paprašė likti neįvardyti tam, kad išsakyta kritika neatsisuktų prieš jų profesinę karjerą.

"Mokytojų personalo kaita iš teisų labai didelė – kai pradėjau licėjuje dirbti, man tai labai krito į akis. Per metus išeina 10–12 mokytojų, todėl tėvai pagrįstai kasmet kelia šį klausimą, kodėl taip yra. Direktorius jiems atsako labai paprastai: arba mokytojams mokykla netinka ir jie išeina, arba jie netinka administracijai, todėl juos atleidžia.

Aišku, aš negaliu kalbėti už visus išėjusius mokytojus, tačiau pedagogus stebino atlyginimų politika. Licėjuje nėra nustatytas užmokestis, ateidamas į mokyklą, turi derėtis kaip kokiame turguje. Kai mokytojai tarpusavyje pasikalbėjo, sužinojo, kad skirtumai didžiuliai, o kai kurie uždirba mažiau nei valstybinėse mokyklose", – sakė iš licėjaus išėjusi mokytoja.

Pedagogė "Kauno dienai" taip pat pasakojo, kad įtampą kėlė ir atostogų klausimas. Pasak pašnekovės, mokytojai galėjo ilsėtis tik tada, kai to norėjo administracija. Dažnai atostogų metu vykdavo kvalifikaciniai mokymai, kurie trukdavo gerokai ilgiau nei įprastos darbo valandos, todėl mokytojams tiesiog nelieka laiko sau ir jie negali normaliai pailsėti.

"Kai bandydavome pasakyti, kad krūviai yra nepakeliami, pasiūlydavo išeiti, nes neva už durų daug norinčių. Ne kartą yra vadovai yra sakę, kad organizacija nesikeis, turime keistis mes. Mane ypač slėgė visus metus trunkanti įtampa ir stresas, nes ten mokytojai turi su viskuo sutikti, jei nesutinki arba prieštarauji N.Pačėsos žmonai (Laima Pačėsienė Erudito licėjuje užima direktoriaus pavaduotojos bendriesiems reikalams pareigas – red. past.), tada žinai, kad kviesis pokalbio ant kilimėlio vadovo kabinete.

Tikrai manau, kad nemažai pedagogų išeina neatlaikę L.Pačėsienės spaudimo ir nesuprantamų kaltinimų. Be to, kiek susidarė įspūdis, vadovybė turi tam tikrų provokatorių tiek tarp mokytojų, tiek tarp tėvų, kurių tikslas – rinkti informaciją, ką kalba pedagogai, kad galėtų tai po to panaudoti prieš juos. Yra daug nenuoširdumo ir kažkokios išpūstos pompastikos", – savo nuomonę dėstė buvusi licėjaus mokytoja.

Ji tikino, kad tiek mokytojus, tiek tėvus iš pradžių užburia naujos, modernios patalpos J.Gruodžio g. 9 pastate, tačiau vėliau paaiškėja, kad už gražių sienų – ne visai maloni atmosfera.

"Kiek kartų direktoriui sakiau, kad mokykla yra ne sienos, o žmonės, kurie čia dirba ir mokosi, todėl reikia susirūpinti, jei žmonės iš ten bėga. Dar susidaro įspūdis, kad vadovams nelabai svarbūs mokinių rezultatai, svarbiau, kad jie būtų ugdomi tapti ateities lyderiais. Atrodo, kad visur tik skambūs šūkiai, o licėjus yra ne mokykla, o vien verslas, kur, jei kokios negerovės paaiškėja, stengiamasi viską užglaistyti", – teigė pašnekovė.

Siekia apsaugoti mokinius

Erudito licėjaus vadovybė aiškino, kad dalis mokinių į kitas patalpas šiais mokslo metais buvo perkelti dėl kovos su koronavirusu. Administracija taip pat atmetė priekaištus dėl netvarkingų klasių, nes esą naujos patalpos atitinka reikalavimus. Pasak licėjaus vadovo, su visais tėvais buvo kalbėta ir esą dauguma laikiniems pokyčiams pritarė.

