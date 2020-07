Vandens motociklų lenktynės „Kaunas Jet 2020“ sudrebins Nemuno ir Neries vandenis

„Upės tėkmė savaime yra papildomas faktorius, kuris reikalauja ypatingos koncentracijos. Tačiau šiuo atveju lenktynininkų laukia neeilinis iššūkis, nes jiems teks plaukti ten, kur susikerta dviejų didžiųjų Lietuvos upių srovės. Tai bus nauja ir įdomi patirtis ne vien dalyviams, bet ir žiūrovams. Tikimės, kad oro sąlygos bus palankios ir nemokamas renginys taps smagia savaitgalio pramoga kauniečiams bei miesto svečiams“, – apie artėjančių varžybų ypatumus kalbėjo lenktynių teisėjas Deivis Zizas.

Pasak jo, šiųmetė situacija šalyje dėl karantino ribojimų gerokai pakoregavo Lietuvos vandens motociklų sporto federacijos (LVMSF) kalendorių. Dėl to didžioji dalis renginių varžybų tvarkaraštyje susikoncentravo būtent Kaune. Birželį Kauno mariose pirmieji Europoje mūsų šalies sportininkai atidarė sezoną „Aquacross“ čempionato startu, o liepos pradžioje – enduro bei slalomo disciplinose.

Šeštadienį Nemune ties Kauno keleivine prieplauka, kur įprastai šiemet švartuojasi laivas „Raketa“, tikimasi sulaukti kelių dešimčių dalyvių. „Kaunas Jet 2020“ varžybos nebus įtrauktos į oficialią čempionato suvestinę, tačiau daugelis lenktynininkų čia atvyks išbandyti netradicinių sąlygų plaukiant upėje. Renginys tiek dalyviams, tiek ir žiūrovams – nemokamas.

Vidurdienį startuosiančios lenktynės šįkart vyks enduro ir slalomo disciplinose. Pastarojoje drauge su profesionalais savo jėgas išbandyti galės ir mėgėjai su savo motociklais, atitinkančiais LVMSF reikalavimus. Jie dėl savojo trofėjaus ir kitų apdovanojimų varžysis specialiai pradedantiesiems skirtoje klasėje. Taip pat speciali kategorija numatyta slalomo dalyvėms moterims.

Tikru desertu žiūrovams ir patiems sportininkams taps pusės valandos trukmės enduro plaukimai, pareikalausiantys iš dalyvių ypatingos ištvermės bei viso likusio jėgų rezervo.

„Nors pastaruoju metu tai tapo masiškiausia Lietuvoje vandens sporto šaka, siekiame ir toliau ją populiarinti. Tikimės, kad į Kauną atvyks nemažos dalyvių pajėgos iš kitų miestų, tad vietos sportininkai sulauks solidžios svečių konkurencijos. Šiose varžybose didelę įtaką turės ne tik technika, bet ir taktika, pilotų meistriškumas bei profesionalumas“, – sakė varžybų organizatorius „Automoto Spindesys Racing Team“ vadovas Mindaugas Jačiauskas.

Pašnekovas užsiminė, kad šias varžybas iš pradžių planuota surengti priešais Daugirdo amfiteatrą, tačiau Nemune kritiškai nusėdus vandens lygiui tokia varžybų vieta būtų nepakankamai saugi. Tuo metu Vilijampolėje, ties Keleivine prieplauka, šiandieninė situacija kur kas palankesnė, čia patogiau įleisti motociklus į vandenį. Be to, papildomo azarto bei adrenalino suteikia ir faktas, jog tokio masto varžybos iki šiol čia nėra vykusios.

Projektui „Kaunas Jet 2020“ dalinį finansavimą per programą „Iniciatyvos Kaunui“ skyrė Kauno miesto savivaldybė. Tvirto palaikymo sulaukta ir iš kitų rėmėjų – bendrovių „Motomarine“ ir „Rimo“. Be to, organizatoriai dėkoja renginio partneriui – laivybą Lietuvoje kuruojančiai Vidaus vandens kelių direkcijai – už suteiktą galimybę sportininkams susirungti netradiciniuose vandenyse.

Daugiau informacijos apie artėjančias savaitgalio lenktynes galima rasti renginio feisbuko paskyroje arba internete.