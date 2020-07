„Urmas“ ėmėsi priemonių, nors dar nepatvirtinta, kad užsikrėtę uzbekai čia lankėsi

Pastarosiomis dienomis Kaune nustačius naują koronaviruso židinį, kurį sukėlė iš Uzbekistano atvykę transporto įmonės darbuotojai, viešai minėta, kad jie lankėsi ir Kaune įsikūrusiame prekybos miestelyje „Urmas“. Nors oficialiai patvirtinto jų maršruto nėra ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras tik daro prielaidą apie jų lankymąsi „Urme“, prekybos miestelis reagavo greitai: patalpose atlikta papildoma dezinfekcija, darbuotojams suteikta galimybe pasitikrinti.

„Nors negavome jokio oficialaus pranešimo, vos tik pamatę viešai skelbiamą Nacionalinio sveikatos centro informaciją, kad Uzbekistano piliečiai, kuriems diagnozuotas COVID–19, galėjo lankytis „Urme“ iš karto ėmėmės priemonių. Pasibaigus karantinui pas mus patalpos yra dezinfekuojamos kartą per savaitę, tačiau trečiadienį tai buvo padaryta papildomai.

Labiausiai tikėtina, kad uzbekai galėjo lankytis tik pas mus įsikūrusiose valiutos keityklose.

Susisiekėme su savivaldybe, kuri suteikė galimybę pasitikrinti dėl koronaviruso daliai darbuotojų, kurie galėjo kontaktuoti su minėtais Uzbekistano piliečiais“, –sakė prekybos miestelio „Urmas“ marketingo vadovė Dovilė Lengvenienė.

Jei uzbekai čia ir lankėsi, tai jie galėjo padaryti liepos 2–8 d., o nuo to praėjo nemažai laiko ir per jį niekam iš darbuotojų simptomai nepasireiškė. Dėl to jie nelaikomi aukštos rizikos grupe ir gali tikrintis ar ne savo nuožiūra.

Ji pabrėžė, kad „Urmas“ visada kruopščiai laikėsi visų reikalavimų ir rekomendacijų dėl koronaviruso prevencijos ir nei anksčiau, ne dabar nebuvo užfiksuota nė vieno viruso plitimo atvejo, susijusio su prekybos miestelio darbuotojais ar lankytojais.

„Urmo“ nuotr.

Ketvirtadienį Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotoja Rima Gabrielaitė patvirtino, kad oficialus koronavirusų užsikrėtusių uzbekų maršrutas Kaune nėra sudarytas, o Nacionalinis sveikatos centras tik daro prielaidą apie jų lankymosi vietas mieste.

„Labiausiai tikėtina, kad uzbekai galėjo lankytis tik pas mus įsikūrusiose valiutos keityklose. Mūsų duomenimis apsipirkimui jie renkasi kitur įsikūrusias prekybos tinklų parduotuves. Gerai yra tai, kad visos valiutos keityklos „Urme“ turi atskirus įėjimus iš lauko ir ten nėra didelio lankytojų srauto. Bankams priklausančiose keityklose iki šiol veikia griežtos taisyklės: darbuotojai dėvi kaukes, patalpos kelis kartus per dieną uždaromos dezinfekcijai“, - sakė D. Lengvenienė.

Vėl kylant susirūpinimui dėl koronaviruso plitimo „Urmas“ skiria dar didesnį dėmesį priemonėms, galinčioms užkirsti kelią jo plitimui: dezinfekcijai, atstumų laikymuisi tiek tarp

darbuotojų, tiek tarp lankytojų, su virusu susijusios informacijos ir įspėjimų pateikimui bei kitiems su tuo susijusiems veiksmams.