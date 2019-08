Rudenį KTU susitiks geriausi pasaulyje tarptautinio verslo akademikai

Dešimtys žymiausių pasaulio tarptautinio verslo akademikų-ekspertų susitiks prestižinėje KTU Ekonomikos ir verslo fakulteto (KTU EVF) organizuojamoje konferencijoje „International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation and Entrepreneurship”.

Ši Tarptautinio verslo akademijos Centrinės ir Rytų Europos skyriaus konferencija šiais metais vyks Kaune, rugsėjo 25-27 dienomis. Konferencijoje bus atskleidžiami iššūkiai ir galimybės, su kuriais šiandien susiduria tarptautinis verslas.

Kauno technologijos universiteto (KTU) konferencijoje bus pristatomi ne tik naujausi moksliniai tyrimai, bet ir vyks diskusijos tarp tarptautinio verslo tematika besidominčios akademinės bendruomenės, praktikų bei politikos formuotojų.

Kaip transformuojasi tarptautinės įmonės

Renginio dalyviai turės unikalią galimybę išklausyti plenarinį pranešimą „Digitalization, people and multinational business enterprise evolution“, kurį skaitys pasaulinio lygio mokslininkas profesorius Jano-Eriko Vahlne, vieno iš Uppsala įmonių internacionalizacijos proceso modelio autorius.

Pasak jo, klasikine tapusi inkrementalaus įmonių internacionalizacijos proceso teorija pastaraisiais metais buvo peržiūrėta atsižvelgiant į radikalias konteksto, kuriame funkcionuoja tarptautinis verslas, transformacijas. Profesorius J-E. Vahlne pristatys atnaujintą internacionalizacijos proceso modelį, grįstą dinamiškais procesais ir šių dienų realijas atspindinčiomis prielaidomis (neišvengiamą riziką bei neapibrėžtumą).

Šis modelis skirtas paaiškinti daugianacionalinių verslo įmonių evoliucionavimą. 2019 m. profesorius gavo „Palgrave-Macmillan/JIBS“ apdovanojimą už įtakingiausią pastarojo dešimtmečio mokslinį straipsnį „The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership”, publikuotą prestižiniame mokslo žurnale „Journal of international Bussiness studies“.

„Brexit“ modeliai ir pasekmės verslui

Plenarinėje konferencijos sesijoje pranešimus skaitys ir kiti pasauliniu mastu pripažinti tarptautinio verslo akademinės bendruomenės nariai.

Profesorius Pervezas Ghauri, kuris yra ir pagrindinis mokslinio žurnalo „International Business Review“ redaktorius, skaitys pranešimą tema „The Changing Landscape of International Business: The Impact of Populist Governments and BREXIT“.

Pasitelkiant lošimų teorijos derybų modelius, profesorius pristatys galimas „Brexit“ sutarimų zonas, derybinius scenarijus bei jų pasekmes. Konferencijos dalyviai sužinos, kurie iš esamų sutarimų modelių – „Ukraina Plus“, Norvegijos, Šveicarijos ar Turkijos – vertintini kaip galimas Jungtinės Karalystės vyriausybės pasirinkimas „Brexit“ derybose.

Profesorius Ilan Alon, mokslinių žurnalų „International Journal of Emerging Markets“ ir „European Journal of International Management“ vyr. redaktorius skaitys pranešimą tema „Globalization of Emerging Market Firms: The Case of China“ bei pristatys savo naujausius mokslinius tyrimus Kinijos įmonių internacionalizacijos tema. Argumentuodamas ryšį tarp politinės rizikos ir tiesioginių užsienio investicijų iš Kinijos, jis aptars praktines tyrimų rezultatų implikacijas Centrinės ir Rytų Europos šalims.

Reputacijos problemos investuojant užsienyje

Profesoriaus Williamo Newburry pranešimas „Building Corporate Reputations in Transition Economies: Overcoming Home Country and Other Barriers in a Digital World“ ypač aktualus pereinamojo laikotarpio ekonomikos šalių įmonėms, susiduriančiomis su didelėmis reputacijos problemomis investuojant užsienyje.

Šie sunkumai didžia dalimi kyla dėl to, kad šios bendrovės yra mažai žinomos kitose rinkose, o taip pat dažnai šių bendrovių kilmės šalies reputacija (verslo požiūriu) nėra palanki. Neturėdami patikimos informacijos apie bendrovę, potencialūs partneriai jos reputaciją vertina pagal bendrovės šalies reputaciją.

Šiame pristatyme bus apžvelgti sunkumai, su kuriais susiduria pereinamojo laikotarpio ekonomikos įmonės, bei siūlomi metodai, kuriais įmonės gali įveikti savo šalies ir kitas reputacijos kliūtis skaitmeninio pasaulio kontekste.

Profesoriaus Maxo von Zedtwitzo pranešimas „Changes in the Global Landscape of Innovation – Some Myths, Some Realities” aptars vyraujančias išankstines nuostatas apie globalias inovacijas ir sugriaus šiuos įsišaknijusius mitus pasitelkiant naujausias įžvalgas bei duomenų, kurie paprastai nėra prieinami plačiajai visuomenei, įskaitant ir tarptautinio verslo akademinę bendruomenę, analizę.

Daugiau informacijos apie konferenciją galite rasti čia: https://aibcee2019.ktu.edu/