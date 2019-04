Iš Ringaudų į miesto centrą važiuos pro Geležinkelio stotį?

Prašė užtikrinti susisiekimą

Keleivių vežimą 56-uoju mikrouatobusų maršrutu organizuoja bendrovė "Kautra", tai yra vienas iš Kauno miesto savivaldybės maršrutų. Pasklidus nerimą keliančioms kalboms apie 56-ojo maršruto panaikinimą, Ringaudų bendruomenės centro atstovai kreipėsi į Kauno miesto savivaldybę, prašydami informuoti, ar šiuo maršrutu mikroautobusai toliau važiuos po liepos 1 d.

"Šiuo metu vienintelė patogi transporto priemonė susisiekti su miesto centru yra 56-ąjį mikroautobuso maršrutas, kuriuo naudojasi tiek moksleiviai, besimokantys Kauno mokyklose, tiek dirbantieji mieste. Labai aktualus šis maršrutas moksleiviams, nes važiuojama beveik pro visas miesto centre esančias mokyklas. Tėvams tai patogu, nes nereikia moksleivių vežioti nuosavu transportu darbo metu. Be to, tai yra saugus maršrutas, nes nereikalauja papildomų persėdimų. Gyventojai sunerimę, kad (...) aplink Kauno miestą išsidėsčiusios gyvenvietės bus paliktos be racionaliai veikiančio viešojo transporto, įskaitant ir 56 maršrutą. Norime priminti, kad toks tendencingas viešojo transporto maršrutų mažinimas nėra darnaus miesto ir priemiesčių vystymo dalis", – rašoma Ringaudų bendruomenės centro pirmininkės Rūtos Slivinskienės rašte, kovo mėnesį išsiųstame Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriui Viliui Šiliauskui ir Kelių transporto skyriaus vedėjui Pauliui Kerui. Juo prašyta užtikrinti rajono gyventojų susisiekimą su miestu, motyvuojant tuo, kad rajono gyventojai prisideda prie bendro regiono gerovės kūrimo.

Nenuleisime rankų. Rinksime parašus, sieksime, kad Ringaudų susisiekimas su miestu išliktų patogus.

Nusprendė maršruto neorganizuoti

Neseniai bendruomenės centras gavo atsakymą iš miesto savivaldybės. P.Kero pasirašytame rašte teigiama, kad keleivių vežimas maršrutiniais taksi yra nuostolingas, iš keleivių gaunamos pajamos nedengia net tiesioginių sąnaudų, todėl nuo 2019 m. kovo 8 d. nutraukta Keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio susisiekimo maršrutinių taksi maršrutų sutartis. Nuo tos dienos su bendrove "Kautra" savivaldybė sudarė laikiną Keleivių vežimo reguliariaisiais reisais vietinio susisiekimo maršrutiniais taksi sutartį, kuri galioja iki liepos 1 d.

"Klausimas dėl viešojo transporto Kauno rajone – Ringauduose svarstytas Kauno miesto savivaldybės administracijos Keleivinio transporto komisijos posėdyje (…). Nutarta atskirais reisais iki Ringaudų nukreipti Kauno miesto savivaldybės organizuojamą 18-ąjį Geležinkelio stotis–VDU Žemės ūkio akademija ir 32-ąjį Geležinkelio stotis–Ringaudai autobusų maršrutus, sudarant galimybę persėsti, – rašte rašoma, kad keisti šiuos maršrutus numatoma 2019 m. antrajame pusmetyje. – Šiuo metu Ringaudų kryptis aptarnaujama 180–uoju (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutu Kauno autobusų stotis–Ringaudai–Girininkai (autobusai į Ringaudus vyksta 10 kartų per dieną) ir Kauno miesto savivaldybės organizuojamu 32-uoju autobusų maršrutu Geležinkelio stotis–Ringaudai (į Ringaudus darbo dienomis autobusai atvyksta 32 kartus, poilsio dienomis 11 kartų per dieną)."

Rašte taip pat užsimenama, kad, panaikinus 56-ąjį mikroautobusų maršrutą, 32-ojo maršruto autobusai nevažiuos dažniau, nes šiuo maršrutu pervežamų keleivių skaičius mažėja. Pateikiami duomenys, kad 32-ojo maršruto autobusais šių metų sausio, vasario ir kovo mėnesiais pervežta atitinkamai 159, 347 ir 182 keleivių mažiau nei tais pačiais mėnesiais pernai.

"Atsižvelgiant į tai, kad Kauno miesto teritorijoje dubliuojantis kitiems maršrutams, 56-uoju mikroautobuso maršrutu pervežamų keleivių skaičius nuolat mažėjo, taip pat (…) keleivių skaičius mažėja ir 32-ajame Geležinkelio stotis–Ringaudai maršrute, Komisija (Kauno miesto savivaldybės Keleivinio transporto komisija – red. past.) nusprendė maršruto Ringaudai–Neveronys neorganizuoti", – rašoma P.Kero pasirašytame atsakyme Ringaudų bendruomenės centrui.

Pateikė klaidinančią informaciją?

