Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių statybomis domėjosi Kauno vadovai ir ministras

Grandiozinio ir Kaunui reikalingo projekto vykdymu įsitikinti savo akimis panoro ne tik Kauno miesto vadovai, bet ir aplinkos ministras Kęstutis Mažeika. Svečiams pristatyta statybų eiga bei vandens gerinimo įrenginių technologiniai procesai.

Per parą į vandens gerinimo įrenginius pateks apie 20 tūkst. m³ geriamojo šalto vandens

Projekto eigą prižiūrintys specialistai sako, kad per parą į vandens gerinimo įrenginius pateks apie 20 tūkst. m³ geriamojo šalto vandens. Iš gręžinių vanduo tekės į aeratorių, vėliau bus filtruojamas kvarciniu smėliu ir nutekės į surinkimo sistemą, po to – į siurblinę. Specialistų teigimu, toks procesas leis sumažinti vandenyje esančių natūralių medžiagų – mangano ir geležies – kiekį. Dėl to tinkluose nebesikaups ir vartotojų vamzdynų nepasieks nuosėdos.

Vykstant statyboms neišvengiamai tenka perjungti ir kai kurias vandentiekio linijas

„Vykdant vandens gerinimo įrenginių statybas, neišvengiamai tenka perjungti ir kai kurias vandentiekio linijas. Tai gali sukelti laikinų nepatogumų – vandens drumstumą ar slėgio svyravimą. Iš gyventojų sulaukus tokių pranešimų bendrovės avarinė tarnyba plauna vandentiekio linijas. Tikimasi, kad bendromis pastangomis – sparčiai judančiomis statybomis ir su gyventojų supratingumu –sulauksime gero rezultato, vartosime puikios kokybės vandenį“, – sako techninio projektų skyriaus specialistai.

Iš Vičiūnuose esančių septyniolikos vandens gręžinių geriamąjį vandenį vartoja Vaišvydavos, Vilijampolės, Lampėdžių, Veršvų, Marvelės, Aleksoto, Fredos, Naujamiesčio, Vičiūnų, Birutės, Žemųjų Šančių, Panemunės, Kazliškių, Rokų 1, Rokų 2 gyventojai.

Vandens gerinimo įrenginių statybų pabaiga numatyta 2021 m. birželį

Šiuo metu Vičiūnų vandenvietėje baigti vandens rezervuaro betonavimo darbai ir klojama armatūra. Vandens gerinimo įrenginių pastate, kuriame jau stovi geriamojo vandens koštuvai, vykdomi vamzdynų montavimo darbai. Kol kas vandens gerinimo įrenginių statybos vyksta pagal planą, statybų pabaiga numatyta 2021 m. birželį.

Vičiūnų vandens gerinimo įrenginių vertė – daugiau kaip 6 mln. eurų. Darbus bendrovė „Kauno vandenys“ finansuoja savo lėšomis. Ir tai bus antrieji vandens gerinimo įrenginiai Kauno mieste. Įmonės planuose – tokius pat įrenginius statyti ir Kleboniškio vandenvietėje.