Studentas iš Kolumbijos: ir toje pačioje šalyje gyvenantys žmonės gali turėti kultūrinių skirtumų

„Nors turėjau išmokti anglų ir suahilių kalbas bei prisitaikyti prie kitos kultūros, tai buvo naudinga, nes dabar keliaudamas nesijaučiu vienišas“, – sakė Gersonas, šiuo metu Kauno technologijos universitete (KTU) studijuojantis mechatroniką.

Prieš pasirinkdamas Lietuvą, G. D. P. Chica internete išsityrinėjo įvairiausias studijų galimybes. Ir nors ši šalis yra toli nuo jo abiejų namų, šalis jam nebuvo svetima.

„Gal lietuviai to nežino, bet jūsų šalis yra puikiai žinoma Amerikos žemyne, ypač Kolumbijoje. Bogotos meru dirbęs lietuvis Antanas Mockus Lietuvą išpopuliarino. Turėkite omenyje, kad Bogota, kurioje gyvena dešimt milijonų žmonių, yra tris kartus didesnė už Lietuvą!“, – sakė Gerson.

Jį žavi Lietuvos spartus augimas, tai, kad čia viskas efektyviai veikia, ir gamtos grožis. Be to, tai nėra ypač brangi Europos šalis, dėl to ji gali tapti dar populiaresnė tarp stojančiųjų iš užsienio.

Susižavėjęs tiksliaisiais mokslais, Gersonas iš pradžių svarstė galimybę studijuoti matematiką. Tačiau peržvelgęs skirtingas studijų programas, jis pasirinko Mechatronikos bakalauro studijas, mat čia siūloma praktinė patirtis ir platus studijų dalykų spektras, įskaitant robotiką, mechanikos inžineriją, elektroniką ir kompiuterių inžineriją.

„Studijuodamas mechatroniką išmokstu įvairių dalykų, pavyzdžiui, kurti mikrovaldiklius ar jutiklius. Taip pat, galiu prisidėti prie daugybės smulkių projektų ir man tai labai patinka. Pavyzdžiui, dabar atliekame tyrimus ir projektuojame apšvietimą Šviesų festivaliui, kuris rudenį vyks universiteto miestelyje. Galiu pažadėti, jog tai bus labai didelis dalykas“, – sako studentas.

Kartais lietuviškus juokelius tenka „išsiversti“

Nors Kaunas nuo dabartinių jo namų nutolęs apie 12 tūkst. kilometrų, Gersonas sako, jog niekada nesigailėjo savo pasirinkimo studijuoti Lietuvoje. Čia jis ne tik įgijo naujų gebėjimų, bet ir sutiko įdomių žmonių, kurie leido jam pasijusti laukiamu naujoje vietoje. Kaune kolumbietis studentas pagrinde draugauja su lietuviais ir studentais, atvykusiais iš kitų Pietų Amerikos šalių, kurių, pasak jo, Afrikoje gyvenant jam trūko.

Gersonas Davidas Pinto Chica. / KTU nuotr.

Jo studijų grupėje kartu mokosi vietiniai ir užsienio studentai. Gersonui tai patinka, nes taip jis geriau supranta Lietuvą ir jos žmones.

„Gana dažnai tarptautiniai studentai jaučiasi izoliuoti, jei jie neturi galimybės pabendrauti su vietiniais. Mano grupėje viskas yra kitaip – kalbamės, juokaujame kartu. Žinoma, aš ne visada suprantu juokelius – jie labai susiję su jūsų kultūra, bet tai yra dar smagiau!“ – sakė vaikinas.

Nors Mechanikos inžinerijos ir dizaino fakultete (MIDF) studijuoja nemažai studentų iš Afrikos, jie yra iš kitų regionų nei Gersonas.

„Afrika susideda iš skirtingų šalių, joje gyvena daugybė genčių, turinčių skirtingas tradicijas, kalbančių skirtingomis kalbomis, turinčių skirtingus papročius. Vien Tanzanijoje kalbama daugiau nei 124 kalbomis – iš esmės, kas 40 kilometrų tenka pakeisti kalbą“, – aiškino G. Pinto Chica, pridurdamas, kad kalbėdamas angliškai ir suahilių kalba – susikalbėsi.

Laisvalaikiu savanoriauja ir groja pianinu

Nuo pat atvykimo į Kauną jis nė karto nebuvo parvykęs namo į Tanzaniją ir prisipažįsta pasiilgęs tėvų, šešių kačių ir dviejų šunų bei maisto. Kita vertus, neskaitant oro, Gersonas mano, kad Lietuva šiek tiek panaši į Kolumbiją – tradicijomis, kultūra, šventėmis. Be to, jo nuomone, net ir žmonės, esantys tos pačios kultūros dalimi, gali būti labai skirtingi.

„Pavyzdžiui, skirtinguose Kolumbijos regionuose gyvenantys žmonės nėra vienodi – šiauriečiai yra nuolat linksmi, rengia daug švenčių bei karnavalų, o centrinėje dalyje gyvenantys yra tylesni, santūresni, panašesni į europiečius“, – sakė studentas.

Lietuviško charakterio stiprybė jį įkvepia – nepaisant sunkios istorijos, žmonės čia stengiasi būti laimingi, toliau dirba ir kasdien kuria kažką naujo. Tokios pat pagarbos jis tikisi ir iš lietuvių bei džiaugiasi, kai jie prisimena garsius futbolininkus ar rašytojus, gimusius Kolumbijoje. Beje, Gersonas pats mėgaujasi menine raiška – groja pianinu, gitara ir mušamaisiais.

„Mūsų bendrabučio viršutiniame aukšte yra fortepijonas, turime ir keletą gitarų. Būna, susirenkame kartu su draugais pagroti“, – pasakojo ką tik antrus studijų metus baigęs vaikinas.

Laisvalaikiu Gersonas savanoriauja Raudonajame kryžiuje – bent kartą per savaitę užsuka į jų būstinę kelioms valandoms padirbėti.

„Prasidėjus karui prieš Ukrainą, padaugėjo savanorių, norinčių padėti. Tačiau į Raudonąjį kryžių įstojau vos atvykęs į Lietuvą. Mano tėvams patinka, jog aš savanoriauju, bet darau tai ne dėl jų – man pačiam tokia veikla atrodo prasminga“, – teigė G. Pinto Chica.

Gersonas Davidas Pinto Chica. / KTU nuotr.

Būdamas toli nuo namų žmogus tampa sąmoningesnis

Kaunas, jo nuomone, pastaruoju metu greitai vystosi, juolab, kad 2022-aisiais jis yra Europos kultūros sostinė.

Nekantraujantis šią vasarą aplankyti šeimą Tanzanijoje, Gerson sako, kad atvykti tūkstančius kilometrų studijuoti į Kauną buvo puikus nuotykis.

„Man ši patirtis davė labai daug – ne tik įgavau naujų žinių, bet ir susipažinau su naujais žmonėmis, su kuriais kartu veikiame daug įdomių dalykų“, – kalbėjo G. Pinto Chica iš Kolumbijos.