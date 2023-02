Vasario 16-ąją Kaunas pagerbė iškilius miesto ir šalies kūrėjus

Padėka Kaunui iš karo fronto

Septintus metus iš eilės Kaunas tęsia tradiciją – Vasario 16-osios proga nusilenkti tiems, kurie savo kasdieniais darbais ir pilietiškomis iniciatyvomis stiprina Lietuvos valstybingumą ir prisideda prie pažangos mieste.

Minint Lietuvos valstybės atkūrimo 105-ąsias metines, ypatingo dėmesio sulaukė kilnūs darbai Ukrainos labui. Nominacijoje „Laisva šalis“ apdovanojimas įteiktas viešosios įstaigos „Iki pergalės“ koordinuojamai misijai „Gyvačių sala“. Nuo karo pradžios Lietuvos atsargos karių komanda dirba instruktoriais apmokydami tūkstančius Ukrainos gynėjų ir perduodami savo profesionalią patirtį bei žinias, rūpinasi būtinos pagalbos užtikrinimu.

„Lietuva išgyveno ne vieną okupaciją, bet įrodė, kad net būdami mažesni, esame stiprūs prieš bet kokios priešus. Dabar tai atkartoja už laisvę kovojanti Ukraina. Mūsų broliška tauta tikrai nugalės, nes tvirtas užnugaris, vienybė ir susitelkimas veda tik į pergalę. Tą patvirtina ir herojiška misija „Gyvačių sala“, – sakė Kauno miesto mero pavaduotojas Mantas Jurgutis.

Apdovanojimą atsiėmęs misijos „Gyvačių sala“ vadovas Sigitas Maliauskas Kaunui perdavė unikalų trofėjų – iš fronto parvežtą vėliavą: „Per 21 metus tarnybos Lietuvos kariuomenėje gavau daug apdovanojimų, bet tokį – tikrai pirmą kartą. Šiuo įvertinimu pasidžiaugsime kartu su visa savo komanda. Esame dėkingi Kauno miestui už stiprią paramą ir visos Lietuvos žmonėms, kad galime padėti Ukrainai. Tai ne mano vieno nuopelnas, o visų mūsų didelio ir sunkaus komandinio darbo rezultatas.

Mano rankose yra vėliava iš Bachmuto su Karaliaus Danilos 24-osios brigados pirmojo šaulių bataliono vado Svetoslavo Šumskio parašu. Raudona ir juoda spalvos simbolizuoja kraują ir žemę. Ją perdavė už tai, kad Kauno miesto savivaldybė, bendrovės „Kauno energija“, „EWA“ ir kauniečiai padėjo jiems išgelbėti daug savo karių, todėl šią vėliavą paliksiu Kaune. Ačiū jums!“

T. Petrovskio / tomasfoto.lt nuotr.

Medikų pagalba – ne tik Lietuvai

Nominacijoje „Stipri šalis“ laureatais tapo Kauno miesto greitosios medicinos pagalbos (GMP) stotis. Jų lyderystė pasitarnauja visos šalies mastu: per COVID-19 pandemiją įkurta ir iki šiol koordinuojama karštoji linija 1808, perduoti greitosios medicinos pagalbos automobiliai bei suorganizuota medicininių priemonių siunta Ukrainos žmonėms.

Šiuo metu Kauno GMP komanda gelbsti per žemės drebėjimą nukentėjusius žmones Turkijoje. Be to, kauniečių sukurta greitojo reagavimo sistema netrukus pradės veikti visoje Lietuvoje, o jos valdymo centras veiks būtent Kaune.

„Kauno miesto greitosios pagalbos medikai yra pavyzdys, jog prasmingi darbai padeda įveikti net didžiausius iššūkius. Jų nuoširdus rūpestis žmonėmis pripažintas visos Lietuvos mastu. Pasiaukojanti veikla ypatingose situacijose patvirtina, kad šie profesionalai tikrai nusipelno aukščiausių įvertinimų“, – įteikdamas apdovanojimą kalbėjo Kauno meras Visvaldas Matijošaitis.

Kauno GMP stoties vadovas Nerijus Mikelionis savo padėkoje akcentavo, kad greitoji pagalba negalėtų dirbti gerai ir kokybiškai be visuomenės pagalbos, todėl dalis trofėjaus simboliškai priklauso ir visiems žmonėms.

T. Petrovskio / tomasfoto.lt nuotr.

Pasišventęs laisvės šauklys

Apdovanojimas „Šviesi šalis“ šiemet įteiktas Kauno miesto garbės piliečiui, kardinolui, arkivyskupui emeritui Sigitui Tamkevičiui. Pernai dvasininkas minėjo garbingą 60 metų kunigystės sukaktį, o jo leista Lietuvos katalikų bažnyčios kronika – 50-metį.

