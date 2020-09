Rudens tendencijos: pūstos rankovės, zebro kailio raštas ir kiti mados žaidimai

Į kokį dešimtmetį orientuotis, jei nesinori išnykti pilkoje masėje? Kuo avėti, jei siekiate žengti koja kojon su mada? Kokios medžiagos, spalvos ir raštai vyrauja? Tokių klausimų dizaineriai ir stilistai sulaukia kiekvieną naują sezoną. Šįkart jie dega žalią šviesą mados eksperimentams ir rekomenduoja būti drąsiems bei žaisti madą.

Mados tendencijas diktuoja septintas–devintas dešimtmečiai

Stilistė, projekto „Stiliaus klasė“ įkūrėja Viktorija Koročina teigia, kad žaisti madą ir taip susikurti savo stilių šį sezoną itin dėkinga, o madingi bus tie, kurie nepabijos Viktorijos laikus primenančių drabužių derinti su 20 amžiaus septinto, aštunto ir devinto dešimtmečių.

„Septintam dešimtmečiui būdingas vadinamasis smėlio laikrodžio siluetas, todėl kviečiu pabrėžti liemenį. Net jeigu vilkėsite paltą, apsijuoskite jį diržu ir taip suformuosite madingą siluetą. Jei nuspręsite sekti septintuoju dešimtmečiu, pamirškite ilgų batų (batfortų) ir mini sijono derinį. Septintą dešimtmetį ilgi batai avėti vilkint ne mini, bet ilgesnį sijoną arba suknelę, kad drabužiai paslėptų batų aulą. Mada besidomintieji turbūt jau pastebėjo, kad ant podiumų karaliauja septintą dešimtmetį itin populiarūs buvę batai su masyvia platforma ir stambiu kulnu.

Aštuntą dešimtmetį iliustruoja masyvūs drabužių pečiai, pūstos rankovės, aukštas kelnių liemuo ir klostės liemens zonoje, į batus (net ir ilgaaulius) sukišti kelnių galai.

Devintą dešimtmetį buvo madingas nuogas pilvas, žemas kelnių liemuo, žemę siekiančios ilgos kelnės ar džinsai. Rudens sezonu vilkint trumpintą švarkelį ar trumpintą megztuką pūstomis rankovėmis po apačia rekomenduojama pasivilkti ilgesnius, pilvą dengiančius marškinius“, – teigia V. Koročina.

„Megos“ nuotr.

Kas madinga šį sezoną, galima sužinoti ir prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ centrinėje aikštėje specialiai įkurtoje stiliaus ir mados erdvėje. Čia net tik eksponuojami naujų kolekcijų must have deriniai, sudaryti iš madingų drabužių, galanterijos, aksesuarų ir kt. atributų, bet ir savaitgaliais nemokamai teikiamos ir profesionalių visažistų bei plaukų stilistų konsultacijos.

Kaip teigia PLC „Mega“ valdančios bendrovės „Baltic RED“ marketingo skyriaus vadovas Laimis Binderis, šiuolaikinė mada demokratiška, mėgstanti derinti nesuderinamus dalykus, atgaivinti senus, todėl norintiems jaustis stilingiems teks priimti dizainerių ir stilistų pasiūlymą būti žaismingiems.

„Turbūt visi žinome, kad mados tendencijos greitai kinta ir jas sekti – varginantis darbas, todėl siūlome jį patikėti savo srities profesionalams – dizaineriams ir stilistams. Dizaineriai diktuoja mados tendencijas, o stilistai geriausiai išmano, kokios ryškiausios 2020 m. naujojo sezono tendencijos tinka kiekvienam iš mūsų. Būtent dėl to šį rudens sezoną prekybos ir laisvalaikio centro „Mega“ centrinėje aikštėje įkūrėme mados ir stiliaus erdvę. Čia mūsų lankytojai, taupydami savo laiką, sužinos visas sezono naujienas, galės išmokti skirtingų plaukų šukavimo ir modeliavimo technikų, išmėginti naujausias makiažo tendencijas ir išsiaiškinti, koks kirpimas jiems labiausiai tinka, taip pat su dizainerių pagalba pasigaminti unikalių papuošalų ir stilingų aksesuarų. Taigi galimybių priimti pasiūlymą būti žaismingiems ir žaisti madą tikrai netrūks“, – teigia L. Binderis.

Pirkiniai, kuriuos vadinčiau būtinais šį žaismingą sezoną, – tai pūstos rankovės, įvairiausios grandinės, Viktorijos laikus primenantys drabužiai, kvadratinis avalynės priekis, kutai ir kaspinai.

Prekybos ir laisvalaikio centre „Mega“ įkurta stiliaus ir mados erdvė veiks iki spalio 11 d. Lankytojai, kurie priims pasiūlymą žaisti madą ir iki spalio 11 d. PLC „Mega“ įsigis prekių ar paslaugų už 75 Eur ar didesnę sumą, galės dalyvauti žaidime, kuriame laimi visi – laimėti dovanų korteles naujiems pirkiniams arba kitus prizus.

Rudens sezono must have pirkiniai

„Pirkiniai, kuriuos vadinčiau būtinais šį žaismingą sezoną, – tai pūstos rankovės, įvairiausios grandinės, Viktorijos laikus primenantys drabužiai, kvadratinis avalynės priekis, kutai ir kaspinai. Dizaineriai kviečia savo spintose rasti vietos blizgučiams, lakuotai į odą panašiai medžiagai lateksui, maxi ilgio paltui, ilgoms pirštinėms tarsi eitume ar grįžtume iš teatro, aviatoriaus striukei (bomberiui), megztai liemenei ir kostiumėliui, kurį sudaro švarkelis ir sijonas“, – teigia stilistė V. Koročina.

V. Koročinos sudarytų must have pirkinių sąrašo viršuje taip pat atsidurtų langeliai. Tinkamai parinkti, jie visada atrodo skoningai ir prabangiai, todėl rudeniui ji rekomenduotų įsigyti languotą švarkelį ar kostiumėlį su sijonu. Moterims siūloma savo garderobą papildyti kaklaraiščiu.

Odiniai drabužiai – ir stilingi, ir praktiški

Į karščiausių sezono pirkinių sąrašą stilistė įtrauktų ir odinius drabužius. Mados pasaulyje oda karaliauja ne pirmą sezoną, tačiau tai esą neturėtų kelti nuostabos – rudenį vilkėti odinius drabužius labai praktiška. Be to, jie atrodo prabangiai. Dizaineriai taip pat rekomenduotų įsigyti odines kelnes, švarką, marškinius, o itin madą sekančioms – ir liemenėlę.

Madingiausiems – vyriško stiliaus avalynė

Šį rudenį taip pat madinga vyriško stiliaus avalynė – loaferiai (greitai apsiaunami į mokasinus panašūs pusbačiai, be raištelių ir sagčių), derbiai, Oksford tipo batai su masyvia dantyta platforma. Be to, kone visose naujose dizainerių pristatomose kolekcijose matomos ir grandinės. Jomis siūloma puošti ne tik avalynę, bet ir kaklą, rankines.

„Megos“ nuotr.

Rudens spalvos ir raštai

Madingiausių spalvų paletėje – ryškiai mėlyni ir oranžiniai atspalviai. Rudens kolekcija taip pat mirga įvairiais raštais – nuo gėlių iki gobeleno ornamentikos ar kiliminių motyvų. O štai prieš porą metų populiarumo viršūnėje karaliavęs leopardo raštas, užleidžia vietą zebro kailio raštui, madingi metaliko, latekso ir aksomo audiniai.