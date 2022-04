Užtvaras: gyventojai negali įvažiuoti į savo kiemą

Suformuotas sklypas

Laisvės al. 102A name gal ir nesate buvę, bet daugybė žmonių yra pabuvoję jo kieme. Šalia vienintelės Laisvės al. 102A laiptinės ilgus dešimtmečius buvo įeiga į vadinamąją Pašto valgyklą (šiuo metu ji jau nebeveikia).

Įeiga į kiemą – tik per L.Sapiegos g. 3 namo vartus. Anksčiau Laisvės al. 102A namo gyventojai čia galėjo ir įvažiuoti, kieme laikė automobilius. Dabar to padaryti nebegali. Net ir 5 minutėms.

Kiemas, į kurį išeina vienintelė namo laiptinė, per kurį vienintelį galima patekti į pastatą, neseniai buvo priskirtas vienam iš gretimų namų. Jo savininkai pateikė reikiamus prašymus, susitvarkė dokumentus, buvo suformuotas sklypas, tad kiemu gali naudotis tik jie.

Užtvaras į kiemą buvo įrengtas ir anksčiau, bet dabar jis paklūsta tik vieno namo – L.Sapiegos g. 3 savininkams. Kiemas ribojasi su keturiais namais.

Laisvės al. 102A namo savininkams nurodyta, kad jie gali parkuotis buvusio Centrinio pašto kieme, kuris taip pat ribojasi su namu, tačiau į jį nėra jokios išeigos iš namo. Ten palikus automobilį ir norint patekti į namus, tenka apeiti aplink kelis namus ir vis tiek būtina prasmukti į jau apkalbėtą prarastąjį kiemą.

Neteko įvažos

„XXI a., o į savo kiemą negalima įvažiuoti. Man jau ir širdis stoja“, – emocijų dėl absurdiškos situacijos neslėpė viena Laisvės al. 102A namo gyventojų Rasa Lošienė.

„Užtvaras į kiemą buvo įrengtas seniai, nežinau, kas jį įrengė, bet naudotis galėjome visi. Neseniai padaryta tokia nesąmonė – negalime įvažiuoti, net servituto nėra. Nei laiškų kokių nors gavome, nei mums kas pranešė. Jeigu pas mane skubės greitoji? Negalėtų įvažiuoti į kiemą… Patekti į namą galima tik per šį kiemą. 50 metų gyvenu šiame name! Ir kaip iš giedro dangaus – šokas“, – tęsė moteris.

L.Sapiegos g. 3 savininkai tvarkyti kiemo sklypą ėmėsi, kai savivaldybė nusprendė apmokestinti vis daugiau miesto automobilių stovėjimo vietų. „Jie turėjo ir mūsų namą įtraukti. Vienas kiemas, viena įeiga. Bet ištrynė visus numerius ir susivedė tik savo namo. Vieną kartą noriu išvažiuoti – nepakyla užtvaras“, – pasakojo kaunietė.

Be kiemo ir be įvažos į jį, skaičiavo R.Lošienė, – jau beveik mėnuo. „Pėstieji patekti į kiemą gali. Bet pėstute tenka nešti ir krepšius, ir baldus. Ką tik nori. Jei paneši, jei paeini“, – stebėjosi kaunietė.

„Pirmininkei sakiau: ar jūs juokaujate? Man tiek metų, dar stuburo problemos. Nešti galiu tik iki kilogramo. Nešdama 3 kg krepšį, aš jau skersa namo pareinu. Nesuprantu, kur žiūri savivaldybė? Ir šiame name yra savivaldybei priklausantis butas. Savo turto nežiūri. Namas šast ir paliktas be servituto“, – piktinosi R.Lošienė.

Kur antroji įeiga?

Gyventojai kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę ir į Nacionalinę žemės tarnybą (NŽT). Atsakymų iš jų kol kas negavo.

Savivaldybės ir NŽT atsakymai į „Kauno dienos“ klausimus dėl esamos situacijos dar labiau sutrikdė R.Lošienę. Nuostabos neslėpė ir jos dukra. „Kažkaip pilnas mistikos tiek namas, tiek sprendimai, leidimai, tiek savivalė, bet fiziškai, jei matėte abu kiemus ir namą, neįsivaizduoju, kur galėtų būti ta antra įeiga“, – apie dar vieną, pasirodo, dokumentuose egzistuojančią įeigą, nurodytą savivaldybės atstovo, kalbėjo kaunietė.

R.Lošienė sakė pirmą kartą girdinti apie galbūt kažkada buvusią antrą įeigą į pastatą, nors jame gyvena jau pusę šimtmečio.

„Į pastatą Laisvės al. 102A patenkama iš dviejų pusių – iš žemės sklypo Laisvės al. 102 ir Laisvės al. 98. Patekti į pastatą Laisvės al. 102A iš kiemo pusės buvo galima per dvi įeigas, tačiau viena, kuri aktuali pareiškėjams – panaikinta (užmūryta). Neturime duomenų, kada tai įvyko. Registre nuo 2000 m. neišduotas joks statybą leidžiantis dokumentas šiems darbams atlikti“, – teigė Kauno miesto savivaldybės Miesto planavimo ir architektūros skyriaus vedėjas Nerijus Valatkevičius.