„Lietuvos katalikų bažnyčios kronika tapo tiesos ir laisvės šaukliu, įskiepijo vertybes, suteikė viltį, kad maža tauta gali tapti nepriklausoma ir laisva. Okupacijos metu ji mokė tikėti, suteikė jėgų kovoti, ruošė mus atgimimui. Visa tai – neišmatuojama dovana, kurią toliau perduodame iš kartos į kartą. Kaunas dėkoja kardinolui už pasišventimą laisvei ir teisybei“, – į laureatą kreipėsi Kauno miesto garbės pilietė ir tarybos narė Jūratė Elena Norvaišienė.

Dėkodamas kauniečiams ir visos Lietuvos žmonėms, laisvės šaukliu vadinamas kardinolas S. Tamkevičius prisiminimais grįžo pusę amžiaus atgal: „Dėkoju Viešpačiui, kad anuomet, kai buvome sovietų pavergti, Lietuvoje buvo ne tik kunigėlis, pradėjęs leisti Kroniką, bet ir daug žmonių, kurie buvo šalia – drąsūs, mylintys Lietuvą, tikintys į Dievą ir rizikavo viskuo, kad tos laisvės būtų daugiau mūsų šalyje. Ačiū visiems, kurie buvote šalie ir išdrįsote griauti melo bei prievartos imperiją.“

T. Petrovskio / tomasfoto.lt nuotr.

Ryškus istorinis kultūros pėdsakas

Nominacijos „Unikali šalis“ titulu šiemet įvertintas projektas „Kaunas 2022“. Gausios meno ir kultūros profesionalų bei savanorių komandos dėka Europos kultūros sostinės titulo metai – daugiau kaip 4 tūkst. renginių bei veiklų – paliko itin ryškų įrašą miesto istorijoje.

2022-aisiais trigubai išaugo miesto muziejų ir galerijų lankymas, turistų iš užsienio skaičius, ženkliai padidėjo kultūros srities matomumas. Žinia apie Kauną ir Lietuvą nuskambėjo ne tik Europoje, bet ir kitapus žemės rutulio.

„Praėję metai Kaunui ir visai Lietuvai buvo tikra kultūros šventė. Tapome pagrindine Europos scena. Tūkstančiai nepamirštamų renginių paliko malonius prisiminimus ir atkreipė pasaulio dėmesį. Europos kultūros sostinės titulas yra didelė jėga ir didelis iššūkis. Dėkojame kūrėjams, kad pilnas kultūros Kaunas įgavo naują pagreitį“, – pabrėžė Kauno miesto tarybos narys prof. Jonas Audėjaitis.

T. Petrovskio / tomasfoto.lt nuotr.

Verslo lyderiai – stiprūs partneriai

„Klestinčios šalies“ apdovanojimas – bendrovei „Kauno grūdai“ – už nuolatinę pagalbą ukrainiečiams. Viena didžiausių Lietuvoje maisto gamybos bendrovių skyrė apie pusę milijono pakuočių savo produkcijos tiek nuo karo kenčiančios šalies gyventojams, tiek ir fronto linijose esantiems Ukrainos kariams, o greta prisideda ir aukodama paramos organizacijoms.

„Net ir mažas darbas gali būti gyvybiškai svarbus. Net ir vienas geras pavyzdys įkvepia juo sekti. Įsiklausymas, bendradarbiavimas – tai stiprūs ginklai kovojant už šviesą. Kaunui didelė garbė pasveikinti verslo lyderius, kurių socialinė atsakomybė siekia tūkstančius kilometrų už mūsų miesto ribų“, – sako Kauno mero pavaduotojas Andrius Palionis.

Pasak vicemero, socialiniai partneriai gerokai sustiprino miesto paramą Ukrainai. Nuo pat karo pradžios broliškai tautai pagalbą teikia ir Kauno savivaldybė: skirtos lėšos Charkivo nacionalinio operos ir baleto teatro gastrolėms Lietuvoje, miestams-partneriams perduota 10 autobusų ir 5 policijos automobiliai su kauniečių paaukotais būtiniausiais daiktais, išsiųsta dešimtys vilkikų, reguliariai vežančių humanitarinę paramą.

Iškilmingą renginį „Žalgirio“ arenoje savo pasirodymais praturtino ir dainas laisvei dovanojo žinomi muzikos atlikėjai – „Sisters on Wire“, Gabrielė Vilkickytė, Ieva Narkutė, Vidas Bareikis, Martynas Kavaliauskas ir kiti.

T. Petrovskio / tomasfoto.lt nuotr.