Skiepai nuo gripo gali padėti lengviau persirgti COVID-19

Tinkamas laikas skiepytis

Praėjusio gripo sezono metu valstybės finansuojama vakcina KMP pasiskiepijo beveik 11 tūkst. kauniečių, komercine – daugiau kaip 1 tūkst. Tai sudaro 9 proc. prie KMP prisirašiusių gyventojų. "Šie skaičiai atrodo neblogai. Palyginti su 2018 m., pernai paskiepijome 19 proc. daugiau asmenų valstybės kompensuojama vakcina, o komercine – 46 proc. Šiems metams mes komercinės vakcinos esame užsakę 1 650 dozių. Tai yra 44 proc. daugiau nei pernai. Valstybės kompensuojamos vakcinos užsakėme 20 proc. daugiau – iš viso 13 tūkst. dozių, – pasak KMP direktoriaus Pauliaus Kibišos, toks vakcinos kiekis užsakytas atsižvelgiant į tai, kiek pastaraisiais metais išaugo besiskiepijančiųjų skaičius. – Džiaugiamės, kad tokių žmonių procentas visuomenėje auga, kad gyventojai pradeda vis labiau tikėti mokslu pagrįsta medicina, o ne įvairių rūšių propaganda ar antivakseriais."

Pašnekovo teigimu, dabar yra tinkamas laikas skiepytis nuo gripo. "Raginame skiepytis jau dabar, kol nėra eilių prie skiepų kabinetų, kas yra ypač nepageidautina plintant koronavirusui. Tiesa, į poliklinikos skiepų kabinetus įrengti atskiri įėjimai iš lauko. Tam, kad žmonės, ateinantys pasiskiepyti, nesimaišytų su sergančiaisiais", – aiškino poliklinikos vadovas.

Jei COVID-19 akivaizdoje šiemet kiltų norinčiųjų skiepytis bumas, KMP komercinės vakcinos pirktų pakartotinai.

Mokslininkai daro išvadą, kad skiepai nuo gripo gali padėti išvengti labai sunkių, mirtinų COVID-19 komplikacijų.

Apsauga visam sezonui

Pasiskiepijus nuo gripo, turi praeiti mažiausiai dvi savaitės, kol pasigamina antikūnai – susiformuoja imunitetas. "Taigi, dabar pasiskiepijus, kol susidarys imunitetas, pasieksime ir gripo epidemijos pradžią. Jau dabar vieną kitą sezoninio gripo atvejį diagnozuojame", – atkreipė dėmesį KMP laboratorijos vedėja Živilė Jacikė.

Pasak jos, pasiskiepijus nuo gripo spalio pradžioje, žmogus turėtų išlikti apsaugotas nuo šios ligos per visą gripo sezoną. "Pasiskiepijus imunitetas nuo gripo išlieka 4–5 mėnesius. Tiesa, tai labai priklauso nuo žmogaus amžiaus, sveikatos būklės, susidariusio antikūnų kiekio ir to, kiek naudojama gripo vakcina atitinka šiemetinį gripo viruso foną. Juk gali atsitikti ir taip, kad žmogus susirgs retu gripo viruso potipiu, nuo kurio antikūnai nepasigamino", – pašnekovė pabrėžė, kad retai pasitaikančiomis gripo potipių formomis susergama ne dėl to, kad skiepai nekokybiški, o dėl to, kad vakcina yra nukreipta prieš dažniausiai pasitaikančius gripo potipius. Ji kuriama tada, kai mokslininkai nustato, kokie gripo viruso tipai ateinantį gripo sezoną vyraus.

KMP įsigyta mokama gripo vakcina yra keturvalentė. "Tai plačiausio veikimo vakcina, į ją įeina du A tipo gripo viruso potipiai ir dvi B tipo padermės. Vadinasi, jų apimtis platesnė, ir šie skiepai yra efektyvesni. Keturvalentė vakcina yra geriausias pasirinkimas pacientui, norinčiam apsisaugoti nuo sezoninio gripo. Taip jis apsisaugoja plačiau nei skiepijantis trivalente vakcina", – aiškino Ž.Jacikė.

