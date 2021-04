Per savaitę išaugo sergamumas peršalimo ligomis: daugiausia ligonių – Kauno apskrityje

Per savaitę išaugo sergamumas peršalimo ligomis, tačiau gripo atvejų nenustatyta, pirmadienį informavo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras (NVSC).

Praėjusią savaitę naujų susirgimų rodiklis gripu ir kitomis peršalimo ligomis siekė 23 atvejus 10 tūkst. gyventojų. Ankstesniąją savaitę šis rodiklis buvo 20,9 atvejo.

Daugiausiai sergančiųjų fiksuota Kauno apskrityje (31,5 atvejo 10 tūkst. gyventojų), mažiausiai – Marijampolės (14,3 atvejo 10 tūkst. gyventojų).

Per pastarąsias dvi savaites Lietuvoje gripas nebuvo diagnozuotas. Be to, šį sezoną dėl gripo ligoninėse nesigydė nė vienas asmuo.

Pernai atitinkamą savaitę bendras sergamumo gripu ir peršalimo ligomis rodiklis buvo mažesnis ir siekė 15,3 atvejo 10 tūkst. gyventojų, o tuo pačiu metu 2019-iaisias šis rodiklis siekė 55,7 atvejo 10 tūkst. gyventojų.

Sergamumo gripu ir ŪVKTI situacija Kauno apskrities teritorijoje

NVSC Kauno departamentas informuoja, kad 16-osios metų savaitės duomenimis, sergamumas gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) Kauno apskrityje siekia 31,5 atvejus 10 tūkst. gyventojų per savaitę. Didžiausias sergamumas registruotas Kaune – 38,1 atvejis 10 tūkst. gyventojų per savaitę.

Per savaitę bendras sergamumo gripu ir ŪVKTI rodiklis Kaune ir Kauno apskrities teritorijose padidėjo 19 proc., gripo atvejų neužregistruota. Vaikai sudaro 39 proc. visų sergančiųjų gripu ir ŪVKTI. Kauno apskrities ligoninėse asmenų, 16-ąją savaitę hospitalizuotų dėl gripo, nebuvo.