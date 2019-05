Tik vienai dienai atverta unikali erdvė sulaukė milžiniško dėmesio

Inovatyvi ekspozicija, išsidėsčiusi per visą tunelio ilgį, siekiantį 1280 metrų, veiks iki ketvirtadienio nakties.

Pasak „Lietuvos geležinkelių“ generalinio direktoriaus Manto Bartuškos, įgyvendinant projektą „Rail Balticos“ tunelyje laikinai sustabdytas traukinių eismas, o jau rytoj jame plušės rangovai – prasidės europinio geležinkelio statybų darbai.

2009 m. rekonstruotame ir pilnai modernizuotame tunelyje bus įrengtas sugretintas europinės ir plačiosios vėžės geležinkelis – tokį techninį sprendimą tunelyje Kaunas turės vienintelis pasaulyje.

Pateko ne visi

Susirinkusiųjų pamatyti šį unikalų reginį netrūko – visą dieną čia rikiavosi kauniečiai ir smalsuoliai iš kitų šalies kampelių. Apie 18.30 val. portalą pasiekė informacija, kad Tunelio gatvę užkimšo automobiliai, tačiau ne visi norintieji galėjo patekti į tunelį – nebeliko vietų.

„Daugelis turėjo suktis ir vykti namo, nes buvo pranešta, kad nebėra vietų. Žmonės pikti, nes tokia galimybė pasitaiko tik kartą“, – portalui pasakojo kaunietis Aurimas.

Vienas seniausių Europoje

„Kauno geležinkelio tunelį kasdien traukinio vagonais kerta per 15 tūkst. keleivių. Tačiau vaikščioti po jį draudžiama, nes tai strateginis objektas, saugomas 24 valandas per parą, tad patekti jo vidun paprasčiausiai neįmanoma. Rengiamos specialios ekskursijos tunelyje yra itin retos, nekalbant apie renginius, kurių apskritai nėra buvę. Todėl naudodamiesi šia traukinių eismo pertrauka, kuri truks per visą vasarą, nusprendėme kauniečiams ir miesto svečiams sukurti įsimintiną istorinę pažintį su tuneliu, nes ateityje tokios progos, greičiausia, neturėsime“, – sakė M. Bartuška.

Vienu iš miesto simbolių laikomas Kauno geležinkelio tunelis, kuris yra įtrauktas į Lietuvos Kultūros vertybių paveldo sąrašą, per savo 158 metų istoriją, turi ką papasakoti.

Šiuo metu jis yra ne tik vienas seniausių veikiančių tokių statinių Europoje, bet ir vienintelis iki šiol veikiantis Baltijos šalyse.

Statė prancūzai

Po Aukštųjų Šančių kalva iškastas tunelis pastatytas tarp 1859 ir 1861 m.

Kauno geležinkelio tunelis yra išskirtinis dar ir tuo, kad jame įrengta natūrali ventiliacija, kai paprastai įrengiamos dirbtinės. Dėl esamo nuolydžio susidarantis skersvėjis išpūsdavo arba ištraukdavo traukinio dūmus.

Tunelio statybai buvo pasamdyta „Ernest Gouin et Cie“ firma iš Paryžiaus. Šachtas ir galerijas iškasė vokiečių ir prancūzų šachtininkai – juos samdyti buvo pigiau nei vietinius patirties neturinčius darbininkus. Nors matavimams naudotos labai paprastos priemonės – liniuotės ir virvės – tunelis buvo pastatytas labai tiksliai.

1944 m. atsitraukdama vokiečių kariuomenė tunelį susprogdino, panaudodama net septynis vagonus sprogmenų. Kadangi tunelis buvo strategiškai svarbus, sovietinė armija jį atstatė.

Nors tunelis skaičiuoja daugiau kaip pusantro amžiaus, tačiau jame įdiegtos modernios technologijos: elektrifikavimo ir signalizacijos sistemos, kontaktinių tinklų sistema, priešgaisrinė įranga, telekomunikacijos. Sumontuota ir šiuolaikiška vandens aptikimo sistema, milimetro tikslumu rodanti vandens lygį už tunelio sienų. Po bėgiais paklotas specialus kilimas, kuris avarijos atveju išsiliejus naftos produktams apsaugotų gruntinius vandenis.

Stabdomas traukinių eismas

Šiandien nutraukiamas traukinių eismas maršrutu Kaunas-Šiauliai iki tunelio rekonstrukcijos pabaigos.

Populiariausio maršruto keleiviams, keliaujantiems traukiniu iš Vilniaus į Kauną ar iš jo – į sostinę, daliai kelionės prireiks autobuso. Galutiniu kelionės traukiniu tašku nuo šio trečiadienio tampa Palemono geležinkelio stotelė.

Tačiau, kaip teigė „Lietuvos geležinkelių“ atstovė Dovilė Aleksandravičienė, nuo Palemono iki Kauno geležinkelio stoties bei nuo jos iki Palemono kursuos šios bendrovės užsakyti nemokami autobusai. Jais kasdien pasinaudoti galės šešių svarbiausių traukinių maršruto tarp Vilniaus ir laikinosios sostinės reisų keleiviai. Kauno miesto pakraštyje esantį Palemoną bus galima pasiekti ir miesto viešuoju transportu (autobusais).

Įvertinusi dėl geležinkelio darbų keleiviams kilsiančius nepatogumus, „Lietuvos geležinkelių“ bendrovė pranešė ketvirtadaliu atpiginusi kelionės iš Palemono į Vilnių bei atgal bilietus.