"Nuo šių mokslo metų pradžios dalis vyresnių mokinių klasių 7–11 buvo perkeltos į patalpas I.Kanto g. 25–J.Gruodžio g. 3 dėl COVID-19 situacijos, kad galėtume geriau valdyti mokinių srautus. Kitu atveju dalis mokinių jau nuo rugsėjo 1-osios būtų turėjusi mokytis nuotoliniu būdu. Erudito licėjus turi klases nuo pradinių iki 11-os, todėl kokybiškas srautų valdymas būtinas. Tėvams buvo aiškiai komunikuota, kad šis sprendimas yra laikinas ir susiję su COVID-19 situacija", – aiškino Erudito licėjaus direktorius N.Pačėsa.

Tiesa, kol kas Nacionalinio visuomenės sveikatos centro statistika kelia abejonių dėl šios mokymo įstaigos gebėjimo valdyti situaciją. Erudito licėjus jau yra vadinamas vienu iš koronoviruso infekcijos židinių. Per savaitgalį COVID-19 atvejų sąrašui pasipildžius dar dviem, su licėjaus židiniu jau siejami šeši atvejai.

Įstaigos vadovas nurodė, kad sprendimas laikinai dalį mokinių perkelti į kitas patalpas, licėjui papildomai kainuoja 50 tūkst. eurų. Reikėjo remontuoti patalpas, įdiegti elektroninę įėjimo kontrolės sistemą, mokėti patalpų nuomą, buvo papildomai atliktos investicijos į naujus baldus ir išmaniuosius ekranus, kurie yra kiekvienoje klasėje.

"Pačios patalpos yra sutvarkytos, gerai įrengtos. Nors jos yra biurų pastato dalyje, mokiniai turi atskirą laiptinę, o mokymosi patalpos yra atskirtos autonomiškame koridoriuje, į kurį gali patekti tik mokiniai ir mokytojai su elektroninėmis kortelėmis. Tualetas yra skirtas tik mokiniams ir juo negali naudotis kiti asmenys. Suprantama, kad tėvams kilo emocijų dėl to, kad pastatas nėra modernus, tačiau emocijos peraugo į neracionalų spalvų sutirštinimą. Asmeniškai susitikau su visų klasių mokinių tėvais ir, aptarus situaciją bei argumentus, gavau didžiosios dalies tėvų pritarimą tęsti mokslus tose patalpose", – sakė N.Pačėsas.

Jis apeliavo į mokinių tėvus būti supratingus. "Gyvename laikotarpiu, kai dėl COVID-19 ugdymo tęstinumas mokykloje yra visiškai neprognozuojamas. Mes radome sprendimą, kaip užtikrinti geresnį srautų valdymą, tam investavome daug lėšų ir turime aiškintis dėl to, kad klasės yra nepakankamai modernios. Tuo labiau kad patalpos yra tik 50 m nuo pagrindinio Erudito licėjaus pastato ir mokiniai turi galimybę lengvai naudotis visa pastato infrastruktūra: biblioteka, laboratorija, sporto sale, valgykla", – sprendimą gynė licėjaus vadovas.

Mokesčio nemažins

Gal planuojama tėvams kompensuoti bent dalį mokesčio, mat dabartinės patalpos neatitinka jų lūkesčių ir internete nurodomos mokyklos erdvių reklamos? Tačiau panašu, kad mokestis už vaikų mokslą nebus sumažintas.

"Ugdymo išlaidos dėl šio sprendimo ne tik kad nesumažėjo, bet išaugo, nes turėjome papildomų išlaidų, kurių galėjome nepatirti palikdami mokinius bendrame pastate ir išleidę juos mokytis nuotoliniu būdu. Tad kainai mažinti jokių prielaidų nėra, tuo labiau kad mokinius moko patyrę ir kvalifikuoti pedagogai, mokiniai aprūpinti naujausia mokymo medžiaga, kiekvienoje klasėje yra išmanieji ekranai, naudojame daug brangaus elektroninio turinio, klasėse yra nauji modernūs baldai.

Tad kai kurių tėvelių, kurių, beje, yra absoliuti mažuma, nuostatos ir bendravimo būdas iš tiesų žeidžia, nes investuota daugybė pastangų, laiko ir pinigų, kad sprendimas labiausiai apsaugotų mokinius ir jų interesus, vadovaujantis tiek Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos bei Sveikatos ministerijos rekomendacijomis", – dėstė N.Pačėsa.

Erudito licėjui J.Gruodžio g. 3 patalpoms leidimas-higienos pasas išduotas nebuvo.