R.Slivinskienę nustebino Kauno miesto savivaldybės atsakyme pateikti skaičiai. Pasak moters, skirtingai nei rašome miesto savivaldybės rašte, 180-asis priemiestinis autobusas važiuoja tik keturis kartus per dieną. Mobiliesiems įrenginiams skirtoje programėlėje "Trafi" ir interneto svetainėje trafi.com taip pat nurodomi tik keturi 180-ojo priemiestinio autobuso reisai į Girininkus darbo dienomis, du – savaitgaliais ir švenčių dienomis. Trafi.com, kurioje pateikiami penkių Lietuvos miestų ir priemiestinių autobusų maršrutai, nurodomas ir daug mažesnis nei P.Kero pasirašytame rašte 32-ojo maršruto autobuso reisų skaičius į Ringaudus. Interneto svetainėje nurodoma, kad darbo dienomis šie autobusai į Ringaudus važiuoja 20 kartų (miesto savivaldybės rašte nurodomi 32 reisai), poilsio dienomis – 10 (vietoj savivaldybės nurodytų 11).

"Labai daug rašte pateikiamų skaičių atrodo nerealūs, arba duomenys buvo tikrinti savaitgaliais. Ypač dėl mažėjančio keleivių skaičiaus", – į netikslumus atkreipė dėmesį R.Slivinskienė.

Be to, pasak ringaudiškės, nei 180-asis priemiestinis, nei 32-asis miesto autobusai Ringaudų gyventojams negarantuoja gero susisiekimo su miesto centru. "Nemažai moksleivių iš Ringaudų, Akademijos šiuo mikroautobusu važiuoja į mokyklas miesto centre, taip pat į sporto, meno ir kitas mokyklas. Važiuodami 180-ojo nei 32-ojo maršruto autobusais, jie į šias mokyklas tiesiogiai nenuvažiuos – reikės persėsti, nes šie autobusai važiuoja ne per Marvelę ir Senamiestį, o per Aleksotą, M.K.Čiurlionio tiltą iki Autobusų arba Geležinkelio stoties. Kelionė užtruks ir taps labai nepatogi – reikės važiuoti ratais. Vietoj dvidešimties minučių kelionės į miesto centrą mikroautobusu teks važiuoti dvigubai ilgiau", – į nepatogumus atkreipė dėmesį bendruomenės centro pirmininkė. Pasak jos, Ringaudų gyventojų netenkina toks miesto savivaldybės sprendimas. "Nenuleisime rankų. Rinksime parašus, sieksime, kad Ringaudų susisiekimas su miestu išliktų patogus", – tvirtino R.Slivinskienė.

Pasak pašnekovės, galbūt mikroautobusus iš dalies atstotų 157-asis priemiestinis autobusas (Ežerėlis–Kauno autobusų stotis), jei jo maršrutas būtų pakoreguotas ir jis pro Ringaudus ne nuvažiuotų Šakių plentu, kaip dabar, o užsuktų į juos. "Šis priemiestinis autobusas į autobusų stotį važiuoja pro senamiestį, – užsiminė bendruomenės centro pirmininkė. – Centras liktų šiek tiek pašonėje, nes šie autobusai važiuoja Karaliaus Mindaugo prospektu tiesiai į Autobusų stotį, tačiau tai būtų patogiau nei persėdant važiuoti 180-uoju priemiestiniu ar 32-uoju miesto autobusais."

Bandys derėtis

Esamomis sąlygomis 56-ojo mikroautobuso maršruto naikinimas nenaudingas ir neveroniškiams.

"Šiuo metu tik šie mikroautobusai važiuoja iki pat Neveronių gyvenvietės pabaigos – kitaip sakant, iki Antrųjų Neveronių. Jei būtų pratęsti 150-ojo ir 39-ojo autobusų maršrutai ir iki ten važiuos šie autobusai, mums tiktų toks variantas. Juk viešuoju transportu dažniausiai naudojasi moksleiviai ir pensininkai, o autobusuose galiotų nuolaidos, kurios mikroautobuose negalioja", – sakė Neveronių bendruomenės centro pirmininkė Oksana Šukaitienė. Ji vylėsi, kad vasarą, kai bus suremontuota Krašto gatvė, 150-ojo ir 39-ojo autobusų maršrutai bus pratęsti iki jos. Pašnekovės žodžiais, tai pagerintų Neveronių pakraščio gyventojų susisiekimą su miestu.

Kauno rajono vicemeras Antanas Nesteckis patikino, kad su Kauno miesto savivaldybe deramasi dėl 56-ojo mikroautobuso maršruto. "Dėl pakaunės gyventojams aktualių viešojo transporto maršrutų mes buvome susitikę su Kauno miesto vadovybe. Buvo pažadėta, kad tas maršrutas išliks, tik galbūt kitas vežėjas atsiras, ir dėl reisų skaičiaus neaišku. Vyksta derybos. Jei dėl šio maršruto susitarti nepavyktų, ieškosim kitų variantų, galbūt koreguosim kažkurį iš mūsų maršrutų", – užsiminė vicemeras.