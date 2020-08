Stovykloje ištirpo visos vaikų negalios

Draugystės saitai

Stovykla "Šok, draugauk, pramogauk" – išskirtinė, nes kartu pramogavo ir negalią turintys vaikai. Tai svarbu, siekiant, kad visi vaikai turėtų vienodas galimybes linksmintis ir pasisemti gerų emocijų. Stovyklos organizatoriai tikino, kad patys vaikai kitų negalios nė kiek nepastebėjo.

"Vienoje pamainoje buvo vienas vaikas, turintis negalią, kitoje – du. Visi vaikai leido laiką kartu. Aš pati manau, kad visi vaikai turi augti kartu, dalyvauti gyvenime, kurti santykius. Mes turime matyti tokius žmones, nes dabar kartais atrodo, kad jų Lietuvoje nėra. Manau, kad integracija turi būti kiekvieną dieną, ne tik stovyklų metu. Mums labiausiai rūpėjo vaikų emocinis intelektas, nes juos paveikė karantinas, nuotolinis mokymas, vaikams trūko bendravimo, jie buvo pajautę vienišumą, tad stovykla leido visiems pabendrauti ir kurti santykius", – teigė stovyklos vadovė Rasa Simanavičienė.

Ji tikino, kad vaikai per kelias stovyklos dienas spėjo susidraugauti. Be to, išnyko visi draugystės barjerai, nes mažiesiems kauniečiams nebuvo svarbu, ar kitas vaikas turi negalią, ar jis kalba ta pačia kalba, kaip ir jis.

"Mane, kaip pedagogę, labai nudžiugino, kad sutikau labai daug kultūringų vaikų. Taip pat labai smagu, kad pavyko vaikus suburti, sudominti žaidimais. Buvo viena mergaitė, turinti Dauno sindromą. Ji praktiškai nekalba, bet vaikai priėmė jos draugystę. Mačiau, kad jai buvo labai gera, nes tokiam vaikui nėra lengva susirasti draugų. Kitas vaikas – turintis autizmo spektro sutrikimą, bet jis taip pat puikiai pritapo ir rado draugų. Stovykloje buvo ir kitų tautų vaikų, kalbančių keliomis kalbomis. Vaikams nėra jokių kliūčių susidraugauti. Netrukdo nei negalia, nei kalba. Jie tiesiog yra labai atviri pasauliui", – apie tai, kad stovykloje vaikai priėmė vieni kitus, pasakojo organizatorė.

Vaikai aplankė ir muziejus, ir įvairių pramogų vietas. (Organizatorių nuotr.)

Pramogų puokštė

Stovykla vaikams pasiūlė spalvingą pramogų puokštę, o tai vaikams suteikė tikrai gerų įspūdžių.

"Stovykloje kiekvieną rytą susirinkdavome į ryto ratą, kuriame aptardavome dienos temą. Paskui mokėmės su vaikais naujų šokių, žaidėme meninius žaidimus. Taip pat kiekvieną dieną skirtingai pramogavome ar dalyvavome edukacijose įvairiose miesto vietose", – apie tai, ką vaikai vaikė stovykloje, kalbėjo R.Simanavičienė.

Ji pasakojo, kad su vaikais aplankė vietas, kurios palieka didelį įspūdį. Vienos ekskursijos metu smalsuoliai domėjosi aviacijos muziejaus eksponatais, kitą dieną žaidė boulingą, šėlo batutų parke.

"Vaikai laiką leido ne prie telefonų ar televizorių, o labai prasmingai. Jiems tikrai labai pasisekė", – pridūrė stovyklos kuratorė.

Miesto dovana

Kauno miesto savivaldybė, gavusi papildomą finansavimą iš Vyriausybės, dalį lėšų skyrė vaikų vasaros stovykloms. Minėta stovykla taip pat buvo finansuota miesto, tad tėvams nereikėjo rūpintis mokesčiu už vaikų pramogas. Reikėjo tik spėti užsiregistruoti, kol dar buvo laisvų vietų.

"Turėjome dvi pamainas po 30 vaikų. Į stovyklą kvietėme visus Kauno moksleivius, nes buvo vykdyta vieša registracija, tad bet kuris Kauno vaikas galėjo patekti į stovyklą. Jos metu vaikams priklausė ir pietūs. Labai smagu, kad Kauno miesto savivaldybė viską tėvams finansavo. Tai tikrai didžiulė miesto dovana vaikams ir tėvams, ypač daugiavaikėms šeimoms. Vasaros įspūdžiai vaikams tikrai labai svarbu, bet manau, kad ne visi tėvai gali leisti sau tiek pramogų, kiek vaikai gavo stovykloje", – pastebėjo R.Simanavičienė.