Mokytojai nesikeičia?

Erudito licėjaus vadovas teiginius, kad šioje švietimo įstaigoje nuolat keičiasi pedagogų kolektyvas, vadino absurdiškais. Pasak jo, šiemet iš 45 mokytojų su mokykla atsisveikino vos trys.

"Daugiau nei juokinga tai vadinti dažna kaita. Tėvai turi kitą nepagrįstą lūkestį, kad mokytojai nesikeis jų mokinių klasei. Tačiau mokytojus mokykla rotuoja, priklausomai nuo klasės lygmens, suteikia mokiniams galimybes mokytis pas įvairius mokytojus. Tai yra mokyklos politika ir ji nesikeis, patinka tai mokinių tėvams ar ne", – licėjaus politiką atskleidė N.Pačėsa.

Jis nurodė, kad dabar licėjuje yra vienas pedagogas, kuris šalia dalykinės kvalifikacijos šiuo metu siekia įgyti ir pedagoginę kvalifikaciją VDU universitete. Anot jo, tai normali praktika, siekiant pritraukti jaunų pedagogų.

"Erudito licėjus investuoja į savo mokytojus. Mokykla jau finansavo dviejų pedagogų studijas siekiant pedagoginės kvalifikacijos, o šiuo metu Švietimo lyderystės magistrantūros programoje ISM universitete mokosi net keturi pedagogai, finansuojami iš Erudito licėjaus, po 4,5 tūkst. eurų kiekvienam", – komentavo licėjaus vadovas.

Jis pridūrė, kad esą pedagogų atlyginimas tikrai yra konkurencingas. Pasak Erudito licėjaus vadovo, kiekvienas informaciją apie darbo užmokestį gali laisvai patikrinti internete. "Pasižiūrėjus į Erudito licėjaus atlyginimų vidurkį ir lyginant su kitomis mokyklomis, labai aišku, kokį požiūrį į mokytojus rodome", – teigė N.Pačėsa, nurodydamas, esą atlyginimo dydis yra pakankamas, kad pedagogų kaitos būtų galima išvengti.

Tėvai pastebi, kad biurų darbuotojai prie įėjimo dažnai rūko, taip kenkdami praeinančių mokinių sveikatai. ("Kauno dienos" skaitytojų nuotr.)

Miestas padėti negali

Erudito licėjaus akcininkai yra Prezidento Gitano Nausėdos vyriausiasis patarėjas Povilas Mačiulis, viešbučių "Kempinski" ir "Radisson Blu Royal Astorija" savininkas Marius Jakulis-Jasonas ir licėjui vadovaujantis N.Pačėsa. Kadangi tai privati mokykla, miesto savivaldybės atstovai tėvams nelabai gali padėti ir siūlo dėl iškilusių klausimų kreiptis į steigėjus.

"Savivaldybė nėra atsakinga už privačių švietimo įstaigų tinklo veiklą, kadangi sprendimus ir atsakomybę dėl kiekvienos privačios mokyklos darbo priima jų steigėjai. Erudito licėjus gali spręsti su tėvais kilusius konfliktus individualiai arba galima kreiptis į mokyklos steigėją. Vis dėlto, nors šiemet ugdymas ir vyksta ekstremaliomis sąlygomis, kiekviena švietimo įstaiga privalo užtikrinti kiekvieno vaiko saugų ugdymą, paruošti ugdymui tinkamas patalpas, sureguliuoti srautus ir griežtai laikytis higienos normų", – dienraščiui komentavo Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotoja Asta Keruckė.

Švietimo srities specialistė atkreipė dėmesį į tėvų išsakytas pastabas, kad minėtoje privačioje mokykloje nuolat keičiasi pedagogai, o kai kurie iš pradžių vaikus mokė vieno, o paskui – kito dalyko. Pasak A.Keruckės, mokytojai gali dėstyti kelis dalykus, tačiau turi būti įgiję reikiamą kvalifikaciją.

"Rekomenduotume kreiptis į steigėją, nes yra galimybės mokytojams persikvalifikuoti, tačiau mokytoju turi teisę dirbti asmenys, atitinkantys LR Švietimo įstatymo 48 str. nustatytą reglamentavimą", – nurodė Švietimo skyriaus pavaduotoja.