Padės atskirti nuo COVID-19

Specialistės teigimu, pasakymai, kad vakcina nuo gripo gali padėti apsisaugoti nuo labai sunkių COVID-19 formų, nėra iš piršto laužti. Nustatyta, kad COVID-19 genome yra analogiškų nukleotidų sekų kaip ir gripo viruse. "Lyginant JAV vakcinavimo nuo gripo pagal amžiaus grupes ir rases skirtumus, nustatyta, kad valstijose, kurių gyventojai mažiausiai skiepijosi nuo sezoninio gripo, arba ten, kur daugiau kaip 80 proc. gyventojų sudarė rasinės mažumos, neturėjusios sąlygų pasiskiepyti nuo gripo, buvo pats didžiausias mirtingumas nuo COVID-19, – tyrimo išvadą priminė KMP laboratorijos vedėja. – Mokslininkai daro išvadą, kad skiepai nuo gripo gali padėti išvengti labai sunkių, mirtinų COVID-19 komplikacijų. Taigi, skiepytis nuo gripo šiemet tikrai verta."

Anot Ž.Jacikės, pasiskiepijusieji nuo gripo, pakilus kūno temperatūrai ir jausdami panašius į gripo simptomus, šį sezoną vis dėlto pirmiausia turės galvoti ne apie šį virusą, o apie COVID-19. "Nepasiskiepijusiems žmonėms gali tapti sudėtinga atskirti, ar tai gripas, ar COVID-19. Gali kilti daug problemų diagnozuojant, nes gripo sezono metu bus sunkiau greitai patekti į mobiliuosius COVID-19 nustatymo punktus ir atlikti tyrimą. O pasiskiepijęs žinosi, kad tikimybė susirgti gripu yra daug mažesnė nei įprastai", – sakė pašnekovė.

Gydytojai primena: gripo virusas gali sukelti lengvus ar sunkius simptomus: karščiavimą, šaltkrėtį, galvos, raumenų skausmą. Negydoma ši liga gali sukelti mirtį.

KMP atliekamas ir specifinis imunofermentinis gripo nustatymo tyrimas, kuris parodo, kuo susirgote: gripu ar ne. Tyrimo kaina – 8 eurai. Jis padeda atskirti gripą nuo paprastų viršutinių kvėpavimo takų virusinių susirgimų ir COVID-19. "Svarbu išsitirti kuo anksčiau, per 48 val. nuo pirmųjų simptomų pasireiškimo", – aiškino Ž.Jacikė.

Kaip užsiregistruoti skiepui?

Mokamos keturvalentės vakcinos nuo gripo kaina KMP – 12,92 euro, taip pat taikomas 2,30 euro mokestis už injekcijos atlikimą. Norintieji pasiskiepyti turi iš anksto užsiregistruoti šiai paslaugai gauti. Tai galima padaryti paskambinus į KMP pasirinkto padalinio registratūrą.

Mokama gripo vakcina skiepijami tik prie KMP prisirašę pacientai. "Prieš skiepijimą įvertinama žmogaus sveikatos būklė ir, jei žmogus jaučiasi sveikas, t.y. neturi temperatūros ar kitų ūmios ligos simptomų, jis paskiepijamas", – sakė KMP Pacientų aptarnavimo ir informavimo skyriaus vadovė dr. Loreta Marmienė.

Valstybės kompensuojamą vakciną poliklinika tikisi gauti spalio mėnesį. Ja nemokamai bus skiepijami į pavojingų gripo komplikacijų rizikos grupes patenkantys asmenys: vyresni nei 65 metų, taip pat įvairaus amžiaus asmenys, sergantys lėtinėmis ligomis (širdies ir kraujagyslių, kvėpavimo takų, inkstų ir kt.), nėščiosios, sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai.

"Kalbant apie valstybės kompensuojamą vakciną, mes esame deklaravę jos poreikį, tačiau kiek tiksliai šios vakcinos gausime, nežinome", – sakė P.Kibiša.