Reportažas iš Radikių: ar gyventojai ruošiasi potvyniui?

Per pavasario potvynį 2010 m. labiausiai nukentėjo žemesnėse vietose netoli Neries įsikūrę Radikių, Salių ir Kleboniškio gyventojai. Neries pakrančių lygį Kleboniškyje dirbtinai iškėlus, šis Kauno mikrorajonas nuo potvynių tapo apsaugotas – jo gyventojai kylant vandens lygiui Neryje gali miegoti ramiai.

Tačiau pylimą ties kitame upės krante esančiais Radikiais dar tik ruošiamasi statyti, ir gyventojų nuotaikos laukiant galimo potvynio – įvairios.

Įvažiuojant į Radikius, švieslentėje mirksi užrašas: „Dėmesio! Potvynio pavojus!“ Nemažai šios gyvenviete tapusios sodų bendrijos gyventojų gerai prisimena 2010 m. potvynį.

Viktoro ir Rimantos namas – vienas iš arčiau upės vagos esančių namų. Prieš vienuolika metų potvynio vanduo buvo apsėmęs pirmąjį jų namo aukštą. „Praėjusį kartą čia viską apsėmė – upės vanduo buvo staigiai pakilęs 6,5 m, vanduo sekundėm kilo. Pirmame mūsų namo aukšte apsėmė baldus, buitinę techniką, drabužius – viską. Kieme stovėjęs automobilis paskendo, garaže labai daug įrankių buvo – tie paskendo, viskas, kas buvo rūsyje, paskendo. Kaip tik iš vakaro prieš tą potvynį buvau kiaulę nupirkęs iš ūkininko mėsai – ir ta paskendo. Tada niekas iš anksto apie gresiantį potvynį neperspėjo – niekas to nesitikėjo. Man kaimynas paskambino antrą nakties, sako: išjunk elektrą – skęstam“, – pasakojo Viktoras.

Rimanta pasakojo, kad potvynio metu buvo apsemta daug automobilių, paskendo daug gyvūnų. „Tada ir tvoras išlaužė, kai kam langus išdaužė. Nuostoliai buvo didžiuliai, ir beveik niekas nebuvo apsidraudęs. Čia 35 m. žmonės ramiai gyveno, panašių dalykų nebuvo, tai ir nesidraudė. Mes taip pat nebuvom apsidraudę“, – nuostolius prisiminė moteris.

Dabar beveik visi mes turtą apsidraudę ir potvyniui ruošiamės: iš pirmo į antrą aukštą daug ką susinešėm.

Radikių gyventojai pasakojo, kad dabar, skirtingai nei 2010 m., jie potvyniui ruošiasi. „Dabar beveik visi mes turtą apsidraudę ir potvyniui ruošiamės: iš pirmo į antrą aukštą daug ką susinešėm,“, – prisiminė sutuoktiniai.

Jie abejojo, ar tai, kad ties Radikiais Neryje laužomas ledas, tikrai apsaugos šią gyvenvietę nuo potvynio. „Ledus ties mumis pralaužė, bet jei jie eis nuo Vilniaus, Jonavos, gali vėl čia susigrūst. Baisiausia ties Neries posūkiu tarp Radikių ir Salių – ten didžiausios ledų sangrūdos būna“, – pasakojo Radikių gyventojai. Jie abejojo, ar nuo potvynių ateityje Radikius apsaugos ir šiemet planuojamas statyti pylimas.

Potvynį gerai prisimena ir Radikių gyventojas Antanas Godvaiša. Jis rodo šiltnamio stikle išlikusią žymę, iki kur tąkart buvo pakilęs vanduo – žymė siekia vyrui virš galvos. „Naktį paskambino man vienas kaimynas, sako: Antanai, skęstam! Jis buvo išėjęs į lauką ir pamatė gatve ateinantį vandenį. Vanduo išdaužė jo namo pirmojo aukšto langus, apsėmė ten viską. Kai man paskambino, išleidau vilkšunį iš voljero, o vištos nuskendo. Bandžiau dar garažą atidaryt, mašiną išvaryt, bet nebesugebėjau atrakint garažo durų – spyna jau buvo po vandeniu. Kieme stovėjusią pavėsinę vanduo panešė kelis metrus į priekį, malkas išplukdė“, – pasakojo senjoras.

Pakrantėje prie Neries Radikiuose šeštadienį buriavosi smalsuoliai. Vieni ėjo pažiūrėti, kaip darbuojasi vadinamasis ledlaužis – iš ledo gniaužtų upę vaduojanti technika. Kitus čia atvedė potvynio grėsmė. „Mes – ne vietiniai, mes – turistai, atvažiavome pažiūrėti, ar neprasideda potvynis“, – užsiminė pakrante vaikštinėję dvi merginos ir vaikinas.

Pasižiūrėti, kaip dabar atrodo Neris, atėjo ir radikiečiai Edita ir Kęstutis Jociai. „Džiaugiamės, kad dabar situacija visai kita, kad galimam potvyniui ruošiamasi – Neryje laužomi ledai. Džiaugiamės dėl kaimynų. Mes dabar gyvename ant kalno, bet per 2010 m. potvynį gyvenome čia netoliese – žemai. Tai, ką per potvynį patyrėme – labai baisu. Kas to nepatyrė, nesupras“, – įsitikinę Jociai. – Mes patys pirmi tą vandenį pajutom. Buvo apie 2:30 val. nakties. Išgirdome kažkokius garsus – nuėjom prie Neries – žiūrim, kad ledai stoja – nebepraeina, užsikimšo. Ir kol mes parėjom iki namų, ledai mus atsivijo. Vyras mane vis ramino: nebijok, tuoj tuos ledus nuneš. O aš šaukiu: mašinos jau pusė rato, jau visas ratas vandeny! Iš to šoko, nei dokumentų nepasiėmėm – viskas nuskendo.“

Vis dėlto bendrauti su žurnalistais linkę ne visi Radikių gyventojai. „Nebus čia jokio potvynio, čia tik žiniasklaida kelia paniką“, – praeidamas pro mus su fotografu tarsteli jaunas vyras, tačiau mūsų kalbinamas, nebeatsako. Į kalbas nesileidžia ir vyresnio amžiaus pora. „Visi čia eina, kalbina – mes jau pavargome nuo to“, – tarsi paaiškina, kodėl atsisako bendrauti.

Kilometro atstumu nuo Radikių tame pačiame dešiniajame Neries krante įsikūrusi Salių gyvenvietė. Nemažai buvusios sodų bendrijos gyventojų taip pat nukentėjo nuo 2010 m. potvynio.

„Valdžia dabar ragino nelaukiant potvynio laikinai išsikelt kitur, nešiojo skrajutes. Bet mūsų namas gana tvirtas, dviejų aukštų – viso gi neapsems. Per 2010 m. aš buvau išvykusi – vyras namie buvo. Tada mūsų namo rūsys buvo visas apsemtas, mūsų Pylimo gatvė buvo apsemta – garaže, kuris yra toliau nuo upės, vanduo siekė automobilio ratus. Mums tada ir namo terasą ledai kelis metrus į šoną buvo nustūmę“, – pasakojo Salių gyventoja Genė Vitkauskienė.

Vis dėlto ji įsitikinusi, kad šiemet potvynio bus išvengta, nes Neryje išlaužyti ledai.

Meteorologai neatmeta tikimybės, kad šiemet Kauno rajone gali pasikartoti panašus potvynis, koks buvo 2010 m. Pasak jų, ledų sangrūdas, o kartu ir staigų vandens kilimą gali lemti ir staigiai kylanti oro temperatūra, ir virš Neries vykdomos statybos.