Komentare taip pat nurodoma, kad „1998 m. Kauno miesto valdybos patvirtintame detaliajame plane pastatas Laisvės al. 102A patenka į žemės sklypą Laisvės al. 102 ir įvaža į planuojamą sklypą nurodyta nuo E.Ožeškienės gatvės. Jokių kitų įvažų ar įeigų į žemės sklypą minėtame plane nenurodyta“.

N.Valatkevičiaus turimais duomenimis, žemės sklypas Laisvės al. 98 registruotas Nekilnojamojo turto registre, kuriame nenurodytas joks kelio / pėsčiųjų ar parkavimo servitutas žemės sklypo Laisvės al. 102 ar pastato Laisvės al. 102A savininkams.

„Dalis Laisvės al. 102A gyventojų į savo pastatą patenka iš žemės sklypo Laisvės al. 98 pusės. Servitutas pėstiesiems / specialiajam transportui pastato Laisvės al. 102A savininkams ir naudotojams minėtame žemės sklype nenustatytas, bet būtinas. Pareiškėjai gali kreiptis į Nacionalinę žemės tarnybą prie žemės ūkio ministerijos ir inicijuoti administraciniu aktu būtiną servituto nustatymą“, – patarė skyriaus vedėjas.

Priminė apie galimybę kreiptis į teismą įstatymų nustatyta tvarka ir bandyti apginti savo teisėtus interesus, jeigu jie, gyventojų manymu, rengiant žemės sklypo detalųjį planą ar registruojant žemės sklypą Nekilnojamojo turto registre buvo pažeisti.

Savivaldybė nurodė, kad Viešosios tvarkos skyrių kovo 10 ir 14 d. pasiekė du skundai dėl patekimo per pastato vartus, esančius L.Sapiegos g. 3, į žemės sklypą adresu Laisvės al. 98. „Šiuo metu vyksta tyrimas, atliekami administracinėje procedūroje numatyti privalomi veiksmai. Interesantams planuojama atsakyti artimiausiu metu“, – teigė N.Valatkevičius.

Surengs patikrinimą

NŽT Viešųjų ryšių skyriaus vedėjas Ruslanas Golubovas „Kauno dienai“ patvirtino, kad šiuo metu dėl minimos situacijos NŽT Kauno miesto skyriuje yra nagrinėjamas piliečių skundas, todėl jie negali pateikti išsamaus atsakymo.

NŽT turimais duomenimis, aptariamasis žemės sklypas suformuotas detaliuoju planu, kuris patvirtintas Kauno miesto valdybos 1998 03 24 sprendimu.

„Pagal šį planą yra išskirtos sklypo dalys pastatams eksploatuoti ir kiemas paliktas kaip bendro naudojimo teritorija. Įvaža į sklypą numatyta iš E.Ožeškienės gatvės, tačiau, kaip matome iš gauto ir nagrinėjamo skundo, piliečiai pageidauja į sklypą važiuoti iš L.Sapiegos gatvės, o ne iš E.Ožeškienės gatvės, kaip buvo numatyta detaliajame plane“, – nurodė R.Golubovas.

Jis pridūrė, kad tarnybos atstovai balandžio 12 d. suplanavę atlikti sklypo, esančio Laisvės al. 98 / L.Sapiegos g. 3, neplaninį žemės naudojimo patikrinimą.

R.Lošienė kiek pagalvojusi pridūrė, kad galbūt kaip antroji įeiga nurodomas patekimas į šilumos mazgą. Bet į jį patenkama taip pat tik iš to paties kiemo kaip ir į laiptinę. Be to, iš šilumos mazgo negalima patekti į pastatą.

Ne pagal projektą?

Daugiabučių namų savininkų bendrijos „Sapiegos 3“ pirmininkė Žydrūnė Viselgaitė, beje, pasak rekvizitai.lt, vadovaujanti dar devyniolikai bendrijų, į klausimus sakė atsakysianti tik raštu.

„Sklypo ribos nustatytos ir priskirtos dviem namams, t.y. Sapiegos g. 3 ir Laisvės al. 98. Ribos buvo nustatytos dar 1995 m. Dokumentus galima gauti Registrų centre. Tai nebuvo jokia paslaptis ir Laisvės al. 102A namo gyventojams, tad visi viską žinojo jau nuo senų laikų.

Mano, kaip DNSB „Sapiegos 3“ pirmininkės darbas atstovauti daugiabučio namo, adresu Sapiegos g. 3, gyventojų interesams. Laisvės al. 102A turi jiems priskirtą kitą sklypą (senojo pašto), kuriuo jie turi naudotis. Tačiau jie juo nesinaudoja, nes, gyventojų teigimu, nepatogu. Senieji namo gyventojai pasakoja, kad įeiga per mūsų kiemą į Laisvės al. 102A pastatą dar senais laikais buvo padaryta nelegaliai (įrengtos laiptinės durys ne pagal projektą), tai irgi, manau, būtų laikas išsiaiškinti. Daugiau neturiu ko pakomentuoti. Mano patarimas: Laisvės al. 102A namo gyventojams kreiptis į savo namo administratorių, kad jis padėtų gyventojams spręsti susidariusią situaciją“, – komentare rašė Ž.Viselgaitė.